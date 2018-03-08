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 В Брюсселе покажут фильм “Киборги”: на показе будут депутаты Европарламента

В Брюсселе покажут фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева "Киборги".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Показ пройдет под патронатом украинского МИД 19 марта.  

Ожидается, что на показе будут депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.  

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Фильм "Киборги" Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать в большинстве европейских столиц. 

Напомним, фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги", который вышел в прокат 6 декабря, за первый уик-энд собрал 8 186 701 грн

Источник: https://censor.net.ua/n3054556
 
 
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Хороший фильм. Диалоги замечательные. Смотрится на одном дыхании.
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Добре.. Але яким боком нікчемний мінстець до "Кіборгів"? Чи знову - коня кують, і жаба лапу підставляє?
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Тобто? Вони не мають організовувати показ "Кіборгів" у більшості европейських столиць?
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Вони в цьому не фахівці.. В мінстеці є тільки кваліфіковані фахівці по облизуванні однієї обісраної сраки.. Та кому я кажу? Ти й сам все добре знаєш... Ти , Сашко - фахівець найвищої кваліфікації..
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Мдаа... Москалі не одинаки на своєму рівні спілкування...
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І це мені відповіла особина з прізвищем Кірьянов? Ти хоч знаєш походження свого прізвища? Ти знаєш коли твої предки та за яких обставин з'явилися на території України?
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На своєму рівні спілкування ти непереможний, визнаю. Бай.
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Так звідки та коли твій рід прийшов в Україну?
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Леня, я тя заклинаю - прекрати, а то этот Саша Васерман закрестит все вокруг
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Не обов'язково.. Хвилі переселення в Україну зі сходу були й 1933 році , в 1937 році та й в 1947 ..
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У европилядей возникнет новый повод высказать глубокую обеспоко-ко-коенность
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Вот думаю: раз уж США и Англия не смогли выполнить свои обязательства по Будапештскому договору, то может быть надо поднять вопрос о возвращении нам ими двух третей ядерного оружия?
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добре було би, щоби по всьому світу показали "Кіборгів" !
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В іншій реальності не показуватимуть, не хвилюйся.
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чого, так москалик?!
на тобі ковточок) боярки і геть з ресурсу! В Брюсселе покажут фильм “Киборги”: на показе будут депутаты Европарламента - Цензор.НЕТ 6379
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Откуда я знаю?Я там не лажу.Сам проверяй.
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а ви напевно папуас, раз все так знаєте..
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Так ты же вроде как бульбаш, а себя негрой называешь. Смотри паскудник, бацьке это не понравится, попку набъет У Брюсселі демонструватимуть фільм "Кіборги": на показі будуть депутати Європарламенту - Цензор.НЕТ 8469
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Нехай подивляться, бо такі вже безпечні.
Прогавили звіра, який поруч...
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этих еврошлюх нужно на передок под обстрелы кацапов чтоб увидели "прелести и красоты омского рок фестиваля" ! В Брюсселе покажут фильм “Киборги”: на показе будут депутаты Европарламента - Цензор.НЕТ 1362
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08:20 08.03.2018

В історичному центрі Києва стріляли з гранатомета
http://ua.interfax.com.ua/news/general/490593.html
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Мне фильм очень понравился. Опасался, что снимут боевик. Но фильм получился очень удачный. Показана и драма и безмозглость штаба.
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Трагическая история, когда вчерашние мальчишки, футбольные фанаты пошли защищать свою Родину в самом безнадежном месте, в окруженном Донецком аэропорту, который к тому времени не представлял стратегического интереса ни для кого. В кровавой схватке столкнулись два принципа, старое совковое мракобесие захватчиков и молодое стремление к европейскому большому и чистому. Ирония этой ситуации в том, что они сражались не благодаря, а вопреки нашем политическому и военному руководству, которые считало не целесообразным удерживать кусок руин. Еще большая ирония в том, что европейцы отказались признать даже отдаленную перспективу европейского будущего Украины, за которое погибли эти пацаны. Теперь они с нашим руководством сделали из этого шоу. Может иначе нельзя, так устроен мир, нужно погибнуть, что бы обратить внимание на проблему. Значит очень жестокий и не справедливый этот мир!
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"...отказались признать даже отдаленную перспективу европейского будущего Украины..." - Ага. И поэтому отказавшись подписали евроинтеграцию, безвиз, и подбрасывают бабулесы на реформу.
Насыпай еще, вентилятор работает... У Брюсселі демонструватимуть фільм "Кіборги": на показі будуть депутати Європарламенту - Цензор.НЕТ 8187
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чесно кажучи фільм слабенький,
зрозуміло що краще хоч щось ніж нічого.
Впевнений що в майбутньому фільм про Кіборгів знімуть дуже добрий.
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о вкусах не спорят, но фильм говно(к "киборгам" это не относится)...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Брюсселе покажут фильм “Киборги”: на показе будут депутаты Европарламента
 
 
 
 
 
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