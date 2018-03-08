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 Политика Украины
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 Заявления "Газпрома" о расторжении контрактов - политическая игра, - Зеркаль

Зеркаль считает, что "Газпром" изменит свой нынешний курс в вопросе газовых долгов после выборов президента России, запланированных на 18 марта.

Об этом заявила в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно ли "Газпром" хочет этого арбитража, или это политическая игра? На мой взгляд, это политическая игра, потому что оба контракта, подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом", предусматривают перед арбитражем проведение переговорной процедуры. В одном случае - 45 дней на проведение переговорной процедуры, в другом - 30 дней. Кроме того, если мы вспомним, когда начались арбитражные разбирательства "Газпром" - "Нафтогаз" и "Нафтогаз" - "Газпром", то это было летом 2014 года. Сколько лет прошло? Они будут выполнять, должны выполнять условия контрактов, несмотря на то, что они в арбитраже. Кроме того, для чего это делалось, мы прекрасно понимаем. Они не могли это пропустить мимо себя как решение, которое их не устраивало. Если смотреть на то, что они сейчас собираются выходить из Европейской конвенции по правам человека, то почему вообще не игнорировать решение Стокгольмского арбитража?", - отметила Зеркаль.

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Политик также заявила: "Я не думаю, что все это будет в этом же русле продолжаться после выборов. Во-первых, им надо решать вопрос транзита и действительно обеспечивать надежность в качестве поставщика в Европу".

Она также добавила: "Это экономика с Германией, но политика для Украины, поскольку это касается в том числе наших двусторонних отношений и вопрос, что они (Германия. - Ред.) не хотят видеть в этом угрозы - это вопрос опять-таки закрыть глаза на очень очевидные факты. И не пренебрегать вопрос того, что они просто могут перекрыть вентиль в любой момент, он не только нас касается".

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Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054563
 
 
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Кацап - баби це у вас на кацапії.. В Україні - жіночки та молодички.. Ти не трать дарма часу на Цензорі - краще бярьозовим дьогтем запасайся.. Знадобиться..
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Що в голові москалів в їх паралельній реальності нам не зрозуміти.
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Включай мышление. Германия никогда не будет платить за прокладку сев потока, видя что Раша ненадёжный поставщик. Это- раз. Цену на газ по этому потоку Раша задирать не сможет. Это два. Сев потока не хватит чтобы обеспечить всю Германию. Это три. Итог? Сплошные Пуки....
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от жеж неугомонное.
Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Италия и Турция заинтересованы в хранении своих запасов газа в подземных хранилищах Украины.
"Отметим, что Украина имеет крупнейшие подземные газовые хранилища в Европе, суммарная активная емкость которых составляет 31 млрд кубометров."
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и этот человек что-то говорит о логике?!
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Как же Украина всех волнует. Вот и "умные" соседи с утра пораньше душу себе рвут за вещи, которые никаким боком к ним не относятся.
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Пукин со своим газом уже порядком всем надоел
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Так много слов ни о чем. Настоящий политик.
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Это не игра. Это агония затравленного зверя.
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а ваще, чё вы к женщине на 8-е Марта доколупались со своими вопросами?
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Если раша не сможет продавать в Европу газ, то что она будет продавать? Жопу Путина???? Заявления "Газпрома" о расторжении контрактов - политическая игра, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8874Больше нечего....
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Чому б і ні? "Жопа Путіна" - могла б мати досить високий попит серед розбещених "гєйропєйцев".. Заявления "Газпрома" о расторжении контрактов - политическая игра, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6185
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Це все передвиборе шоу пуйла. Навіть теоретично не вийде швидко розірвати контракт у стокгольмскому арбітражі, а 2019 контракт сам закінчиться. А штраф доведеться виплатити та пеню, тому що репа газпрому в мінуси пойде і акції як боржника.
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треба дивитися трохи далі, що буде буде після 2019 року!
кацапи можуть побудувати обхідні шляхи, для транспортування газу!!!
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хай так, як в вашого боха) папа, в голові,
але реальність трохи інша - хуйло вже тягне трубу через Чорне море!
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Лишь за последние пару дней эта .... вякала по крайней мере по восьми различным темам. Может стоило бы разобраться хоть в одной?
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Вякаете вы, а она заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.
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Ми з петьою самі якось розберемось.. Ти про бацку піклуйся..
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И швец, и жнец, и на дуде игрец.(с) Ладно... а шо там в родном МВД? Вчера две гранатки, да? Сегодня- гранатомет, да? И всё- в Киеве! В столице. Я понимаю- Восьмое Марта...
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Заяви "Газпрому" про розірвання контрактів - політична гра, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2115К А Ю‏ @yurayura641 9 ч.9 часов назад
Українські націонал-патріоти #Прикрути Україна видобуває 20 млрд. кубів свого газу. Населення споживає 16 млрд. кубів газу. Бариги смердючі, де наш газ? Ми вам шиї скоро "прикрутимо" на 180 градусів.

Заяви "Газпрому" про розірвання контрактів - політична гра, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3076
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления "Газпрома" о расторжении контрактов - политическая игра, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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