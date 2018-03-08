 Миротворческая миссия ООН за полгода может создать условия для выборов на Донбассе, - Волкер

Об этом заявил в среду спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если эта территория остается оккупированной Россией и на ней действуют неконституционные образования "ЛНР" и "ДНР", то как имплементировать этот статус? Для этого нужны мир и безопасность, чтобы провести избирательную кампанию, чтобы могла действовать избирательная комиссия, чтобы кандидаты могли вести свою кампанию, чтобы люди могли вернуться домой. Для этого нам необходимо иметь там миротворцев ООН примерно шесть месяцев, которые создадут условия для проведения выборов", - заявил Волкер.
Он подчеркнул, что предложения США являются следующими: Россия должна уйти с оккупированных территорий, "ЛНР" и "ДНР" должны быть расформированы, а миротворческой миссии ООН должен быть предоставлен мандат на установление безопасности на всей территории Донбасса, включительно с участком украинско-российской границы.
"Я убежден, что Украина чувствует свою ответственность и готова это сделать", - подчеркнул спецпредставитель госдепартамента США. Зато Россия, как подчеркнул Волкер, не хочет отдавать контроль над оккупированной территорией.
Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон предлагает полноценную миссию ООН на Донбассе, действия которой никто не будет ограничивать, как это сейчас делается на оккупированных территориях в случае с миссией ОБСЕ.
По его словам, по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе с мандатом на обеспечение безопасности на всей территории США находятся в постоянном контакте с представителями "нормандской группы", членами НАТО и ЕС, в том числе и Польшей.
"Мы хотим показать России, что это не только какая-то американская идея, а это - международные реалии, с которыми она должна считаться", - констатировал американский дипломат.
Волкер отметил, что сейчас США работают над тем, чтобы убедить Россию, что дальнейшая оккупация Донбасса не в ее интересах.
"Мы стараемся показать России, что цена оккупации для нее является высокой и в дальнейшем она будет только расти. Поэтому мы надеемся, что Россия примет другие стратегические решения в будущем", - констатировал спецпредставитель США.
Он отметил, что Россия все еще ожидает, что ситуация в Украине вернется к периоду перед 2014 годом и к власти в стране придут пророссийские силы.
"Но реальность такова, что российская агрессия и оккупация части территории привели к обратному - к большему единению украинцев вокруг национальных ценностей и ориентации Украины на Запад, чего раньше не было. Они (россияне. — Ред.) потеряли для себя молодое поколение украинцев", - подчеркнул Волкер.
По его словам, "невозможными" являются продуктивные отношения США с Россией без решения конфликта на востоке Украины.
Он также напомнил, что сейчас действуют санкции ЕС и США против России, "которые будут усиливаться", а Вашингтон оказывает военную помощь Украине, недавно сняв ограничения на поставки оружия.
зайдет туда оон и эти люди вернуться и припомнят вате все.
Что значит "мое хуйло", Порошенко, что-ли?
Заграница нам поможет. О.Бендер.
А если бы участвовала, то может и проголосовали бы. Неприятно, но вполне вероятно, судя по тому, что за рыгионалов в новой упаковке там все равно активно голосовали даже в 2015 году.
А люди которые выехали....в основной своей массе проукранские люди....
даунбасіДомбасі?!
Более того...я уверен что.. такой человек как Волкер..не согласится стать президентом страны в которой кого то сжигают на площади....
Что до очищения....то об очищении такими методами может мечтать только идиот....
Построить демократическое государство такими методами не возможно....
Дураков история судя по всему ничему не учит.....
Этого могут не понимать только полные идиоты....
Честные выборы...и Запад это увидел.....
И тут турчинову нужно отдать должное...он совмещаю три самые высокие должности в государстве не стал тянуть одеяло на себя..... за это я его Уважаю...
Подобные нормы есть пракически во всех странах....
НЕ нравится эта норма...никто не мешает батькивщинам самомопомощам..семеченкам..тимошенком..соболевым и прочим парасюкам внести в Раду предложение об изменение Конституции....
А на сегодняшгнимй день 10 лет...так гласит Конституция...и ни какая толпа..эту норму отменить не может.....только констиуционное большинство ВР..и более никто....
В общем, забить на это "конституционное большинство ВР", при такой как есть Конституции как ее составила ВР высший закон в Украине не соответствует действительности и подлежит корректировке. Вместе с нормой про 10 лет и другими изобретениями вырожденцев)
Результаты украинских экзитполов подтверждали эти цифры....
Голосуй....выбирай...и ни какой охендровский не сможет ничего изменить при таких процентах....
Что до охендровского...то к моменту выборов состав ЦИК уже будет другим...если же конечно йуляха...не станет палки в колеса тыкать...
И не путем кто громче крикнет из толпы под Радой....
Что было бы правильным сделать в данном случае для того, чтобы не оставить москве и ее смердам ни малейшей возможности для влияния на Украину в дальнейшем, через внедренный на не украинских выборах в Украине враждебный украинцам элемент? Выход есть и он настолько прост и эффективен, что реализовать его может даже Рада и с 100% успехом.
