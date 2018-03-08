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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15499) Нацполиция (7038) рестораны (141)

 Полиция открыла уголовное дело по факту обстрела столичного ресторана из гранатомета

В Киеве неизвестный из гранатомета стрелял в террасу ресторана. В результате происшествия никто не пострадал.

Начато уголовное производство, правоохранители разыскивают злоумышленника, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, в 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирской горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал.

"Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана", - отмечают правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан. ФОТОрепортаж

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.

С утра 8 марта стало известно о том, что на улице Владимирской в Киеве неподалеку от Национального музея истории Украины неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.

Источник: https://censor.net.ua/n3054572
 
 
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Правильно сделала. Если каждый начнет стрелять из гранатомета, то мы далеко не уйдем.
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Хулиганка же, максимум 15 суток. А если герой АТO, то наградить и отпустить. Он сепаров пугал!
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Очень похоже,что такое состояние дел больше всего устраивает Авакова..А для Колисниченко -у нас награждают и отпускают не героев АТО, а чаще всего сепаратистов и мафиози.Это делают суды и МВД.Примеров из СМИ полно.Так что ёрничать не к месту.
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И дело есть и это дело чести ... но вот только у нынешней власти чести нет и они могут только лгать и воровать !!!
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Та выше- ошибка. Это- не хулиганка, что можно было предположить. Этот выстрел, в центре столицы, из гранатомёта: Статья 194. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое причинило ... 2. То самое действие, содеянное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, или причинило имущественный вред в особенно ... И так далее. Понятно, шо такое лупануть из "Мухи", в самом центре Киева???
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Центр Киева, не Троещина или Позняки
До Липок - рукой подать.
Соевые Мак Лауды ничего себе не думают?
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Да хорошо хоть в управление НКВД, шо рядом, не попали. Конфуз какой был бы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция открыла уголовное дело по факту обстрела столичного ресторана из гранатомета
 
 
 
 
 
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