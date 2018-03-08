 В Брюсселе покажут фильм “Киборги”: на показе будут депутаты Европарламента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Показ пройдет под патронатом украинского МИД 19 марта.
Ожидается, что на показе будут депутаты Европарламента, в частности, глава делегации в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.
Фильм "Киборги" Министерство информполитики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией планирует показать в большинстве европейских столиц.
Напомним, фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги", который вышел в прокат 6 декабря, за первый уик-энд собрал 8 186 701 грн.
на тобі ковточок) боярки і геть з ресурсу!
Прогавили звіра, який поруч...
В історичному центрі Києва стріляли з гранатомета
http://ua.interfax.com.ua/news/general/490593.html
Насыпай еще, вентилятор работает...
зрозуміло що краще хоч щось ніж нічого.
Впевнений що в майбутньому фільм про Кіборгів знімуть дуже добрий.