 В Брюсселе покажут фильм “Киборги”: на показе будут депутаты Европарламента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Показ пройдет под патронатом украинского МИД 19 марта.

Ожидается, что на показе будут депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

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Фильм "Киборги" Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать в большинстве европейских столиц.

Напомним, фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги", который вышел в прокат 6 декабря, за первый уик-энд собрал 8 186 701 грн.