Если до выборов ВР Украины даст обоснованное и официально утвержденное определение того, что представляет собой народ Украины, все его поколения, то после этого все и любые претенденты во власть будут обязаны соответствовать... этому определению. И все.
То есть, при таких раскладах баллотируясь во власть все и любые претенденты в депутаты становятся ОБЯЗАННЫМИ соответствовать требованиям, определяющим украинцев через их убеждения как народ страны Украины. И на территории бывшей ордыло - тоже, еще и в первую очередь, при 100% внимания всей страны к кандидатуре каждого претендента во власть.
У этого предложения есть лишь один минус. С его реализацией станет невозможно обманывать народ Украины, подменяя его действительные интересы тем, что народу на самом деле не нужно и даже вредно. Ведь есть народ получит свое обоснованное определение, то вместе с этим получит шанс для своего выражения и действительный украинский интерес. Но что плохого в этом обстоятельстве для тех, кто отстаивает Украину? Ничего.
В общем, перед вами простой выбор. Либо те, кто во власти в Украине дают народу обоснованное определение и тем ликвидируют все возможности враждебного элемента проникнуть в ряды украинской власти, за что надо будет оплатить признанием власти народа. Либо... привластные жулики согласны на то, чтобы преступный элемент был представлен в украинской власти, лишь бы и дальше продолжалась ситуация с неопределенностью действительных интересов украинского народа, что открывает возможности для махинаций в этом вопросе. Этот выбор как раз и показывает кто есть кто.
Всему народу США, президенту Трампу и всей американской власти, в том числе Курту Волкеру полнейший респект, выражение признательности и бесконечная благодарность за то, что их деятельность привела к такой постановке вопроса. Мы на пороге получения ответа на вопрос о том, что представляет на деле собой украинская власть. Она либо противоположность москве, либо хуже этой москвы для украинского народа, хуже потому, что рядится под украинцев неся вред Украине действиями в духе москалей, которые народ Украины также достойным внятного определения не считают.
паспорта негражданина и сдача экзамена на гражданство как в ЕС
волкер устраивай выборы на Аляске
Чим далі тим більш схиляюсь до думки, що вся ця грандіозна операція була задумана ще років 10 тому - в 2007-2008рр. Нам (Україні) по суті надали чудові можливості для переформатування держави і вступу до цивілізації:
- зв'язали руки тому хто заважає (Росія) - тобто ціни на енергоносії, санкції,
- сформували практично однозначні суспільні настрої в світі щодо України-Росії
- не дали потонути в економічному хаосі нашій країні, яка фактично нічого не може запропонувати світу на продаж - як мінімум утримали на плаву
Де в чому ми (тут середньостатистичний українець мається на увазі) навіть перевершили заплановані очікування. Ну згадайте наприклад домовленості з Яником про ще один рік перехідного періоду його перебування на троні і неочікуване "вигнання" Яника Парасюком. Або згадаємо "плани" створення "Новоросії" фактично по лівий берег Дніпра. На 90% ці плани були розвалені волонтерами і добровольцями і все закінчилось кількома районами Донбасу. Думаю "планами" передбачалась відбудова країни саме починаючи з кордонів від Карпат до Дніпра.
Основна нестиковка вийшла в фантастичному ідіотизмі вищого керівництва країни. Думаю років через 20-30 на їх надгробних табличках буде написано щось на кшталт: "Тут знайшли свій вічний спочинок фантастичні ідіоти. Спіть спокійно Петька, Грося і обидва Арсенчика. Остання шана від народу України своїм всесвітньовідомим дебілам".
Так недолуго просрати всі надані можливості ще потрібно мати особливий талант. Так от повертаючись до Донбасу і Криму. Це однозначно проблемні території. А всі проблеми можна вирішувати тільки двома шляхами - або кнутом або пряником - іншого і бути не може. Кнутом можливо і зможемо хоч і не впевнений. Але кнут означає впадання в диктатуру на невизначено довгий період - не такої перспективи всі ми хочемо. А пряників в нас в принципі немає і не пахне навіть. За 4 бездарно просраних роки керівництво країни не змогло залучити хоч 100$ інвестицій (гіперболізую трошки звичайно але суті це не міняє). По рівню ВВП країна серед середніх африканських країн - країна з безкінечним мусорним пейзажем Бангладеш нас вже давно обійшла 220 проти 93 млрд. Про які взагалі пряники може йти мова ?
Нав'язливо приходить на думку слідуюча аналогія. Доходязі (Україна) сусід-алкоголік (Росія) дав по морді. Доходяга похитнувся, його підтримали перехожі (США, Європа) і він встояв на ногах. Перехожі пропонують доходязі допомогу - приходь до нас, відкормимо, допоможемо на перших порах, будемо разом жити, потоваришуємо, в нас добре - тобі сподобається. Ти тільки зав'язуй з безшабашним життям - перестань красти, візьмись за розум. Доходяга киває головою і просить в перехожих - ану тримайте алкаша за руки я йому по морді вріжу ! Перехожі переминаються з ноги на ногу і поки не знають як поступити.
Шановні порохоботи вам не соромно бути таким догодягою ???????