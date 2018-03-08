 Порошенко и Гройсман поздравили женщин страны с 8 марта

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук поздравительное сообщение для украинских женщин к 8 марта.
"Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", - написал президент.
Поздравительное сообщение также разместил премьер Владимир Гройсман.
"Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова - самые важные, объятия любимого - самые желанные, улыбка дочери - самая светлая. Спасибо Вам, наши дорогие. С праздником Вас!", - отметил он.
всех женщин поздравляю !!!
Шановні чоловіки! Залишіть на 5 хвилин політику. Заспівайте коханій пісню:
Frankie Valli - Can't Take My Eyes off You/Не можу очей відвести (караоке-кавер українською)
Щойно на Вайбер надіслали таке... Коли читаєш це, то розумієш,що азіатщина і савок у нас не лише з кортеджами. Разруха ця совкова в головах. Починаючи з цього совкового свята і масової групової вакханалії навколо нього. P.S. Додаю до цього віршика свій минулорічний пост #8березня
Снег до крыши замел очаг!
Кавалеры в снегу дам пьяных
Не могут отыскать никак!
Но, мимозы совсем не замерзли!
Дамы в марте - и в снегу хороши!
Только мартовский кот, наверное
Намяукался от души!
...Той батоно, якому я замовляв мімозу, працював чиновником чи то у гороно, чи то у облоно, чи як там у них називається в республіці Аджарія, вигнав на збір квітів ні в чому не винних педагогів і дітей з кількох шкіл, історія набула розголосу в пресі. До речі, щоб ти знав, це не мімоза, це акація такого сорту, теж тропічний кущ, але акація. Плутанина в назвах. Справжня мімоза росте тільки у тропіках і згортає листя від дотику, дуже ніжна, тому й отримала таку назву. Цей сорт на Кавказ завезло чи то російське, чи то грузинське дворянство з Ніцци, де її французи вдало акліматизували. Але квітла вона, за звичкою, як в Південній півкулі, взимку. Чому й набула популярності. Програвся ти такий взимку на рулетці в Монте Карло вщент, а тобі такий букет мімози втішний і шампанського. Життя вдалося. В нас вона прижилася тільки на Кавказі. Бачиш, скільки корисного можна дізнатися з грузинських газет, які пишуть про тебе викривальні статті? Одним словом, коли прийшла черга вантажити пароплав, під рибним портом стояли в пікеті усі батумські "зелені", чоловік 300, з плакатами і вувузелами, протестували проти нищення кавказької природи. Добре, що вони запізнилися, судно ми завантажили ще вночі, ректальний барометр не підкачав, відчував що щось тут буде, розказав усім своїм матросам і капітанові, хто тут головний, з усіма посрався, але вийшло, що недарма. Але вже портовий нагляд відхід побоявся давати з усіма цими демонстраціями і демаршами. Мій грузинський компаньйон махнув рукою, мовляв, Єгоре, рубай кінці, на мою голову, все потім порішаю, тільки вийди вже з порту від телекамер. Нас вже в Тбілісі показують. Не віриш? Як в кіно. Сокирою швартови рубав особисто, бо весь причал був у цих "зелених". - А. Санченко "Взірцевий український діловар" www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1843857802331058&id=100001205690197
А до поздоровлень приєднуюсь!
Ось і андруша.
навіть по ніку зрозуміло.
Практически все советские праздники носят сатанинский след...
Касный - официально нерабочий день,
оранжевый - нерабочий только для женщин,
жёлтый - неофициальный праздник.
И в офисе мужчины столпились, как бараны.
И мнут в руках открытки, и комкают обертки,
И думают, когда же возьмут подарки тетки?
А может (не дай боже) и речь толкнуть придется,
А может чмокнуть в щеку! О, боже, щас начнется!
И невдомек беднягам, что теткам тоже гадко.
Кому, блин, нафиг надо, восьмое это марта?
"Порошенко и Гройсман поздравили друг друга с 8 марта".
Оба - гниды конченные, а гнида - женского рода.
Какая никакая тёща, а квартиру за 680.000 у.е. подарила....
только надо покрепче веревку
там 300 кг свинины будет
Для ботов 5
Читать -*** 8 марта с Цеткин и Люксембург: сексуальные похождения революционерок. !
Кстати, Клара Цеткин свого добилась, проституция в германии узаконилась, стех пор 8 марта считается женским жнем как день Равноправья женщин и т.д.
важко відмовитися від чогось приємного.
И что то дофига последнее время на Цензоре стало вальцмана ..Бутус, у меня есть большая тайна..вернее две..
Первая - ты бы свою ахинею по поводу пристёгнутых магазинов к калашу удалил что бы не смешить тех кто ещё после 90-х задачи выполнял по войне и разным миссиям.. Или у нас не война? Тот кого ты там позорить собираешься - соображает в этом гораздо лучше тебя. Не набирайте в армию (для количества) дебилов , бомжей и алкоголиков необучаемых и всё будет нормально и с пристёгнутым магазином и без не боевых потерь. Вам идиотам спецы говорили уже 2 года потом устали - " нам нафиг не нужно 400 тыс. неспособных воевать. Это просто будет лишнее ,мешающее выполнять задачи пушечное мясо. Лучше бы они в тылу делали экономику и основную пользу. Намного эффективнее иметь профессиональную 150-тысячную предельно быструю и мобильную армию спецназа которых даже мы сами способны подготовить. Но для этого нужен ОТБОР чуть ли ни по IQ.Нужно вооружение и новые милитари-гаджеты , логистика связь и командование. У нас невозможно это реализовать??" Но нам надо пиариться..За непристёгнутый магазин в миротворческих операциях били в лицо..Потому что там каждый зависит от каждого. Это одно.. Второе..
Вторая большая тайна.. Народ Украины .обычный серый не хочет видеть и слышать это вальцмановское брехло. Всем на это пидорство насрать уже. Если тебя заставляют рекламировать это чмо - так и скажи.. Но забивать рекламой Пецкеле всю страницу - уже достало. Ты понимаешь что это падло ненавидит вся страна уже? Никто не хочет его ни видеть ни слышать. Ничего нового оно не несет.. Есть миллион тем которые реально уже кричат. Они волнуют всех адекватных и нормальных . А ты видимо боишься их постить. Тебя купили или припугали? Признайся ..Мы поймём.Не всем быть героями..Правду Бутус..Правду..Видно же...О своей репутации заботься больше..
но 8 марта не "женский день" как это не правильно "праздник для мальчиков" "праздник для девочек" может чтобы избежать ненужных споров и тем более конфликтов помимо этого ввести какой-нибудь праздник весны в первые дни первого весеннего месяца?