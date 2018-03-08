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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:агрессия (1276) Венгрия (555) Польша (4206) Россия (68308) США (13379) Волкер Курт (203)

 Волкер в Польше: Соседи Украины должны учитывать агрессию Кремля во время ведения дискуссий с Киевом. Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается страна

Соседние страны, такие как Польша или Венгрия, споря с Украиной по различным вопросам, должны учитывать факт, что Киев сейчас ведет борьбу с агрессором за свою страну на востоке.

Такое мнение во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, отвечая на вопрос об ухудшении польско-украинских отношений в исторической плоскости, высказал в среду спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю... Это - драматический опыт, который должны осознавать все - Польша, США, Германия и другие",- заявил Волкер.

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Он подчеркнул, что сейчас Украина укрепляет свою национальную идентичность, и нуждается в уважении и понимании.

Спецпредставитель США отметил, что есть общее осознание того, что российская оккупация украинской территории касается всех стран — Польши, стран региона и Европы. Он подчеркнул: если кто-то силой меняет границы, то это не усиливает стабильность в Европе.

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Волкер заметил, что не всем может нравиться то, что делает Украина. "Но мы должны понимать, для чего она это делает. Мы должны видеть большую картину, ведь необходима помощь (Украине. — Ред.) со стороны семьи европейских народов, чтобы восстановить контроль над своей территорией. Думаю, это тот подход, который требуется применить во время ведения ежедневных дискуссий (с Украиной. — Ред.)", - подчеркнул спецпредставитель госдепартамента США.

Источник: https://censor.net.ua/n3054573
 
 
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Надо учитывать в чьих интересах украинская элита гнет свою линию.
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А что панове лолоботы думают по поводу разгона протеста под Радой? Там канешна беркутню забижать низзя было, а вести себя как на правой фотке. Эгеж?
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в Украине еще Майдан не завершен после активной его фазы, ведь и по сей день идея Майдана не озвучена и официально не определена, так может лучше будет это дело довести до логического завершения, чем новый протест начинать в условиях безыдейности и ради туманных перспектив, как считаете?
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Шляхетному панству трішки мнуть вуха? Волкер в Польше: Соседи Украины должны учитывать агрессию Кремля во время ведения дискуссий с Киевом. Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается страна - Цензор.НЕТ 7607 Й про йобіків не забудьте, пане Волкер..
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а також брати до уваги те, що її президент має бізнес в країні-агресорі
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Так они и учитывают - набрасываются на жертву, когда она ослаблена.
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Американцы - самые реальные политики.С капиталом за спиной.И силой.
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Соседи при случае хотят урвать себе кусок. И к тому же отрабатывают российские деньги.
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Он подчеркнул, что сейчас Украина укрепляет свою национальную идентичность, и нуждается в уважении и понимании. Источник: https://censor.net.ua/n3054573
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Як добре пан Волкер розуміє Україну.
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Ще краще він вміє це пояснювати тим, хто не хоче розуміти нинішні труднощі України.
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А хоч би їх не було, яка різниця? Вони ведуть себе так само як і рашка. Такі ж самі.
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Воюють в Україні? Окуповують нашу територію? Та невже...
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Тобто ти припускаєш, що деякі з країн НАТО можуть окупувати Україну?
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так я так вважаю - наприклад Кіпр країна НАТО Турція окупувала частину Кіпру у країни члена НАТО Греції....
Єдине що стримує остальних єбланів по Україні тільки те що пуки малувато у них...
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Я їх боюся, конкретно польщу та угорщину, їх риторика стала схожою з російської.
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Мы на пороге, какой то интересной игры США)
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эту игру начал еще Обама. Называется Удав.
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В этом пейзаже на фоне Сирии и Украины иногда приходят мысли и выводы,что Раша может творить в Европе вещи куда более кровавые и мерзкие чем ИГИЛ и СС вместе взятые...
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Сосєді ще своїх путінферштеєрів не передушили - але стараються...

