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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:поздравление (626) Порошенко (14433) Гройсман (3883) 8 марта (75)

 Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта

Руководство Украины опубликовало поздравительные сообщения к Международному женскому дню.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук поздравительное сообщение для украинских женщин к 8 марта.  

"Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", - написал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко планирует обсудить с Меркель "Северный поток-2" во время визита в Германию. ВИДЕО

Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко планирует обсудить с Меркель "Северный поток-2" во время визита в Германию. ВИДЕО

Поздравительное сообщение также разместил премьер Владимир Гройсман.

"Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова - самые важные, объятия любимого - самые желанные, улыбка дочери - самая светлая. Спасибо Вам, наши дорогие. С праздником Вас!", - отметил он.

Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта 02

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054567
 
 
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Ценами ,тарифами и так сказать"зарплатами".!!!! Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - Цензор.НЕТ 4190 Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - Цензор.НЕТ 4190 Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - Цензор.НЕТ 4190 Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - Цензор.НЕТ 4190
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всех женщин поздравляю !!!
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Жінок зі святом!
Шановні чоловіки! Залишіть на 5 хвилин політику. Заспівайте коханій пісню:
Frankie Valli - Can't Take My Eyes off You/Не можу очей відвести (караоке-кавер українською)

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Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта- ОНИ УХОДЯТ......
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Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - Цензор.НЕТ 5129Hanna ☀‏ @HannaGun 13 ч.13 часов назад
Щойно на Вайбер надіслали таке... Коли читаєш це, то розумієш,що азіатщина і савок у нас не лише з кортеджами. Разруха ця совкова в головах. Починаючи з цього совкового свята і масової групової вакханалії навколо нього. P.S. Додаю до цього віршика свій минулорічний пост #8березня

Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - Цензор.НЕТ 2280

Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - Цензор.НЕТ 5669
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Налетели опять морозы
Снег до крыши замел очаг!
Кавалеры в снегу дам пьяных
Не могут отыскать никак!
Но, мимозы совсем не замерзли!
Дамы в марте - и в снегу хороши!
Только мартовский кот, наверное
Намяукался от души!
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Про "мімозу" - то ви дарма...

...Той батоно, якому я замовляв мімозу, працював чиновником чи то у гороно, чи то у облоно, чи як там у них називається в республіці Аджарія, вигнав на збір квітів ні в чому не винних педагогів і дітей з кількох шкіл, історія набула розголосу в пресі. До речі, щоб ти знав, це не мімоза, це акація такого сорту, теж тропічний кущ, але акація. Плутанина в назвах. Справжня мімоза росте тільки у тропіках і згортає листя від дотику, дуже ніжна, тому й отримала таку назву. Цей сорт на Кавказ завезло чи то російське, чи то грузинське дворянство з Ніцци, де її французи вдало акліматизували. Але квітла вона, за звичкою, як в Південній півкулі, взимку. Чому й набула популярності. Програвся ти такий взимку на рулетці в Монте Карло вщент, а тобі такий букет мімози втішний і шампанського. Життя вдалося. В нас вона прижилася тільки на Кавказі. Бачиш, скільки корисного можна дізнатися з грузинських газет, які пишуть про тебе викривальні статті? Одним словом, коли прийшла черга вантажити пароплав, під рибним портом стояли в пікеті усі батумські "зелені", чоловік 300, з плакатами і вувузелами, протестували проти нищення кавказької природи. Добре, що вони запізнилися, судно ми завантажили ще вночі, ректальний барометр не підкачав, відчував що щось тут буде, розказав усім своїм матросам і капітанові, хто тут головний, з усіма посрався, але вийшло, що недарма. Але вже портовий нагляд відхід побоявся давати з усіма цими демонстраціями і демаршами. Мій грузинський компаньйон махнув рукою, мовляв, Єгоре, рубай кінці, на мою голову, все потім порішаю, тільки вийди вже з порту від телекамер. Нас вже в Тбілісі показують. Не віриш? Як в кіно. Сокирою швартови рубав особисто, бо весь причал був у цих "зелених". - А. Санченко "Взірцевий український діловар" www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1843857802331058&id=100001205690197
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Шановний Цензоре! "обійми коханої"- це не "объятия любимого", виправте, бо якось того...
А до поздоровлень приєднуюсь!
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А что не так? Причем здесь "объятия любимого"? Вас никогда не обнимала любимая? Вот это и есть "обійми коханої".
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"Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова - самые важные, объятия любимого - самые желанные, улыбка дочери - самая светлая. Спасибо Вам, наши дорогие. С праздником Вас!" Источник: https://censor.net.ua/n3054567
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он не той ориентации..он же порохобот.а порохоботы- ..п..ары ))
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Дай боже щоб в останній раз як керівники держави вітали..
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та не вас же вітають - чи ви жiнка цыцкин...
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Мої жіночки - мама, дружина, сестра та племінниця поздоровлень від петі і гросі не потребують.. А я їх вже поздоровив і привітав..
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Ігорюнька - тобі до ляжка.. Може він тебе втішить?
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Схоже.. Але поки не впевнений.. Придивляюся.. ..
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У Вас з Андрушею багато спільного. Припиняйте конфліктувати.
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8 марта 1774 года в Париже была основана первая женская масонская ложа, в которой первые революционерки проходили сатанинскую школу разрушения семьи, церкви и монархии. Разумеется, сатанинской она была с точки зрения святых отцов. Кстати, 8 марта по сатанинскому календарю - день падшей женщины.
Практически все советские праздники носят сатанинский след...
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В каких странах празднуют 8 Марта?

