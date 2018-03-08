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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (20117) миротворцы (632) Россия (68308) США (13379) Донбасс (15662) Волкер Курт (203)

 Миротворческая миссия ООН за полгода может создать условия для выборов на Донбассе, - Волкер

США предлагают осуществить по Донбассу следующие шаги: Россия должна уйти с оккупированных территорий, "ЛНР" и "ДНР" должны быть расформированы, а миротворческой миссии ООН должен быть предоставлен мандат на установление безопасности на всей территории Донбасса, включительно с участком украинско-российской границы.

Об этом заявил в среду спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если эта территория остается оккупированной Россией и на ней действуют неконституционные образования "ЛНР" и "ДНР", то как имплементировать этот статус? Для этого нужны мир и безопасность, чтобы провести избирательную кампанию, чтобы могла действовать избирательная комиссия, чтобы кандидаты могли вести свою кампанию, чтобы люди могли вернуться домой. Для этого нам необходимо иметь там миротворцев ООН примерно шесть месяцев, которые создадут условия для проведения выборов", - заявил Волкер.

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Он подчеркнул, что предложения США являются следующими: Россия должна уйти с оккупированных территорий, "ЛНР" и "ДНР" должны быть расформированы, а миротворческой миссии ООН должен быть предоставлен мандат на установление безопасности на всей территории Донбасса, включительно с участком украинско-российской границы.

"Я убежден, что Украина чувствует свою ответственность и готова это сделать", - подчеркнул спецпредставитель госдепартамента США. Зато Россия, как подчеркнул Волкер, не хочет отдавать контроль над оккупированной территорией.

Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон предлагает полноценную миссию ООН на Донбассе, действия которой никто не будет ограничивать, как это сейчас делается на оккупированных территориях в случае с миссией ОБСЕ.

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По его словам, по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе с мандатом на обеспечение безопасности на всей территории США находятся в постоянном контакте с представителями "нормандской группы", членами НАТО и ЕС, в том числе и Польшей.

"Мы хотим показать России, что это не только какая-то американская идея, а это - международные реалии, с которыми она должна считаться", - констатировал американский дипломат.

Волкер отметил, что сейчас США работают над тем, чтобы убедить Россию, что дальнейшая оккупация Донбасса не в ее интересах.

"Мы стараемся показать России, что цена оккупации для нее является высокой и в дальнейшем она будет только расти. Поэтому мы надеемся, что Россия примет другие стратегические решения в будущем", - констатировал спецпредставитель США.

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Он отметил, что Россия все еще ожидает, что ситуация в Украине вернется к периоду перед 2014 годом и к власти в стране придут пророссийские силы.

"Но реальность такова, что российская агрессия и оккупация части территории привели к обратному - к большему единению украинцев вокруг национальных ценностей и ориентации Украины на Запад, чего раньше не было. Они (россияне. — Ред.) потеряли для себя молодое поколение украинцев", - подчеркнул Волкер.

По его словам, "невозможными" являются продуктивные отношения США с Россией без решения конфликта на востоке Украины.

Он также напомнил, что сейчас действуют санкции ЕС и США против России, "которые будут усиливаться", а Вашингтон оказывает военную помощь Украине, недавно сняв ограничения на поставки оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3054568
 
