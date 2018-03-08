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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (555) Закарпатье (1290) Зеркаль (97)

 Венгрия заигралась в выборы и превышает полномочия на территории Украины, - Зеркаль. ВИДЕО

По словам заместителя министра внутренних дел Елены Зеркаль, Украина заняла достаточно жесткую позицию по всем вопросам с Венгрией.

Об этом она сказала в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

"Они позволяют себе заявления по поводу всех - и австрийцев, и румын", - отметила Зеркаль.

Заместитель министра сообщила, депортация посла Венгрии будет недипломатичной. Однако, по ее словам, запланирован разговор с ним о превышении полномочий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал на 60 дней обоих задержанных по подозрению в подрыве Общества венгерской культуры Закарпатья. ВИДЕО

 

"Они заигрались в выборы не только на нашей территории, на самом деле, они так играют и в Румынии, и в Словакии. Румыны все-такие в Европейском Союзе, а мы зависим от того, как венгры ведут себя. Например, в НАТО. Есть определенные особенности. В то же время, я сейчас думаю, что мы заняли достаточно жесткую позицию, и она у нас неизменна, что по закону об образовании, что по остальным вопросам", - заявила Зеркаль.

Замминистра считает, что проблема, возникшая на Закарпатье, также связана с тем, что в регионе не проведена реформа децентрализации.  

Также читайте: МИД поручил украинским дипмиссиям провести анализ активов "Газпрома", - Зеркаль

Напомним, 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень прокомментировал выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, проживающим в Закарпатье. По его мнению, это является нормой. Также он заявил, что в автономии ничего плохого нет.

5 февраля Венгрия вновь заявила о необходимости присутствия миссии ОБСЕ на Закарпатье. Это произошло после того как Министерство иностранных дел Венгрии осудило нападение на здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Инициативу поддержали и в указанном обществе.

Источник: https://censor.net.ua/n3054546
 
 
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надо всех кто получили вторые- третьи и более пашпортов лишать Гражданства Украины (правда не с таким как сегодня Порошенкоувы..но его кстати также лишить надо Гражданства) и еще момент выселить нахрен на "историческую уродину" венгров, молдован, румунов, болгар, рузьких, армян, грузинов и прочих-- тех сепаратистов, которые хотят сидеть на двух-трех и более унитазах сразу... а на деле гадят промеж них...живя в Украине не уважая ее язык, веру, традиции, и все время хаят и х-аят и поучают поучают послать надо нах.. и Венгрию и Польшу и многих пвот просто так послать...
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Ватан вас по тихому китайцы топчут сзади,а ты передком нам тут что то шепчешь Угорщина загралася у вибори і перевищує повноваження на території України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4691
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Напомним, 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень прокомментировал выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, проживающим в Закарпатье. По его мнению, это является нормой. Также он заявил, что в автономии ничего плохого нет. Источник: https://censor.net.ua/n3054546
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Порожні слова цього посла, бо він не може коментувати та оцінювати українські закони.
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а сколько там настоящих этнических венгров то осталось?
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та вроде как не так уж и много, но хз, так рассказывают..
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минулого літа був в Чопі так там української практично не чув,дуже багато мадьярської циганщини Угорщина загралася у вибори і перевищує повноваження на території України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7333
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а каким законам он оценки давал, он просто мнение высказал
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Там складна ситуація, бо рівень життя мадьярів Закарпаття залежить від їх роботи в Угорщині.
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Після 2010року партія Jobbic має суттевий вплив на політику своєї країни. З цим і почалась паспортизація по зразку рашки. Але паспорт мадяра це вікно в ЕС з правом жити і працювати. Приїзжають і до нас липові мадяри з парпортом за 2-3 тис євро - як ? а дуже просто - хабар закарпатському архівному нотаріусу який підганяє твої дані під архівні нібито твоїх предків і все - потім везуть на мадярщину - клятва гімн молитва і гутбай наступний. Все поставлено на потік -бандюки, кацапи і наші аферюги. Мадяри це стимулюють по кримському сценарію. Складна ситуація тілька все схвачено тими ж мадярами. А все інше демагогія и політика.
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Румынский паспорт тоже 2-3 тыс евро стоит. И тоже на поток поставлено. Все "законно". Делают родословную, потом через посольство делают документы. "Европейцы", блин. Ну здесь на форуме часто находятся патриоты, которые румынов в пример ставят. А эти румыны в Швеции по переходам милостыню просят, а поляки и украинцы работают.
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к сожалению нам и до румын далеко, у нас мусора
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Когда уже будет заголовок "Венгрия ДОигралась..."? Венгрия заигралась в выборы и превышает полномочия на территории Украины, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3057
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Політика уряду Угорщини може призвести до серйозних наслідків
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що політика угорського уряду може коштувати Будапешту членства в Європейського Союзу. Про це він заявив у телефонному інтерв'ю угорському виданню Magyar Magyar Nemzet.
Журналісти поспілкувалися з дипломатом після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав його «ідіотом». За словами Ассельборна, угорська політика кидає виклик принципам Європейського Союзу.
Крім того, Ассельборн заявив, що ЄС повинен покарати Угорщину, активізувавши статтю 7 союзного договору, що позбавить Будапешт права голосу в Раді Європи.
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С такими соседями Украина должна проводить политику подобно Израильской!
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Я думаю, старшие товарищи должны мадьярам объяснить, нежно... Что Украинская армия Венгрию пройдет за один день. И мадьяры, по просьбам трудящихся, тут же стану
т хохлами...
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да, давайте, нападите на члена НАТО
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Ну и отлично. И что мы потеряем. А так сразу же станем членом НАТО. И рашка повесится от злости.
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Юрик, а как там у вас дела с популяцией амурского тигра? Повышается? Вот и занимайся этим вопросом. Он тебе явно ближе. И не только географически.
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Ну вот ешчё одно чудо необразованное вылезло. Слабоумный ты наш, если бы ты знал Украину, то бред такой бы не писал. Я тебе открою тайну, не большую. Амур есть в Украине. Да, да, да. Эт раз. А во вторых в приамурье по вашему розуменью есть Зелёный клин, который был населён украинцами. Так, что он мне то же не далёк. Так что глупенький вы наш, прежде чем гутарить о берегах амура, изучите Украину, прежде чем писать бред.
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Человеческий детеныш Юрик, ты свободен. Досвидос, детка.
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Це ти своїм роботодавцям-кацапам скажи.
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А вы напомните как венгры вместе с немцами жгли украинские сёла вместе жителями. Напомните кто у кого они были в союзниках во второй мировой. Напомните им 1956 год. И пошлите их на хутор бабочек ловить.
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Да ваши не хуже были... Одна Хатынь чего стоит...
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Я знаю, где находится Хатынь... Кстати, мне туда ближе, чем Вам. А Хатынь была сожжена батальоном вспомогательной полиции, сформированном из военнопленных офицеров Красной Армии. Там были люди разных национальностей, в том числе несколько украинцев, пара беларусов... Но основу составляли "рассеяне"...
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Крюківку -- мадьяри спалили
Хатинь --118 штурмовой батальон набранный нацистами из советских военнопленных в Киеве, примерно в равной степени их русских, украинцев и белорусов, после того как там убили личного друга Гитлера и олимпийского чемпиона.

