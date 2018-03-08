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Все про:Сирия (2465) уничтожение (211) наемники РФ (353) ЧВК_"Вагнера" (15)

 Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии, - блогер Necro Mancer

Кравченко Сергей Иванович из Новошахтинска умер от "обугливания тела" 8 февраля 2018 года.

"Еще один вагнеровец, погибший 07-08/02/18 в районе Дэйр-эз-Зора. Кравченко Сергей Иванович из Новошахтинска, личный номер М-4840. Воевал ли на Донбассе, неизвестно", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пользователя Necro Mancer в Twitter.

Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК Вагнера в Сирии, - блогер Necro Mancer 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": При разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии уничтожен наемник Никулин, воевавший ранее против ВСУ на Донбассе

На скриншоте из соцсетей видна дата и причина смерти наемника, которые, видимо, сообщили родственникам.

Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК Вагнера в Сирии, - блогер Necro Mancer 02

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам, от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3054549
 
 
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1 из 3 раздолбанных амерами.
И к тому же, эти карпаты у них в донбаситских терриконах обретаются, так что к сознательным украинцам эта шваль никакого отношения не имеет - пусть все местные ватники попытаются стать миллионерами в российско-фашистских ЧВК!!!
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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А де пісня?
Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 1942
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Когда уже будет новость -арестован российский наемник Педро соевое гавно?
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А никто не заметил, что ватка пытается в 21-ом веке воспроизвести культуру смерти?
Это кем нужно быть, чтоб прям под фоткой написать, что причина смерти - обугливание?!?!?!
Эти крысы сумасшедшие, просто гордятся "героической смертью героя!", вместо того, чтобы представить как это ТАК умереть и главное - за что ТАК умирать!!!
Они просто зомби.
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Я сам из Мариуполя.
Просто интересно было... Откуда у меня лють к рашистам - это вроде понятно должно быть... Но у Вас... )
Уважаю.
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Александр, это всего-навсего, медицинский термин, свидетельствующий о четвёртой степени ожогов...(Именно так пишется в "Свидетельстве о смерти").
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Всего-то навсего... Мои Братья из 27 так умерли за Родину... Хоть понятно за что.
Россияне - просмА тут вот... Ни за что... За бумажки!.. И сгореть заживо!?!
Россияне - просто зомби.
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Сгорел на работе)).
Слезы радасти мишают мне скорбить!!!))))
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весёленькая такая себе вдова ))
и дарагая не узнает, какой обугленный конец
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😂

Ниче пока Алень по ясиоиям бегал...ее уже давно дядяАшет поеб...л))).
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Ордена на фото украинские.У меня такой за мужество 3 степени есть.Купил в ларьке за 130 грн.Номерной.Теперь знакомым показываю,типа орденоносец.
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"Ордена на фото украинские...". С пятиконечной звездой... Идиот... "Лейб Маркович", что-то рановато Вы 8 марта праздновать начали... Завязывайте, а то до вечера свалитесь... Гости придут, а Вы "в хлам", под столом...
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А он, судя по его галлюцинациям - с прошлого года не просыхал....
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Какие "поллюции"? Судя по его "когдатошним" комментариям, он - уже давно старый пердун, занимающийся исключительно разведением "элитных" цуциков, а поэтому - импотент...
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Так он же под "украинца" "косит... Вон, даже уточнил, что "морден" купил в киоске за "гривны". Кстати, эти орденки действительно выдаются на территории Украины. Только, оккупированной... Сепаратисты мастера подобный "хлам" клепать... Ну, ничего,фалеристам пригодятся... (У меня одноклассник есть. От прабабки остался узелок, за "божницей". Дом ремонтировал, нашёл. А там и и монеты, и ассигнации - царские, и "керенки", и петлюровские, и рейхсмарки, и марки оккупационные... Продал нумизматам. Купил сыну автомобиль...).
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Ну и на "Медали Конгресса", США - тоже звезда... А я о тех "морденах", которые на фото демонстрируются... Они ДНР-овские... Надеюсь, Вы Украину с ДНР не ассоциируете? ДНР даже "курфюрер" Захарченко с Украиной не ассоцииировал, а с "Ново(Мало)россией"...
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Обугливание ваты это весьма любопытный процесс а главное весьма полезный и поучительный !!! Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 6975
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ВСІХ ПАНІ ВІТАЮ З 8 БЕРЕЗНЯМ! БАЖАЮ ВАМ ТІЛЬКИ ГАРАЗДІВ! ЗІ СВЯТОМ ВАС ДОРОГЕНЬКІ!
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Не поверят, вот если бы пригрозили насрать на капот то читающий ни секунды не сомневался бы, что это написано настоящим сруцке наемником
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А Натаха-то, --только теперь завыла, олигархов проклинает.... А пока её ублюдок ДРУГИХ убивал а она денежку считала - ничего, не нервничала....
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Первый закон спама гласит: любые товары или услуги, которые рекламируются с помощью спама, не принесут радости.

Товары окажутся дрянью, хоть на первый взгляд и могут казаться хорошими.

Услуги будут дорогими и плохими.
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которая была направлена для захвата нефтяных месторождений ...У ВАТАНОВ ЧТО МАЛО СВОЕЙ НЕФТИ И ГАЗА? ТЫРЯТ ЧТО В КРЫМУ ,ЧТО В СИРИИ ПОМОГАЮТ СЕБЕ ПОДОБНЫМ ТЫРИТЬ. Источник: https://censor.net.ua/n3054549
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Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии, интересно покойный Кравченко будет приравнен в России (ДНР) к участникам ВОВ Наемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии, - блогер Necro Mancer - Цензор.НЕТ 4169
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Новоша́хтинск - город в Ростовской области России, образует муниципальное образование «Городской округ -город Новошахтинск». Население городского округа составляет 108 782 чел.

При чём здесь ДНР? Это "чисто россиянское мясо"... (Прожаренное не только до хруста, вообще, до углей...).
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08:20 08.03.2018

В історичному центрі Києва стріляли з гранатомета
http://ua.interfax.com.ua/news/general/490593.html
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"Обугливание тела" обычное состояние ватников по результатам турне в Украину и Сирию.
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А його будуть ховати як героя Раіссі? З квітами, ковровою доріжкою, оркестром і чергою як у мавзолею. Чи це тільки літунів, тих шо "за пацанов" Чи цей не заслужив? Чим цей гірший? А, свинособаки? Чому "за пацанов" по теліку ховають з гівно-шоу різними а "обуглившегося" тишком нишком? Шось не сходиться у вас, свинособаки. Щось не те з ашими "хероями"
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Деньгами на крови чужих людей не захлебнулась,мразь лапотная?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНаемник Кравченко уничтожен в начале февраля при разгроме колонны ЧВК "Вагнера" в Сирии, - блогер Necro Mancer
 
 
 
 
 
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