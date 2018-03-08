 Полиция открыла уголовное дело по факту обстрела столичного ресторана из гранатомета

Начато уголовное производство, правоохранители разыскивают злоумышленника, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, в 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирской горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал.

"Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана", - отмечают правоохранители.

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По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.

С утра 8 марта стало известно о том, что на улице Владимирской в Киеве неподалеку от Национального музея истории Украины неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.