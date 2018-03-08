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Все про:стрельба (2220) США (13379) школа (1613)

 Стрельба в американской школе "Huffman High School": одна девушка погибла, есть раненые (Обновлено)

В результате стрельбы в американской старшей школе "Huffman High School" в штате Алабама пострадали два ученика, сообщают местные телеканалы со ссылкой на полицию города Бирмингем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

По информации полиции, пострадавшие во время госпитализации находились в критическом состоянии, у одного из учеников травмы, опасные для жизни. Полиция называет этот инцидент "случайной стрельбой".

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Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, не являющийся учеником, однако не известно насколько сильно он пострадал.

Позднее местное издание Al.com сообщило о том, что 17-летняя Кортлин Аррингтон (Courtlin Arrington) скончалась. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054553
 
 
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Та й Пьєтя підтримує....То хто ж тоді в нас Пьєтя?
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то вже не випадковіть, а сумна статистика...
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Це не статистика, а ціленаправлені підрівні дії
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в кожній школі знайдеться один божевільний, або ображений, якому поставили двійку.
Геть - двійки!
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на Востоке Украины недавно из градов по школах насыпали...
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В американських школах носіння зброї заборонено - для правослухняних громадян, звичайно. Це робить американські школи місцем, небезпечним для перебування. Ну нам легше, не потрібно призвичаюватися: в нас уся Україна - небезпечне місце. Як не вб'ють, то пограбують - якщо не бандити, то окупанти, а пограбувати ще й "наша" влада може.
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Просто чудо! Как же я смог без пистолета дожить до своих лет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтрельба в американской школе "Huffman High School": одна девушка погибла, есть раненые (Обновлено)
 
 
 
 
 
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