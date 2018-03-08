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 За рубежом
  2002  31
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 Россия и Китай представляют угрозу для безопасности США и их союзников, - Пентагон

Заместитель министра обороны США Джон Руд навал Россию и Китай главной и растущей угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

"Россия и Китай предпринимают действия, направленные на перестройку мирового порядка, на изменение существующих государственных границ. Они представляют собой растущую угрозу для безопасности США, их союзников и партнеров", - заявил он на слушаниях в конгрессе.

Эти угрозы, по словам Дж.Руда, будут лишь возрастать, в связи с этим США и их союзники должны наращивать ассигнования на военные нужды.

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Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДСНВ). В качестве примера он привел заявления российского президента Владимира Путина в послании Федеральному Собранию о разработках новых систем вооружений, которые "разочаровали" Вашингтон, хотя и не стали для него "неожиданными".

В тоже время Дж.Руд отметил, что в нынешнем состоянии американские ПРО не могут в полной мере защитить США от стратегических сил России и Китая.

Источник: https://censor.net.ua/n3054551
 
 
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Да, путен неизлечимо болен...
Самое печальное, на рассее эпидемия..
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Сев корея и Иран есть продолжение Засрашы...
Плюс ТуПин еще надресировал европейских цыган...пардон венгров)))
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Хе, - сами перенесли все производство в Китай и подняли его до небес..., а рашку не завалили в 90-е , когда легко можно было, дав возможность укрепиться зверю.... - теперь плачатся....
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А еще Венесуэла, ЮАР, Индия ...
Срочно нужно избавиться от 2/3 населения Земли ?
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Китай - це загроза - який в нього ввп?!
а срашка - загроза, що хуйло сказало - буде відповідь на агресію проти хуйлостану)
це може бути просто підрив яз на 1/9 території Землі - оце є загроза для всіх Россия и Китай представляют угрозу для безопасности США и их союзников, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8763
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Весь Мир концентрируется вокруг Украины. Кроме некоторых изгоев. Рашка, Беларусь, Польша, Венгрия, Румыния, Израиль, мелочёвка разная. С праздником вас, особенно блондинок!
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ізгой поки що один, туди євросоюз навіть на президент. вибори своїх наглядачів не посилає...
так що вітаю вас з плєшивим.
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це міжнародна практика, легімітизація
отже вашу владу фактично не визнають.
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Всё страшней и страшней. Ото так и будет влада невызнанная.
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корысть можливо, а користь по рюцькі то є польза.
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Корысть - это стремление получить материальную выгоду. Почему бы и нет? Что в этом плохого?
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Так и живите тихо за забором. Хер ли шастаете со своим "руцким миром" где попало..
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В глубинке Поднебесной такая же картинка,как на рассее, грязь и нищета...
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сподіваюсь, що воно незабаром пощезне.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия и Китай представляют угрозу для безопасности США и их союзников, - Пентагон
 
 
 
 
 
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