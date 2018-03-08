 Россия размещает свои силы вдоль границы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину, - исследование Institute for the Study of War

Об этом заявил американский аналитический центр Institute for the Study of War в своем исследовании "Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии, убеждены исследователи.

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"Это не соответствует тому, что, как представляется, ожидают западные лидеры в этих театрах военных действий. Лидеры НАТО все больше предупреждают об опасности обычной войны против стран Балтии, или даже Западной Европы. Однако, российские наземные силы не были размещены, или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в том регионе", - отмечают аналитики.

"В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали в Украине после Майдана", - говорится в исследовании.

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"За период с 2014 года, россияне разместили и реорганизовали свои силы, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжения с севера и востока Украины", - отмечают аналитики.

"Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого вблизи стран Балтии. У границы с Украиной расположены три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено только одно десантное подразделение, которое не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения. В 50 милях от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылам", - акцентируют эксперты.

Аналитики призвали США и союзников провести переоценку вероятных сценариев действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии.

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