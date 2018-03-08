 Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук поздравительное сообщение для украинских женщин к 8 марта.

"Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", - написал президент.

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Поздравительное сообщение также разместил премьер Владимир Гройсман.

"Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова - самые важные, объятия любимого - самые желанные, улыбка дочери - самая светлая. Спасибо Вам, наши дорогие. С праздником Вас!", - отметил он.