Касный - официально нерабочий день,
оранжевый - нерабочий только для женщин,
жёлтый - неофициальный праздник.


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а єщьо кабзон! пугачьова! кіркорав! ета ж всьо наше!!!
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Поникшие мимозы, подвявшие тюльпаны
И в офисе мужчины столпились, как бараны.
И мнут в руках открытки, и комкают обертки,
И думают, когда же возьмут подарки тетки?
А может (не дай боже) и речь толкнуть придется,
А может чмокнуть в щеку! О, боже, щас начнется!
И невдомек беднягам, что теткам тоже гадко.
Кому, блин, нафиг надо, восьмое это марта?
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На уй би ви пішли обоє зі своїми поздоровленнями жирні тварюки
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Как по мне, новость должна звучать так:
"Порошенко и Гройсман поздравили друг друга с 8 марта".
Оба - гниды конченные, а гнида - женского рода.
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І ще одне таке питаннячко...у скільки обійшовся бюджету України цей Мєждународний Русскій Дєнь?
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Главное, чтобы ГройсМэн не забыл поздравить свою тёщу!
Какая никакая тёща, а квартиру за 680.000 у.е. подарила....
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Кацапы, поздравляю вас с 8-м марта! Кацапы - 3,14дарасы, доказано студентами-авиаторами и всеобщим их одобрямсом.
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Прикрути аппетиты Порошенко, голосуй за Тимошенко! Классный я слоган придумал для Юльки? Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - Цензор.НЕТ 9487
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Тебе что то во рту мешает внятно говорить? Прожевать и проглотить не хочешь? Порошенко і Гройсман привітали жінок країни з 8 березня - Цензор.НЕТ 8381
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Несвежее не употребляю, особенно то Шо вонЯ Порошенко і Гройсман привітали жінок країни з 8 березня - Цензор.НЕТ 2014
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да уж....Это они могут...Награждать, поздравлять, скорбные хари изображать, ленточки перерезать...А говорят что декоммунизация и борьба с Совком. Но вот в чём преуспели так в воровстве. отжиме, распиле. офшорном деле ...ну и в отдыхе с семьями и своими "женщинами".
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этих двоих повесить нужно вместе
только надо покрепче веревку
там 300 кг свинины будет
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А у перегуляних хряків м'ясо не годиться... Порошенко і Гройсман привітали жінок країни з 8 березня - Цензор.НЕТ 8705
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Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта... А, Шо, могли и не пАздравить? Порошенко і Гройсман привітали жінок країни з 8 березня - Цензор.НЕТ 4123
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А кто дал право поздравлять меня. Я имею подругу которая меня поздравила и я ее взаимно. Подам в суд на Порошенко и Гройсмана за сексуальное домогательство .
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А вы выйдите к народу на Майдан... и там поздравьте...
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Совок в голове. В Европе за такое подают в суд.
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Поздравляйте своих жен и любовниц а мне это нафиг не нужно. Кретины.
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Роза и Клара вышли от революционеров ...
Для ботов 5
Читать -*** 8 марта с Цеткин и Люксембург: сексуальные похождения революционерок. !

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Комуняцкие праздники,гнилье. Женский день - 9 мая ( День Матери)
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Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта - лучше бы помогли материально. Для Порошенков и Гройсманов несколько десятков мешков с деньгами сюда, несколько десятков мешков с деньгами туда, на глаз даже не заметно, а для украинских женщин 1 000 гривен, это большая сумма, можно целый день праздновать.
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Мухосранских женщин в кокошниках они не поздравляли , так что успокойтесь ватницы!
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да тут столько разобиженных женЧин шо капец - а как под мужиков то маскировались ))))))))))
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А мені приємно,що поздоровили! Мало буває радісного в теперішньому житті, так що кожне добре слово приємне. Дуже люблю це свято, з дитячого садочка ще... Порошенко і Гройсман привітали жінок країни з 8 березня - Цензор.НЕТ 1875
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Мало радісного в теперішньому житті, сделали те же Порошенко с Гройсманом и ещё Яценюк.
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история сего праздника уходит корнями в глубь, в то время, когда коммунистка Клара Цеткин боролась за равноправие женщин, за эмансипацию. А точнее - за узаконение проституции. То есть проститутка - это тоже профессия, должны быть профсоюзы, достойная зарплата, медицинское обслуживание и пенсия.

