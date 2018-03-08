 Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии, - блогер Necro Mancer

"Еще один вагнеровец, погибший 07-08/02/18 в районе Дэйр-эз-Зора. Кравченко Сергей Иванович из Новошахтинска, личный номер М-4840. Воевал ли на Донбассе, неизвестно", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пользователя Necro Mancer в Twitter.

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На скриншоте из соцсетей видна дата и причина смерти наемника, которые, видимо, сообщили родственникам.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам, от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.