 
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Навіщо пропонува те, на що ЛДНР ніколи не погодяться?
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А их мнение никого не интересует......паРаша прикажет и все...нет лугандонии....
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Жерти захотять даунбасіти - погодяться на все..
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А может и не создать... Да не будет там ни какой миссии, кацапы все сделают, чтобы все это затянуть...
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Ніяка миротворча місія не зможе змінити мізки даунбасітов.. Ну й кого вони виберуть - захєра та його прихвостнів?? І що потім з цим вибором даунбасітов робити Україні та українцям? Нам мало бойка, шуфрича та вілкулів?
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не неси херню. больше миллиона адекватных и ответвенных граждан выехали от туда.
зайдет туда оон и эти люди вернуться и припомнят вате все.
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якщо адміністрація території буде складатися з представників країн-миротворців ООН
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Ключевое слово волонтера Волкера (он не получает ЗП, он доброволец-общественник, кто не знал) - "Россия должна". А вот если никому и нифига не должна? Что тогда? Кстати, сама РФ вполне себе считает Волкера полезным идиотом. Недавно чекистский ЛайфНьюс статьей Бабицкого просто и прямо назвал старину Курта сумасшедшим шизофреником.
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если Волкер сумасшедший, то твой хуйло тем более
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Опять ура-патриоты думают, что вместо них кто-то воевать будет. Секта свидетелей Джавеллина. Волкер не сумасшедший, а полезный идиот, болтун без полномочий.
Что значит "мое хуйло", Порошенко, что-ли?
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А кто у вас, вечно с колен встающих, не идиот???! Вы же сами себя в АС имеете, по-причине неистового самовеличия!!! Это скреп ваш насущный! Просто, больше нечем возвеличиться, разве что, отечественными дворовыми клозетами, начиная, из за мкада и заканчивая Сахалином!
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Я киевлянин, вопрос с клозетами не ко мне. Когда я писал, что Нуланд,Обама,Керри,Байден и прочие никак нам не помогут с фактом оккупации Украины, меня постоянно критиковали турчиноиды. Посылали в спам и прочий бан. И что,помогли вам, ультрапатриоты, американцы? Вы хоть иногда почитайте, что значит "риал политик"...
Заграница нам поможет. О.Бендер.
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Це той Бабіцкій що зараз живе у Донецьку.
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Если не должна, значит не должна. Процесс, значит, затягивается. Вопрос в другом: Работает ли время на Россию в данному случае? очень сомнительно.
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Как малы дети. Не для этого хуйло начинал агрессию, что бы проводить выборы.
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... Надо уточнить: "... для выборов на Донбасе и последующей гибели Украины от имплантации в ее тело таким образом раковой опухоли".
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если будут нормальные выборы, то ничего страшного.
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Вибори може й будуть нормальними.. Але чи буде нормальним вибір?
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Славянск..Краматорск...Торецк...Покровск.... нормальный там был выбор или нет..??
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Ти вважаєш, що Слов'янськ не проголосує за штепу?
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Славянск и сейчас находится на подконтрольной территории...и за штепу не проголосовал....
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Она была задержана июле 2014 года, поэтому в выборах не участвовала.
А если бы участвовала, то может и проголосовали бы. Неприятно, но вполне вероятно, судя по тому, что за рыгионалов в новой упаковке там все равно активно голосовали даже в 2015 году.
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Тем более что речь идет об условиях когда туда смогут вернутся люди которые выехали...
А люди которые выехали....в основной своей массе проукранские люди....
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Какие выборы! Что он мелет.Я этих туристов.которые заполонили Лисичанск и Северодонецк,скупая все что видят за наши с вами деньги..и слушу что они говорят в очередях к касам и к банкоматам.. 10 лет как минимум поражение в правах и ВГА после освобождения..пока вата не вымрет а молодежи мозги на место поставят...
