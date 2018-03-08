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Все про:США (13379) флот (659) Черное море (377)

 Американский десантный корабль "Oak Hill" вошел в Черное море

Большой десантный корабль-док "Оук Хилл" (USS "Oak Hill" LSD 51) ВМС США вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шестого оперативного флота ВМС США.

В настоящее время корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.

Ожидается, что "Оук Хилл" примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Учения ВМС Украины с участием артиллерийских бронекатеров и вертолетов морской авиации прошли в Черном море. ФОТОрепортаж

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", – заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан.

Источник: https://censor.net.ua/n3054554
 
 
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після тренувань, можна і Крим у кацапів відібрати - одного корабля США вистачить! Американский десантный корабль "Oak Hill" вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 1896
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"Война выигрывается ещё до её начала, как это ни печально для погибающих в ней бойцов."
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походу, ты, саша, тоже в курсе, что такое дотка. ну-ну!...
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а як же, я в курсі всього))), в мене є гугль)))) Американський десантний корабель "Oak Hill" увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 2957
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чого не досить?! дивлячись в який момент і що за корабель!
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если хорошее прикрытие с воздуха и с космоса - то хватит...
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там одного взвода хватит - и кацапы уделаютюся жидко
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А це хУЙЛО таки отримало те, чого хотіло!)))
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Доиграетесь пиндосы. Щаз прилетит метла от пукинда по самой непредсказуемо кривой траектории, вам мало не станет, весь день ржачить будете Американский десантный корабль "Oak Hill" вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 1589
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Ждем заявление из Будки, что это грубое вмешательство доноров в акваторию Украины?
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Одні чекають перемог України- а інші поразок.
Кожному своє.
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Создание независимого антикоррупционного суда по рекомендациям Запада это поразка, Шаляпин?
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говноед, скин скинешь, из ихней методички, а?.. Американський десантний корабель "Oak Hill" увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 7151
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Така сама, як і у тебе, не хвилюйся... Американський десантний корабель "Oak Hill" увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 3618
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Ща кацы на перехват пойдут, как только дрова подвезут
Американський десантний корабель "Oak Hill" увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 9101
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ну а шо? оно же хромосома виновата=)))

Кирилл Шрайбер
1 ч ·

Хроники Ебанкратии.
В Петербурге власти подарили пенсионеркам на 8 марта спиннеры.
Старухам ещё повезло. Так-то этот глава влёгкую мог им не спинеры подарить, а серьги из ушей вырвать и съебаться.
---
Глава муниципального образования "Купчино" в Санкт-Петербурге Михаил Черепанов подарил женщинам на 8 марта спиннеры и цветы, сообщает пресс-служба главы муниципалитета

Американський десантний корабель "Oak Hill" увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 9822
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08:20 08.03.2018

В історичному центрі Києва стріляли з гранатомета

http://ua.interfax.com.ua/news/general/490593.html
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За період з 2014 року Росія розмістила і реорганізувала свої військові сили, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення з півночі та сходу України.
Про це йдеться у дослідженні американського аналітичного центру Institute for the Study of War "Російська військова постава: бойовий порядок сухопутних сил", пише Голос Америки.
За даними аналітиків, у 50 милях від кордону України Кремль розмістив сухопутні сили вздовж окремих ліній наступу з захищеними тилами.
Також вздовж російсько-українського кордону розміщено декілька механізованих підрозділів.
"Біля кордону з Україною розташовано 3 механізованих підрозділи, у той час, як в балтійському регіоні розміщено лише 1 десантний підрозділ, що не є оптимальним для масштабного механізованого вторгнення", - зазначається у дослідженні.
У центрі зазначають, що у країнах Балтії росіяни готові до проведення гібридної військової інтервенції, подібно до того, що вони робили в Україні після Майдану, попри те, що російські наземні сили не було розміщено або реорганізовано для проведення військових дій без попередження у тому регіоні. https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/8/7174001/
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"Біля кордону з Україною розташовано 3 механізованих підрозділи..."
______________________________
Додайте ще один підрозділ шпигунів в нашому генштабі...


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говноед, а ты уже сходил в сбу, со списком "шпионов в генштабе"?..
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В яке СБУ? Часом не те, що кримським татарам підкидає при обшуку їх осередку в Києві "заборонену литературу"? А потім росіяни кажуть татарам в Криму, що в Києві їх теж пригнічують?
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рвущимися пердаками кацапов удовлетворен Американський десантний корабель "Oak Hill" увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 5322
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навчання на території Українського Криму відбудуться згідно плану
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А по закінченні навчань ласкаво просимо до міста-героя Одеси! Welcome to Odessa,friends!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАмериканский десантный корабль "Oak Hill" вошел в Черное море
 
 
 
 
 
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