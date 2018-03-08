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Все про:паводок (101) ГСЧС (1356) река (34)

 ГСЧС предупреждает о вероятности паводков в Украине

Подъем уровня воды возможен в пяти областях страны.

Как передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на сайт ГСЧС, в Украине сохраняется высокая вероятность паводков.

8-9 марта, в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков, ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8 часов. 7 марта, на:

- притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., Р.Вишня (бассейн Сяна) 0,3 - 1,3 м;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный пожар в многоэтажном жилом доме в Харькове: сотрудники ГСЧС спасли 18 человек, в т.ч. 8 детей, еще 48 - эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

- левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, Реках бассейна Прута, Сирете 0,1 - 0,7 м;

- реках Закарпатья 0,5-1,5 м;

- реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 - 0,8 м;

Будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды (в частности, на участке Днестра Залещики - верхов "я Днестровского водохранилища).

Дальнейшие изменения гидрологического режима будут уточняться в зависимости от синоптической ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3054558
 
 
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а это шоб потом не трандело, что не предупредили. ДСНС попереджає про ймовірність паводків в Україні - Цензор.НЕТ 627
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В лесостепной части Харьковщины снега очень много.Но земля под снегом талая,поэтому есть шанс ,что влага впитается.Однако затяжные холода приведут очень дружную весну и тогда не сдобровать.
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Удивили... Друзья сообщают - на Днепре, на Черниговщине, выше Киевского водохранилища, уровень воды превысил среднегодовой показатель для марта, более, чем на два метра... На самом Днепре, на льду, толщина снегового покрова, пропитанного водой, превышает 40 см. Прибрежная "заплава" уже месяц, как залита водой. В Днепровском прибрежные "ментовские" дачи уже месяц "плавают"... (Говорили местные: "Идиоты, что вы строите? Посмотрите, куда весной вода добирается!". Не послушали... Теперь "репу чешут..."). А севернее, на Гомельщине и Смоленщине, снега ещё больше...
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