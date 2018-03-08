 Заявления "Газпрома" о расторжении контрактов - политическая игра, - Зеркаль

Об этом заявила в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно ли "Газпром" хочет этого арбитража, или это политическая игра? На мой взгляд, это политическая игра, потому что оба контракта, подписанные между "Нафтогазом" и "Газпромом", предусматривают перед арбитражем проведение переговорной процедуры. В одном случае - 45 дней на проведение переговорной процедуры, в другом - 30 дней. Кроме того, если мы вспомним, когда начались арбитражные разбирательства "Газпром" - "Нафтогаз" и "Нафтогаз" - "Газпром", то это было летом 2014 года. Сколько лет прошло? Они будут выполнять, должны выполнять условия контрактов, несмотря на то, что они в арбитраже. Кроме того, для чего это делалось, мы прекрасно понимаем. Они не могли это пропустить мимо себя как решение, которое их не устраивало. Если смотреть на то, что они сейчас собираются выходить из Европейской конвенции по правам человека, то почему вообще не игнорировать решение Стокгольмского арбитража?", - отметила Зеркаль.

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Политик также заявила: "Я не думаю, что все это будет в этом же русле продолжаться после выборов. Во-первых, им надо решать вопрос транзита и действительно обеспечивать надежность в качестве поставщика в Европу".

Она также добавила: "Это экономика с Германией, но политика для Украины, поскольку это касается в том числе наших двусторонних отношений и вопрос, что они (Германия. - Ред.) не хотят видеть в этом угрозы - это вопрос опять-таки закрыть глаза на очень очевидные факты. И не пренебрегать вопрос того, что они просто могут перекрыть вентиль в любой момент, он не только нас касается".

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Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.