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Судя по тому что ты постишь из под прокси...ты тоже "турист"....и скорее всего из паРаши....
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Ну я вот тоже под звездно-полосатым... Тоже из параши?
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точно! про полгода - это он конкретно загнул...... правда, это может быть замануха такая
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Более половины Донбасса находится на подконтрольной территории Украины...и ни каких проблем нет....
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чого так треба ті вибори в ватному даунбасі Домбасі?! Миротворческая миссия ООН за полгода может создать условия для выборов на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 2122
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Это просто ролевые игры такие!! мало, что ли, американцы па-расшу натягивали?!!! Нерушимый развалили и скрепную опустят! Ювелирно и навсегда!
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Нам бы Волкера в президенты..А лолиту с приблудом сжечь на площади.
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Ну напиши ему письмо с просьбой принять украинское гражданство...и через 10 лет ты сможешь за него проголосовать....если конечно он твою просьбу исполнит... Миротворческая миссия ООН за полгода может создать условия для выборов на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 9606
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Да вижу я ,что не одобряешь. Тебе бы бойко выбрать. Или лолиту продлить. Что по сути одно другого стоит.
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Я в отличии от тебя реалист...а не фантазер....и потому бредовые фантазии таких как ты не поддерживаю....
Более того...я уверен что.. такой человек как Волкер..не согласится стать президентом страны в которой кого то сжигают на площади....
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С чего это ты взял ? У них не так давно негров вешали. Каждая страна проходит период очищения. В нашем случае это явные вредители и предатели интересов западной демократии. И если такие стоят на пути прогресса,американцы с ними не церемонятся.
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У них негров перестали вешать более сотни лет назад...
Что до очищения....то об очищении такими методами может мечтать только идиот....
Построить демократическое государство такими методами не возможно....
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Эти методы прокатят, аж бегом. Если за них возьмется разозленный народ, Но лучше до этого не доводить,а наказать по закону. Для этого и существует американская модель антикор.суда. Которую лолита,так не хочет пропустить.
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Разозленный народ в 1917-м...уже раз взялся....
Дураков история судя по всему ничему не учит.....
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Не путай божий дар с яичницей. То был комуняцкий переворот. А у нас - наказание преступников-воров.
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Это ничего не меняет...результат будет точно такой же.....
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Любое свержение власти в демократической стране....методом уничтожения руководства страны...приведет к полной изоляции страны от всего демократического мира......и кинет эту страну в руки паРаши....
Этого могут не понимать только полные идиоты....
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Или же к этому призывают те для кого это является конечной целью.....
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Янык тоже самое говорил. Да только Запад не лопухи.
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Яныкодло никто не свергал....и не уничтожал....янукодло сбежало само.....
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Потом были проведены демократические выборы...
Честные выборы...и Запад это увидел.....
И тут турчинову нужно отдать должное...он совмещаю три самые высокие должности в государстве не стал тянуть одеяло на себя..... за это я его Уважаю...
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не надо предложение просьбой называть, а что касается ожидания в 10 лет, то эта норма является антиукраинской и противоречит исторически обоснованным нормам приемлемым в этой стране. У нас князей на стороне нанимали без этих проблем и тысячу лет назад, нам должно быть стыдно придерживаться иных, дегенеративных методов.
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Это норма Конституции Украины....
Подобные нормы есть пракически во всех странах....
НЕ нравится эта норма...никто не мешает батькивщинам самомопомощам..семеченкам..тимошенком..соболевым и прочим парасюкам внести в Раду предложение об изменение Конституции....

