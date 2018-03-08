 Волкер в Польше: Соседи Украины должны учитывать агрессию Кремля во время ведения дискуссий с Киевом. Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается страна

Такое мнение во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, отвечая на вопрос об ухудшении польско-украинских отношений в исторической плоскости, высказал в среду спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю... Это - драматический опыт, который должны осознавать все - Польша, США, Германия и другие",- заявил Волкер.
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Он подчеркнул, что сейчас Украина укрепляет свою национальную идентичность, и нуждается в уважении и понимании.
Спецпредставитель США отметил, что есть общее осознание того, что российская оккупация украинской территории касается всех стран — Польши, стран региона и Европы. Он подчеркнул: если кто-то силой меняет границы, то это не усиливает стабильность в Европе.
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Волкер заметил, что не всем может нравиться то, что делает Украина. "Но мы должны понимать, для чего она это делает. Мы должны видеть большую картину, ведь необходима помощь (Украине. — Ред.) со стороны семьи европейских народов, чтобы восстановить контроль над своей территорией. Думаю, это тот подход, который требуется применить во время ведения ежедневных дискуссий (с Украиной. — Ред.)", - подчеркнул спецпредставитель госдепартамента США.
Єдине що стримує остальних єбланів по Україні тільки те що пуки малувато у них...
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 марта в 14:59 ·
ГАВЕЛ ПРОТИ ПУТІНА. Виношу сюди з привату, бо це, як виявилось, не для всіх очевидно - чому чехи вийшли на вулиці:
<У них у 1990-ті було прийнято закон про люстрацію, Гавел домігся (це повністю його заслуга, більш ніде не вдалося!) - ні один працівник репресивних органів ком. режиму не має права займати держ. посади! Земан, протиснувши тепер на Голову безпекової комісії кол. "спецназівця" Ондрачека, відкрито плюнув народу в морду, як свого часу Янукович нам. Тобто по факту вчора в Празі почалась війна - між мертвим Гавелом і живим Путіним!!!! >
Ще раз:
ГАВЕЛУ
ЧЕХІЯ
ЗАВДЯЧУЄ
ЗАКОНОМ ПРО ЛЮСТРАЦІЮ
Оце й є той "рів з крокодилами", який наразі (тримаємо кулаки!) "береже" маленьку Чехію від "путінізації" ("орбанізації", "качоризації" і т.д.).
І Гавел оборону держить!)) Сьогодні той гебнюк (а він і в ОРДЛО їздив, вже хоч би тому укр.ЗМІ мусили б тему висвітлювати, ось який красень: http://forum24.cz/galerie-kolaboranti-na-krymu-doubrava-vi…/) - таки змушений був подати у відставку. Бо влада відверто й цинічно порушила закон, і народ ВЕРНУВ ЇЇ В ПРАВОВЕ ПОЛЕ (це, нагадаю, була й початкова вимога нашого Майдану-2013: покарати винних у побитті студентів, і Помаранчевого-2004: перерахувати голоси через підозру в фальсифікації, і навіть найпершого, НаГраніті-1990, якого вже ніхто не згадує, а дарма: всі три наші Майдани - це БЕЗПОСЕРЕДНЄ здійснення народом права на владу тоді, коли влада "не справляється", інструмент "крайньої дії", який вживається в ситуації прямої ЗАГРОЗИ НАЦ. БЕЗПЕЦІ. Це три пресерйозні екзамени на політичну дорослість і на право мати свою державу, які наш народ успішно СКЛАВ, і маємо повне право тим пишатись. Не варто про це забувати і робити з своїх прапорів підстилки. Шануймося.)
І читаймо Гавела - хоч би на те, щоб краще розуміти цей світ і цю війну (ось тут - вичерпна збірка його політичних текстів: http://komorabooks.com/…/%D0%B1%D0%B5%D0%…/promovy-ta-eseyi/).
Там згаданий один персонаж на прізвище Фіала - чи, бува, це не родич медіамагната з "Драгон Кепітал" Томаша Фіали?
"Целью минских соглашений (подписанных лидерами так называемых "ЛНР-ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать - это нежелание выполнить Минские соглашения"
К.Волкнер.
Кто еще кроме расеян назовет идиотом?!