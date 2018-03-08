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 Украинцев предупредили об ухудшении погоды : гололедица, туман и налипание мокрого снега

Особенно осторожными слежует быть водителям.

В Украине в четверг, 8 марта, ожидается ухудшение погодных условий, передает Цензор.НЕТ. Об этом предупреждают синоптики, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 8 марта в Украине на дорогах, кроме южной части, гололедица; ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м, в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега", - сказано в сообщении ведомства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054569
 
 
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Не подскользнись, коллега.
Опасно махать в гололед
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Я вже знаю. Три оберти на трасі за часовою стрілкою і далі- другою передачею.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинцев предупредили об ухудшении погоды : гололедица, туман и налипание мокрого снега
 
 
 
 
 
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