 Россия размещает свои силы вдоль границы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину, - исследование Institute for the Study of War

Об этом заявил американский аналитический центр Institute for the Study of War в своем исследовании "Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии, убеждены исследователи.
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"Это не соответствует тому, что, как представляется, ожидают западные лидеры в этих театрах военных действий. Лидеры НАТО все больше предупреждают об опасности обычной войны против стран Балтии, или даже Западной Европы. Однако, российские наземные силы не были размещены, или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в том регионе", - отмечают аналитики.
"В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали в Украине после Майдана", - говорится в исследовании.
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"За период с 2014 года, россияне разместили и реорганизовали свои силы, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжения с севера и востока Украины", - отмечают аналитики.
"Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого вблизи стран Балтии. У границы с Украиной расположены три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено только одно десантное подразделение, которое не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения. В 50 милях от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылам", - акцентируют эксперты.
Аналитики призвали США и союзников провести переоценку вероятных сценариев действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии.
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Потом уехал. Дома не был. А Змей, поняв, что Бога нет, стал предлагать России Apple и безлимитный интернет.
Потом, договорившись с Гуглом, со всех сторон России он нарочно глобус сделал круглым - чтоб окружать со всех сторон.
Россия всех была сильнее. Всех нагибала мордой в пол. Но Сатана придумал геев, Америку, и рок-н-ролл.
И блогеров. И журналистов. И вот, в один прекрасный день, решил создать страну фашистов - на Украине, ясен пень.
Страна фашистов ела сало, младенцам резала нутро, а главное - не признавала, что наше бывшее ребро.
А утверждение такое страшнее ядерной зимы. Ну мы не дали им покоя. Да так, как будто и не мы.
Господь, подробностей не зная, вернулся, прочитал донос, и стал Россию гнать из Рая. И даже в черный список внес.
Американцы-иудеи мозги промыли Богу так, что либеральные идеи он стал вынашивать, чудак.
У нас патриотизм безбрежен. У нас пошел ажиотаж. Мы всех фашистов перережем и Рай в итоге будет наш.
Нас будут старики и дети благодарить за помощь им. А за наезд Господь ответит. Мы не забудем, не простим
Леонид Каганов: дневник
Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы
А теперь перевожу на общедоступный язык:
В непосредственной близости от украинской границы рашистские фашисты по приказу международного уголовного преступника Путлера разместили ДВЕ армии: 8-ю (ростовское направление) и 20-ю (воронежское направление). Это не "несколько подразделений". Причем части этих армий уже засветились на Дамбасе.
Если 8-я армия соединит свои силы с ресурсами 20-й армии, с базы которой, по данным активистов ИнформНапалма, регулярно перебрасываются танки для боевиков Донбасса, занесенный над Украиной кулак будет не просто ударным. Он получится - учитывая огромное количество бронетехники в обеих армиях, бронеударным.
Подробнее об этом:
Операция "Дунай": продолжение следует?
як це вже наостогидло.
за яким "..." ми їм потрібні, свого гемору вистачає
От тоді і буде: Heute, um 4 Uhr morgens, ohne irgendwelche Ansprüche gegenüber der Europäischen Union zu stellen, ohne den Krieg zu erklären, griffen russische Truppen europäische Länder an, griffen unsere Grenzen an vielen Orten an und bombardierten unsere Städte von ihren Flugzeugen aus. (гугл)
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Европейскому Союзу, без объявления войны, русские войска напали на Европейские страны, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города.
Сегодня в 4 утра, при попытке начать вооруженную агрессию, за 2 часа была уничтожена РФ.
Я тебе пятий раз питаю!
Сала хочеш?
Не країна, а фейк одним словом.
Единственное, для чего он может дестабилизировать ситуацию, так это чтоб поднять ставки в торговле с Западом.
Хватит ли у него военных сил для этого? Думаю, да.
Способен ли он, сможет ли? Думаю, нет. Именно из-за последствий для своего бизнеса и капиталов, которые находятся на Западе.
мордорці 242 дні не могли взяти даунецкий аеропорт.і досі не взяли б. Педро де Панамо приказав залишити.подарувати вові шаломову кремлівському перемогу.ьля
в України є "точка У" ...псковськи десантники це спробували у 2014...було як в Сирії..згоріли всі на йух.
вони мордорці Чечню за 12 років не перемогли.а купили золотом муртада кадиркіна.
А Чечня по площі дорівнює Харківській області і населенням до чеченської війни всього 800 000 людей.
якщо моксельський улус піде на Україну це для мокселей ПЗДЦ
1. Взорваны основные склады с боеприпасами. Это катастрофа, никто не ответил.
2. Нет быстрой разработки и поставок стратегических вооружений. Нас кормят баснями про Стугны.
3. Нет флота. Есть полуречные бронекатера, основное назначение которых - гешефт для Барыги.
В стране массово бросают в тюрьмы Воинов-Патриотов - лучших из укранцев, не успевших погибнуть на фронте.
И ПРИ ЭТОМ НАШЕЙ СТРАНОЙ ПРАВЯТ НЕУКРАИНЦЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ УКРАИНА
НЕ РОДИНА, А ГЕШЕФТ.
Люди, вы верите, что у нас есть будущее?...
Пошліть його на х.й?
ватніки по іншому - не розуміють.
Поплачь в жилетку; полегчает.
Получат потом повестки с текстом навроде "ваш унылый клоун сдох от обугливания тела".
Відправлю сімю за кордон.
Пійду в Військомат.
Візьмуть - добре.
Відмовлять - піду в добробат.
Відмове добробат - піду в партизани.
А вже, виживу чи ні?
Це вже як Бог дасть.