 Террористы трижды обстреливали позиции ВСУ, один воин ранен, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Полного прекращения режима тишины нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников к боевым противостояниям", – говорится в отчете.

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На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Луганского, из крупнокалиберных пулеметов – возле Троицкого.

На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия позиции сил АТО в районе Красногоровки.