А на сегодняшгнимй день 10 лет...так гласит Конституция...и ни какая толпа..эту норму отменить не может.....только констиуционное большинство ВР..и более никто....
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)))как раз неумная толпа и составила эту Конституцию, которая возможностей юридического документа в связи с этим лишена. Любой договор имеет юридическую силу только в том случае, если в нем исчерпывающе представлены стороны договора, без этого юридический документ не документ вообще. А что с Конституцией Украины? В ней как в договоре между народом и властью попросту нет... определения того, что представляет собой народ. Нетути, и все тут. И это при том, что по заявлению этой же Конституции только народу принадлежит власть в Украине.
В общем, забить на это "конституционное большинство ВР", при такой как есть Конституции как ее составила ВР высший закон в Украине не соответствует действительности и подлежит корректировке. Вместе с нормой про 10 лет и другими изобретениями вырожденцев)
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А наши зрадоботы все мечтают о добром и хорошем царе.....с волшебной палочкой.... Миротворческая миссия ООН за полгода может создать условия для выборов на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 1821
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Это ты как обезъяна повторяешь кацапские прибаутки про царей. Нам нужен президент не олигарх. Которому можно доверять.
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Так избери его на выборах....кто тебе мешает или кому то другому это сделать...??
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А ты будешь ахиндовскому яйца во время подсчета чесать,чтобы он шаловливыми ручками голоса не приписывал ?
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Порошенок избрали президентом 54% избирателей Украины....
Результаты украинских экзитполов подтверждали эти цифры....
Голосуй....выбирай...и ни какой охендровский не сможет ничего изменить при таких процентах....
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Точно также как и сейчас у него рейтинг не больше 5 % )) Что значит ахиндовский не поможет ? А откуда у него дворец ? Он же нигде больше не работает. За зарплату в пять тысяч.))
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Какой у него рейтинг покажут выборы....в которых еще не факт что он будет участвовать.....
Что до охендровского...то к моменту выборов состав ЦИК уже будет другим...если же конечно йуляха...не станет палки в колеса тыкать...
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Прикидываешься дурачком. Будет выбирать ЦИК как выбирал ярему,шокина и дурочка алкоголика.Один другого хуже.А главное он боится антикор.суда. Потому,что вор.
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ЦИК будут выбирать согласно Закона.....
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избиратели Украины это не то же самое, что народ Украины, а по украинской Конституции только народ Украины обладает в стране всей полнотой власти.
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Совершено верно...и делегирует это свое право на Выборах.....
И не путем кто громче крикнет из толпы под Радой....
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ну да, вот только делегирует только тем, кто представляет интересы народа, а не подменяет эти интересы на свои. А чтобы не подменять те, кто избран, должны демонстрировать способность различать кто народ Украины, а кто нет. Способны ли они к этому? Нет, народ Украины вплоть до того, что их усилиями не имеет даже официального определения для выражения того, что собой представляет.
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ему бесполезно что-то рассказывать..... ошибка в ДНК
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Все надеетесь что на вышках вокруг стадионов будете стоять..?? А если не повезет...и на поле того стадиона загонят...что запоете..??
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Волкер в данном случае прав прав настолько, насколько это вообще возможно, но более всего умиляет все же пассивность нашей украинской стороны в лице государственных чиновников. Сидят жопу свою грея с таким видом, будто бы это Волкеру и США больше всех в мире надо разрулить конфликтную ситуацию Украины с частью Украины, которая существует в связи с промытыми москалями некоторой части граждан Украины мозгами.
Что было бы правильным сделать в данном случае для того, чтобы не оставить москве и ее смердам ни малейшей возможности для влияния на Украину в дальнейшем, через внедренный на не украинских выборах в Украине враждебный украинцам элемент? Выход есть и он настолько прост и эффективен, что реализовать его может даже Рада и с 100% успехом.
Если до выборов ВР Украины даст обоснованное и официально утвержденное определение того, что представляет собой народ Украины, все его поколения, то после этого все и любые претенденты во власть будут обязаны соответствовать... этому определению. И все.
То есть, при таких раскладах баллотируясь во власть все и любые претенденты в депутаты становятся ОБЯЗАННЫМИ соответствовать требованиям, определяющим украинцев через их убеждения как народ страны Украины. И на территории бывшей ордыло - тоже, еще и в первую очередь, при 100% внимания всей страны к кандидатуре каждого претендента во власть.
У этого предложения есть лишь один минус. С его реализацией станет невозможно обманывать народ Украины, подменяя его действительные интересы тем, что народу на самом деле не нужно и даже вредно. Ведь есть народ получит свое обоснованное определение, то вместе с этим получит шанс для своего выражения и действительный украинский интерес. Но что плохого в этом обстоятельстве для тех, кто отстаивает Украину? Ничего.
В общем, перед вами простой выбор. Либо те, кто во власти в Украине дают народу обоснованное определение и тем ликвидируют все возможности враждебного элемента проникнуть в ряды украинской власти, за что надо будет оплатить признанием власти народа. Либо... привластные жулики согласны на то, чтобы преступный элемент был представлен в украинской власти, лишь бы и дальше продолжалась ситуация с неопределенностью действительных интересов украинского народа, что открывает возможности для махинаций в этом вопросе. Этот выбор как раз и показывает кто есть кто.
Всему народу США, президенту Трампу и всей американской власти, в том числе Курту Волкеру полнейший респект, выражение признательности и бесконечная благодарность за то, что их деятельность привела к такой постановке вопроса. Мы на пороге получения ответа на вопрос о том, что представляет на деле собой украинская власть. Она либо противоположность москве, либо хуже этой москвы для украинского народа, хуже потому, что рядится под украинцев неся вред Украине действиями в духе москалей, которые народ Украины также достойным внятного определения не считают.
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Я всё понял товарищ Волкер. За полгода нужно зачистить эту мразь по тихому, временно переселить западенцев на даунбас, провести выборы и опаньки. Гениально! Нужны крематории, без низ ни как.
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на кой такие извращенные сложности? Вместо этого достаточно просто дать обоснованное определение тому, что представляет собой народ Украины, все его поколения, и после этого любых несоответствующих этому определению доходяг лишить возможности действовать по-антиукраински. Вот и все, простой ведь расклад
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какие в американского путина выборы
паспорта негражданина и сдача экзамена на гражданство как в ЕС
волкер устраивай выборы на Аляске
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Можливо багато хто не погодиться зі мною але я не бачу доцільності в поверненні всіх цих територій на сьогодні. Україна і тепер ледве дихає. Навіщо весь цей баласт організму, який може потонути ?
Чим далі тим більш схиляюсь до думки, що вся ця грандіозна операція була задумана ще років 10 тому - в 2007-2008рр. Нам (Україні) по суті надали чудові можливості для переформатування держави і вступу до цивілізації:
- зв'язали руки тому хто заважає (Росія) - тобто ціни на енергоносії, санкції,

