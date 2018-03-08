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 Террористы трижды обстреливали позиции ВСУ, один воин ранен, - штаб АТО

За прошедшие сутки, 7 марта, боевики 3 раза нарушили режим тишины – один военнослужащий получил ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook. 

"Полного прекращения режима тишины нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям", – говорится в отчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток один украинский воин ранен. Враг совершил провокационный обстрел возле Красногоровки, - штаб АТО

На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – возле Троицкого.

На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.

Источник: https://censor.net.ua/n3054552
 
 
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Одужання пораненому воїну.
Смерть ворогам!
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почему нельзя уничтожать орков на опережение? сколько должно погибнуть чтоб разрешили открыть огонь?
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Между тем:
"Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что украинская сторона в рамках обмена вместо пленных передала "республике" 15 агентов Службы безопасности Украины..."

Там дно есть? Террористы трижды обстреливали позиции ВСУ, один воин ранен, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3793
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Не знаю причину, но патрулей нацгвардии вчера, в Мариуполе- было неожиданно много! Совместно с полицией. Один полицейский/три нацгвардейца. При этом- нацгвардия- по полной боевой выкладке! На меня протокол составили . Я у подъезда мамы банку "Рево" выпивал. Вынесено мне предупреждение. Тока не патрулем, а вполне гражданскими, вроде как, ребятами. И я сделал вывод, что на улицах не только бросающиеся в глаза патрули...
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Тобі цього все одно не зрозуміти москалику
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Так вроде бы Закон о реинтеграции Донбасса всё расставил по своим местам. Или, на этот раз, уже я чего-то недопонимаю.
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Обстріли зменшуються але ...поранених та загиблих наших воїнів -ні ..!
..Це гібридне прокляте - АТО ?
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Скроейшего, а главное полного, выздоровления, Брат!!!
Ну и да, чтоб сдохли в муках все российские фашисты.
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13 лет назад погиб Аслан Масхадов, лидер ЧРИ, демонстративно убитый Москвой в ответ на протянутую руку мира. Кто верил, что с россиянами можно договорится.
Уверен, что Турчинов и Порошенко знают это, но кормят Украину лицемерной ложью про мир, миротворцев, Минский и Нормандский формат и прочей херотенью.
П.С. В Чечне, в 1999г., при выходе колонны по "зеленому коридору" из станицы Червленая, россияне всех расстреляли прямой наводкой. Петя и его хенералы, когда добазаривались за Иловайск, тоже типа, не знали? Они дебилы или просто моральные уроды и предатели?
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нещодавно розповідали про масові вбивства рос. вояками мирного населення у Чечні, сотні закатованих, жінки, діти, тіла збирали по частинах.
зараз подібне відбувається в Сирії.
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Россия заявила:"Нам нужен Мир!" ,весь Мир напрягся
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы трижды обстреливали позиции ВСУ, один воин ранен, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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