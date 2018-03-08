 Россия и Китай представляют угрозу для безопасности США и их союзников, - Пентагон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия и Китай предпринимают действия, направленные на перестройку мирового порядка, на изменение существующих государственных границ. Они представляют собой растущую угрозу для безопасности США, их союзников и партнеров", - заявил он на слушаниях в конгрессе.
Эти угрозы, по словам Дж.Руда, будут лишь возрастать, в связи с этим США и их союзники должны наращивать ассигнования на военные нужды.
Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДСНВ). В качестве примера он привел заявления российского президента Владимира Путина в послании Федеральному Собранию о разработках новых систем вооружений, которые "разочаровали" Вашингтон, хотя и не стали для него "неожиданными".
В тоже время Дж.Руд отметил, что в нынешнем состоянии американские ПРО не могут в полной мере защитить США от стратегических сил России и Китая.
Самое печальное, на рассее эпидемия..
Плюс ТуПин еще надресировал европейских цыган...пардон венгров)))
Срочно нужно избавиться от 2/3 населения Земли ?
а срашка - загроза, що хуйло сказало - буде відповідь на агресію проти хуйлостану)
це може бути просто підрив яз на 1/9 території Землі - оце є загроза для всіх
так що вітаю вас з плєшивим.
отже вашу владу фактично не визнають.