 Стрельба в американской школе "Huffman High School": одна девушка погибла, есть раненые (Обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По информации полиции, пострадавшие во время госпитализации находились в критическом состоянии, у одного из учеников травмы, опасные для жизни. Полиция называет этот инцидент "случайной стрельбой".

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Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, не являющийся учеником, однако не известно насколько сильно он пострадал.

Позднее местное издание Al.com сообщило о том, что 17-летняя Кортлин Аррингтон (Courtlin Arrington) скончалась.