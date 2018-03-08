 Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии, - блогер Necro Mancer

"Еще один вагнеровец, погибший 07-08/02/18 в районе Дэйр-эз-Зора. Кравченко Сергей Иванович из Новошахтинска, личный номер М-4840. Воевал ли на Донбассе, неизвестно", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пользователя Necro Mancer в Twitter.
На скриншоте из соцсетей видна дата и причина смерти наемника, которые, видимо, сообщили родственникам.
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам, от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
И к тому же, эти карпаты у них в донбаситских терриконах обретаются, так что к сознательным украинцам эта шваль никакого отношения не имеет - пусть все местные ватники попытаются стать миллионерами в российско-фашистских ЧВК!!!
Горіть у пеклі, москалі!
Это кем нужно быть, чтоб прям под фоткой написать, что причина смерти - обугливание?!?!?!
Эти крысы сумасшедшие, просто гордятся "героической смертью героя!", вместо того, чтобы представить как это ТАК умереть и главное - за что ТАК умирать!!!
Они просто зомби.
Просто интересно было... Откуда у меня лють к рашистам - это вроде понятно должно быть... Но у Вас... )
Уважаю.
Россияне - просмА тут вот... Ни за что... За бумажки!.. И сгореть заживо!?!
Россияне - просто зомби.
Слезы радасти мишают мне скорбить!!!))))
и дарагая не узнает, какой обугленный конец
Ниче пока Алень по ясиоиям бегал...ее уже давно дядяАшет поеб...л))).
Товары окажутся дрянью, хоть на первый взгляд и могут казаться хорошими.
Услуги будут дорогими и плохими.
При чём здесь ДНР? Это "чисто россиянское мясо"... (Прожаренное не только до хруста, вообще, до углей...).
В історичному центрі Києва стріляли з гранатомета
http://ua.interfax.com.ua/news/general/490593.html