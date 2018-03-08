 Венгрия заигралась в выборы и превышает полномочия на территории Украины, - Зеркаль. ВИДЕО

Об этом она сказала в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

"Они позволяют себе заявления по поводу всех - и австрийцев, и румын", - отметила Зеркаль.

Заместитель министра сообщила, депортация посла Венгрии будет недипломатичной. Однако, по ее словам, запланирован разговор с ним о превышении полномочий.

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"Они заигрались в выборы не только на нашей территории, на самом деле, они так играют и в Румынии, и в Словакии. Румыны все-такие в Европейском Союзе, а мы зависим от того, как венгры ведут себя. Например, в НАТО. Есть определенные особенности. В то же время, я сейчас думаю, что мы заняли достаточно жесткую позицию, и она у нас неизменна, что по закону об образовании, что по остальным вопросам", - заявила Зеркаль.

Замминистра считает, что проблема, возникшая на Закарпатье, также связана с тем, что в регионе не проведена реформа децентрализации.

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Напомним, 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень прокомментировал выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, проживающим в Закарпатье. По его мнению, это является нормой. Также он заявил, что в автономии ничего плохого нет.

5 февраля Венгрия вновь заявила о необходимости присутствия миссии ОБСЕ на Закарпатье. Это произошло после того как Министерство иностранных дел Венгрии осудило нападение на здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Инициативу поддержали и в указанном обществе.