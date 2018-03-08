 Террористы трижды обстреливали позиции ВСУ, один воин ранен, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Полного прекращения режима тишины нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям", – говорится в отчете.
На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – возле Троицкого.
На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.
Смерть ворогам!
"Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что украинская сторона в рамках обмена вместо пленных передала "республике" 15 агентов Службы безопасности Украины..."
Там дно есть?
..Це гібридне прокляте - АТО ?
Ну и да, чтоб сдохли в муках все российские фашисты.
Уверен, что Турчинов и Порошенко знают это, но кормят Украину лицемерной ложью про мир, миротворцев, Минский и Нормандский формат и прочей херотенью.
П.С. В Чечне, в 1999г., при выходе колонны по "зеленому коридору" из станицы Червленая, россияне всех расстреляли прямой наводкой. Петя и его хенералы, когда добазаривались за Иловайск, тоже типа, не знали? Они дебилы или просто моральные уроды и предатели?
зараз подібне відбувається в Сирії.