- сформували практично однозначні суспільні настрої в світі щодо України-Росії
- не дали потонути в економічному хаосі нашій країні, яка фактично нічого не може запропонувати світу на продаж - як мінімум утримали на плаву
Де в чому ми (тут середньостатистичний українець мається на увазі) навіть перевершили заплановані очікування. Ну згадайте наприклад домовленості з Яником про ще один рік перехідного періоду його перебування на троні і неочікуване "вигнання" Яника Парасюком. Або згадаємо "плани" створення "Новоросії" фактично по лівий берег Дніпра. На 90% ці плани були розвалені волонтерами і добровольцями і все закінчилось кількома районами Донбасу. Думаю "планами" передбачалась відбудова країни саме починаючи з кордонів від Карпат до Дніпра.

Основна нестиковка вийшла в фантастичному ідіотизмі вищого керівництва країни. Думаю років через 20-30 на їх надгробних табличках буде написано щось на кшталт: "Тут знайшли свій вічний спочинок фантастичні ідіоти. Спіть спокійно Петька, Грося і обидва Арсенчика. Остання шана від народу України своїм всесвітньовідомим дебілам".
Так недолуго просрати всі надані можливості ще потрібно мати особливий талант. Так от повертаючись до Донбасу і Криму. Це однозначно проблемні території. А всі проблеми можна вирішувати тільки двома шляхами - або кнутом або пряником - іншого і бути не може. Кнутом можливо і зможемо хоч і не впевнений. Але кнут означає впадання в диктатуру на невизначено довгий період - не такої перспективи всі ми хочемо. А пряників в нас в принципі немає і не пахне навіть. За 4 бездарно просраних роки керівництво країни не змогло залучити хоч 100$ інвестицій (гіперболізую трошки звичайно але суті це не міняє). По рівню ВВП країна серед середніх африканських країн - країна з безкінечним мусорним пейзажем Бангладеш нас вже давно обійшла 220 проти 93 млрд. Про які взагалі пряники може йти мова ?
Нав'язливо приходить на думку слідуюча аналогія. Доходязі (Україна) сусід-алкоголік (Росія) дав по морді. Доходяга похитнувся, його підтримали перехожі (США, Європа) і він встояв на ногах. Перехожі пропонують доходязі допомогу - приходь до нас, відкормимо, допоможемо на перших порах, будемо разом жити, потоваришуємо, в нас добре - тобі сподобається. Ти тільки зав'язуй з безшабашним життям - перестань красти, візьмись за розум. Доходяга киває головою і просить в перехожих - ану тримайте алкаша за руки я йому по морді вріжу ! Перехожі переминаються з ноги на ногу і поки не знають як поступити.
Шановні порохоботи вам не соромно бути таким догодягою ???????
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ПС. Повертати Донбас і Крим обов'язково потрібно але тільки після початку входження в країну великих інвестицій і після першого ж року виходу економіки в зріст на 10-12%.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворческая миссия ООН за полгода может создать условия для выборов на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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