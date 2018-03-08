 Американский десантный корабль "Oak Hill" вошел в Черное море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шестого оперативного флота ВМС США.
В настоящее время корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.
Ожидается, что "Оук Хилл" примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца. В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.
"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", – заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан.
Кожному своє.
Кирилл Шрайбер
1 ч ·
Хроники Ебанкратии.
В Петербурге власти подарили пенсионеркам на 8 марта спиннеры.
Старухам ещё повезло. Так-то этот глава влёгкую мог им не спинеры подарить, а серьги из ушей вырвать и съебаться.
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Глава муниципального образования "Купчино" в Санкт-Петербурге Михаил Черепанов подарил женщинам на 8 марта спиннеры и цветы, сообщает пресс-служба главы муниципалитета
Заспіваємо сьогодні гарні пісні про любов своїм жінкам:
Frankie Valli - Can't Take My Eyes off You/Не можу очей відвести (караоке-кавер українською)
В історичному центрі Києва стріляли з гранатомета
http://ua.interfax.com.ua/news/general/490593.html
Про це йдеться у дослідженні американського аналітичного центру Institute for the Study of War "Російська військова постава: бойовий порядок сухопутних сил", пише Голос Америки.
За даними аналітиків, у 50 милях від кордону України Кремль розмістив сухопутні сили вздовж окремих ліній наступу з захищеними тилами.
Також вздовж російсько-українського кордону розміщено декілька механізованих підрозділів.
"Біля кордону з Україною розташовано 3 механізованих підрозділи, у той час, як в балтійському регіоні розміщено лише 1 десантний підрозділ, що не є оптимальним для масштабного механізованого вторгнення", - зазначається у дослідженні.
У центрі зазначають, що у країнах Балтії росіяни готові до проведення гібридної військової інтервенції, подібно до того, що вони робили в Україні після Майдану, попри те, що російські наземні сили не було розміщено або реорганізовано для проведення військових дій без попередження у тому регіоні. https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/8/7174001/
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