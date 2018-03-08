 Стрельба в американской школе "Huffman High School": одна девушка погибла, есть раненые (Обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По информации полиции, пострадавшие во время госпитализации находились в критическом состоянии, у одного из учеников травмы, опасные для жизни. Полиция называет этот инцидент "случайной стрельбой".
Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, не являющийся учеником, однако не известно насколько сильно он пострадал.
Позднее местное издание Al.com сообщило о том, что 17-летняя Кортлин Аррингтон (Courtlin Arrington) скончалась.
Геть - двійки!
Спецназ SWAT заходит в класс, в школе США, где произошла стрельба.