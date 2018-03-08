 Миротворческая миссия ООН за полгода может создать условия для выборов на Донбассе, - Волкер

Об этом заявил в среду спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если эта территория остается оккупированной Россией и на ней действуют неконституционные образования "ЛНР" и "ДНР", то как имплементировать этот статус? Для этого нужны мир и безопасность, чтобы провести избирательную кампанию, чтобы могла действовать избирательная комиссия, чтобы кандидаты могли вести свою кампанию, чтобы люди могли вернуться домой. Для этого нам необходимо иметь там миротворцев ООН примерно шесть месяцев, которые создадут условия для проведения выборов", - заявил Волкер.

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Он подчеркнул, что предложения США являются следующими: Россия должна уйти с оккупированных территорий, "ЛНР" и "ДНР" должны быть расформированы, а миротворческой миссии ООН должен быть предоставлен мандат на установление безопасности на всей территории Донбасса, включительно с участком украинско-российской границы.

"Я убежден, что Украина чувствует свою ответственность и готова это сделать", - подчеркнул спецпредставитель госдепартамента США. Зато Россия, как подчеркнул Волкер, не хочет отдавать контроль над оккупированной территорией.

Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон предлагает полноценную миссию ООН на Донбассе, действия которой никто не будет ограничивать, как это сейчас делается на оккупированных территориях в случае с миссией ОБСЕ.

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По его словам, по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе с мандатом на обеспечение безопасности на всей территории США находятся в постоянном контакте с представителями "нормандской группы", членами НАТО и ЕС, в том числе и Польшей.

"Мы хотим показать России, что это не только какая-то американская идея, а это - международные реалии, с которыми она должна считаться", - констатировал американский дипломат.

Волкер отметил, что сейчас США работают над тем, чтобы убедить Россию, что дальнейшая оккупация Донбасса не в ее интересах.

"Мы стараемся показать России, что цена оккупации для нее является высокой и в дальнейшем она будет только расти. Поэтому мы надеемся, что Россия примет другие стратегические решения в будущем", - констатировал спецпредставитель США.

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Он отметил, что Россия все еще ожидает, что ситуация в Украине вернется к периоду перед 2014 годом и к власти в стране придут пророссийские силы.

"Но реальность такова, что российская агрессия и оккупация части территории привели к обратному - к большему единению украинцев вокруг национальных ценностей и ориентации Украины на Запад, чего раньше не было. Они (россияне. — Ред.) потеряли для себя молодое поколение украинцев", - подчеркнул Волкер.

По его словам, "невозможными" являются продуктивные отношения США с Россией без решения конфликта на востоке Украины.

Он также напомнил, что сейчас действуют санкции ЕС и США против России, "которые будут усиливаться", а Вашингтон оказывает военную помощь Украине, недавно сняв ограничения на поставки оружия.