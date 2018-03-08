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 Политика Украины
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Все про:выборы (20117) Крым (19604) посольство Украины (132) Собчак (102)

 В Посольстве Украины в РФ подтвердили, что не получали запросов от Собчак о посещении Крымского полуострова

Запрос от кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак относительно возможности посетить аннексированный Крым со стороны материковой Украины не поступал.

"На Ваш запрос сообщаем, что на адрес посольства Украины в РФ не поступало запросов от госпожи К. Собчак о возможности посещения временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя", - цитирует Цензор.НЕТ ответ посольства Украины в РФ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отметим, что сайт "Миротворец" внес Собчак в базу. Так как она "сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым". Как доказательство приводится репортаж нынешнего кандидата в президенты РФ и российского журналиста Антона Красовского "Исконно няш" для сайта "Сноб.ru", сделанный в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно усилить ответственность за поездки в оккупированный Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с этой территорией, - Волкер

Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054547
 
 
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Собчак це один із сортів російського лайна, бо всі вони лайно.
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У нас в МИДе тоже дебилов полно. Надо было хитрее ответить. Ксюша, мы тебя проверяем, для этого нам надо время, и после 18 марта мы тебе дадим ответ. У неё бы сразу желание ехать в Крымняш после выборов Хуйла пропало. А так устроили цирк из Хуйловской использованной прокладки.
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Выборы путена на рассее - ещё тот цирк. В центре - подонок, в окружении - клоуны...
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Як ступне,так і збрехне, ну або ще так можна-як не брехне,так не дихне...Кацапня не може не брехати за визначенням.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Посольстве Украины в РФ подтвердили, что не получали запросов от Собчак о посещении Крымского полуострова
 
 
 
 
 
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