Кстати, Клара Цеткин свого добилась, проституция в германии узаконилась, стех пор 8 марта считается женским жнем как день Равноправья женщин и т.д.
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люди святкують, бо така звичка
важко відмовитися від чогось приємного.
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Можно как то понять ещё ликвидацию 23 февраля ,потому что это реально идиотизм по исторической линии. Но по поводу 8 Марта... уже реально зашкал. Такое уже несут - " групповая вакханалия..пьяные бабы..обидится не даст..Клара цыцкин..." Вы совсем уже ебанулись на почве " Жгите всех! Бог узнает своих!" Какая Цыцкин?? Кто про неё что то вообще знает или помнит что такое чучело приплюснутое было?? На кой хер забрали у женщин лишний выходной? Большая часть из них и так не разгибается годами! Не все сосут вальцманам и греют жопы дармоедские на Мальдивах. Подавляющее большинство вкалывают как папы Карлы сутками.." Нужно уделять внимание 365 дней в году!" Так какого хера вы не уделяете? Определили один день сраный и то забрали! Женщинам вообще насрать на поздравления двух обрезанных воров. Верните им пенсионный возраст лучше что украли..и адекватную оплату труда. Вот это будет подарок А бла бла бла нарисуйте на жопе у своих блядей!
И что то дофига последнее время на Цензоре стало вальцмана ..Бутус, у меня есть большая тайна..вернее две..
Первая - ты бы свою ахинею по поводу пристёгнутых магазинов к калашу удалил что бы не смешить тех кто ещё после 90-х задачи выполнял по войне и разным миссиям.. Или у нас не война? Тот кого ты там позорить собираешься - соображает в этом гораздо лучше тебя. Не набирайте в армию (для количества) дебилов , бомжей и алкоголиков необучаемых и всё будет нормально и с пристёгнутым магазином и без не боевых потерь. Вам идиотам спецы говорили уже 2 года потом устали - " нам нафиг не нужно 400 тыс. неспособных воевать. Это просто будет лишнее ,мешающее выполнять задачи пушечное мясо. Лучше бы они в тылу делали экономику и основную пользу. Намного эффективнее иметь профессиональную 150-тысячную предельно быструю и мобильную армию спецназа которых даже мы сами способны подготовить. Но для этого нужен ОТБОР чуть ли ни по IQ.Нужно вооружение и новые милитари-гаджеты , логистика связь и командование. У нас невозможно это реализовать??" Но нам надо пиариться..За непристёгнутый магазин в миротворческих операциях били в лицо..Потому что там каждый зависит от каждого. Это одно.. Второе..
Вторая большая тайна.. Народ Украины .обычный серый не хочет видеть и слышать это вальцмановское брехло. Всем на это пидорство насрать уже. Если тебя заставляют рекламировать это чмо - так и скажи.. Но забивать рекламой Пецкеле всю страницу - уже достало. Ты понимаешь что это падло ненавидит вся страна уже? Никто не хочет его ни видеть ни слышать. Ничего нового оно не несет.. Есть миллион тем которые реально уже кричат. Они волнуют всех адекватных и нормальных . А ты видимо боишься их постить. Тебя купили или припугали? Признайся ..Мы поймём.Не всем быть героями..Правду Бутус..Правду..Видно же...О своей репутации заботься больше..
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За столько много правды администратор заблокирует не на три дня, как уже 8 раз блокировал меня за меньшее количество правды, а навечно.
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Так вы же есть ещё.. Мне есть чем заниматься помимо цензора. Я не переживаю особо. Не только мне тут писать то что низзя...Скоро это будет политикой нового государства. И тогда заблокируют уже блокировщиков навсегда..И хорошо если не очень критично..
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Мужчины, не надо нервов, вы так очаровательны, особенно сегодня Порошенко і Гройсман привітали жінок країни з 8 березня - Цензор.НЕТ 5602

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Вонючий совковый рудимент, для тупоголового быдла, которое никогда не задумывается, что оно празднует и какую платит за это цену!
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лишние праздники и подарки не бывают) так что только за, и думая не стоит отменять,
но 8 марта не "женский день" как это не правильно "праздник для мальчиков" "праздник для девочек" может чтобы избежать ненужных споров и тем более конфликтов помимо этого ввести какой-нибудь праздник весны в первые дни первого весеннего месяца?
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Олічка, а ви стали більш поміркованою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта
 
 
 
 
 
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