 В Посольстве Украины в РФ подтвердили, что не получали запросов от Собчак о посещении Крымского полуострова

"На Ваш запрос сообщаем, что на адрес посольства Украины в РФ не поступало запросов от госпожи К. Собчак о возможности посещения временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя", - цитирует Цензор.НЕТ ответ посольства Украины в РФ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отметим, что сайт "Миротворец" внес Собчак в базу. Так как она "сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым". Как доказательство приводится репортаж нынешнего кандидата в президенты РФ и российского журналиста Антона Красовского "Исконно няш" для сайта "Сноб.ru", сделанный в 2014 году.

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Напомним, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. Ни один официальный орган Украины пока не подтвердил получение просьбы Собчак, однако в Госпогранслужбе заявили, что будут проверять кандидата в президенты РФ на возможное нарушение украинских законов.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.