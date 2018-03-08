 ГСЧС предупреждает о вероятности паводков в Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, в Украине сохраняется высокая вероятность паводков.

8-9 марта, в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков, ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8 часов. 7 марта, на:

- притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской обл., Р.Вишня (бассейн Сяна) 0,3 - 1,3 м;

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- левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, Реках бассейна Прута, Сирете 0,1 - 0,7 м;

- реках Закарпатья 0,5-1,5 м;

- реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 - 0,8 м;

Будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды (в частности, на участке Днестра Залещики - верхов "я Днестровского водохранилища).

Дальнейшие изменения гидрологического режима будут уточняться в зависимости от синоптической ситуации.