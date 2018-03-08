 Волкер в Польше: Соседи Украины должны учитывать агрессию Кремля во время ведения дискуссий с Киевом. Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается страна

Такое мнение во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, отвечая на вопрос об ухудшении польско-украинских отношений в исторической плоскости, высказал в среду спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю... Это - драматический опыт, который должны осознавать все - Польша, США, Германия и другие",- заявил Волкер.

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Он подчеркнул, что сейчас Украина укрепляет свою национальную идентичность, и нуждается в уважении и понимании.

Спецпредставитель США отметил, что есть общее осознание того, что российская оккупация украинской территории касается всех стран — Польши, стран региона и Европы. Он подчеркнул: если кто-то силой меняет границы, то это не усиливает стабильность в Европе.

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Волкер заметил, что не всем может нравиться то, что делает Украина. "Но мы должны понимать, для чего она это делает. Мы должны видеть большую картину, ведь необходима помощь (Украине. — Ред.) со стороны семьи европейских народов, чтобы восстановить контроль над своей территорией. Думаю, это тот подход, который требуется применить во время ведения ежедневных дискуссий (с Украиной. — Ред.)", - подчеркнул спецпредставитель госдепартамента США.