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 марта в 14:59 ·

ГАВЕЛ ПРОТИ ПУТІНА. Виношу сюди з привату, бо це, як виявилось, не для всіх очевидно - чому чехи вийшли на вулиці:
<У них у 1990-ті було прийнято закон про люстрацію, Гавел домігся (це повністю його заслуга, більш ніде не вдалося!) - ні один працівник репресивних органів ком. режиму не має права займати держ. посади! Земан, протиснувши тепер на Голову безпекової комісії кол. "спецназівця" Ондрачека, відкрито плюнув народу в морду, як свого часу Янукович нам. Тобто по факту вчора в Празі почалась війна - між мертвим Гавелом і живим Путіним!!!! >

Ще раз:
ГАВЕЛУ
ЧЕХІЯ
ЗАВДЯЧУЄ
ЗАКОНОМ ПРО ЛЮСТРАЦІЮ
Оце й є той "рів з крокодилами", який наразі (тримаємо кулаки!) "береже" маленьку Чехію від "путінізації" ("орбанізації", "качоризації" і т.д.).
І Гавел оборону держить!)) Сьогодні той гебнюк (а він і в ОРДЛО їздив, вже хоч би тому укр.ЗМІ мусили б тему висвітлювати, ось який красень: http://forum24.cz/galerie-kolaboranti-na-krymu-doubrava-vi…/) - таки змушений був подати у відставку. Бо влада відверто й цинічно порушила закон, і народ ВЕРНУВ ЇЇ В ПРАВОВЕ ПОЛЕ (це, нагадаю, була й початкова вимога нашого Майдану-2013: покарати винних у побитті студентів, і Помаранчевого-2004: перерахувати голоси через підозру в фальсифікації, і навіть найпершого, НаГраніті-1990, якого вже ніхто не згадує, а дарма: всі три наші Майдани - це БЕЗПОСЕРЕДНЄ здійснення народом права на владу тоді, коли влада "не справляється", інструмент "крайньої дії", який вживається в ситуації прямої ЗАГРОЗИ НАЦ. БЕЗПЕЦІ. Це три пресерйозні екзамени на політичну дорослість і на право мати свою державу, які наш народ успішно СКЛАВ, і маємо повне право тим пишатись. Не варто про це забувати і робити з своїх прапорів підстилки. Шануймося.)
І читаймо Гавела - хоч би на те, щоб краще розуміти цей світ і цю війну (ось тут - вичерпна збірка його політичних текстів: http://komorabooks.com/…/%D0%B1%D0%B5%D0%…/promovy-ta-eseyi/).
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Про інфільтрацію в Чехії гебістів постсовка можна почитату тут - https://informnapalm.org/ua/cheska-partiya-svoboda-ta-pryama-demokratiya-zvidky-nogy-rostut/
Там згаданий один персонаж на прізвище Фіала - чи, бува, це не родич медіамагната з "Драгон Кепітал" Томаша Фіали?
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конечно учитывают . поэтому пользуясь моментом поляки и венгры выпендриваются как могут Волкер в Польше: Соседи Украины должны учитывать агрессию Кремля во время ведения дискуссий с Киевом. Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается страна - Цензор.НЕТ 4701
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драма Украины - президент-олигарх...... они его видят в первую очередь, а не войну на Донбассе
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Так они и учитывают, они прекрасно понимают, что это прекрасная возможность вернуть в свои страны русский мир...
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Давайте Волкера следующим президентом Украины выберем
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Так через недели 2-3 он будет "херовый",и не даст "то что обещал"
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так выберем как президента избранного народом, что предоставляет статус президента только на условиях реализации действительных народных интересов, остается только что такое народ Украины определить, и дело считайте сделано)
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Можно проще, Волкер - Красно Солнышко, например, прецеденты уже были)
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Волкер все реально понимает, чаще даже разумнее, чем наша власть. Может, его в президенты? Или генпрокурором?
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Нельзя, Барыга и его лишит гражданства и выпрет из страны.
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Цього розумного пана я поважаю все більше і більше. Якщо прямота і відвертість - характерна риса американців, то ерудованість і глибока аналітика для більшості американців, включаючи Трампа нехарактерні. Тому Волкер - надзвичайно важливий елемент у вирішенні питання кацапської агресії проти України.
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А как лаптеногим лапти сплел и обул?
"Целью минских соглашений (подписанных лидерами так называемых "ЛНР-ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения"
К.Волкнер.
Кто еще кроме расеян назовет идиотом?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер в Польше: Соседи Украины должны учитывать агрессию Кремля во время ведения дискуссий с Киевом. Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается страна
 
 
 
 
 
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