Венгрия заигралась в выборы и превышает полномочия на территории Украины, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6730
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Я в чём-то погрешил против истины? К тому-же, ваши земляки написали мне об двух-трёх беларусах... О Корюковке знаю со слов дочери очевидицы, которая была спасена немцем - тот, вместо того, чтобы убить, приказал лечь на пол и выстрелил в потолок. Мать её жива осталась. А дочь родилась уже после войны... Работали когда-то с ней вместе...
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Я лично по белорусскому радио от белорусского историка слышал, что их там было примерно поровну, несмотря на многочисленные попытки ведущего обвинить в этом только украинцев, он чётко по датам ссылаясь на общеизвестные факты документы доказывал излишнюю политизированность данной трагедии. И я сам был очень удивлён. Полез сразу же в кацапскую вики, там примерно то-же самое, только указывается, что украинцев там всё-же было немного больше. Это было года два назад, что там сейчас не знаю.
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Так сейчас же каждая сторона "на себя одеяло тянет...". Только вот в чём "заковыка" - ни Беларусь, ни Украина себя "правопреемницей СССР" не признала и не торопится это делать... (Кстати, и команды на убийства и поджоги там точно не на беларусской или украинской мове подавались, а на "великом и могучем"... Да и немцы подобные, "смешанные" подразделения именовали именно "русскими", а не "украинскими" и "беларусскими". Во власовской армии ведь не только "русские" были, но и украинцы с беларусами "обрусевшими", жителями как самой России, так и востока Украины и Беларуси...(Отдел формирований РОА - майор Свириденко, отдел боевой подготовки - генерал-майор Асберг (армянин),Серге́й Кузьми́ч Буняче́нко (5 октября 1902, село Коровяковка, Курская губерния - 1 августа 1946, Москва) - полковник Красной армии (1938). Генерал-майор и командир первой дивизии вооружённых сил Комитета освобождения народов России (КОНР, 1944-1945).
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Заместитель министра внутренних дел Елена Зеркаль.(с) Ну и хорошо, есть такая должность. Тока с каких пор, лица, занимающие такой пост, решают что-то в вопросах депортаций Послов??? Или это в честь дня 8-е марта?

А вааще-то интересная должность зам министра МВД. Недавно одна дама была уволена с этой должности, трудоустроена в ООН, а буквально позавчера стала директором ЛЖВ - крупнейшей организации, представляющей интересы ВИЧ-положительных украинцев! Ну, а шо, талантливая дама! Её фотосессии, находящейся на таком(!) посту, я например- вряд ли забуду...
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Зеркаль - замминистра МИД, иностранных, а не внутренних дел.
Тех ошибка.
Между прочим, толковая, одна из немногих среди блатных лизунов и тупиц.
И в данном случае выступает в рамках своих полномочий и по делу.
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Зеркаль красава - и газпром вчера перемогла и вот сейчас венгров в бараний рог крутит...все будет хорошо... Венгрия заигралась в выборы и превышает полномочия на территории Украины, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7659
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зеркали надо сначала навести порядок с личным баблом , а
быдлу лапшу на уши вешать за счёт европейской страны
это дешёвая предвыборная агитация
все и так понимают, без этой мусорской прихлебательницы дзеркал
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Видимо у кого-то при власти есть большой бизнес в венгрии и этот кто-то лобирует интересы венгрии в ущерб интересам Украины. Иначе трудно объяснить почему потрошиная власть позволяет венграм наглеть на нашей территории.
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А у меня иное мнение: у кацапов есть огромные активы в Закарпатье. И мутят там водичку- именно они. Понятно- чужими руками, что неожиданно, бо обычно действовали втупую. А сейчас- гораздо тоньше!
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Я перепрошую, а у нас зовнішньою політикою займається МВС? Чи я чогось не знаю?
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Є така приказка - "На похилу вербу всі кози скачуть". Поки Україна буде такою слабкою, "похилою" - доти будемо мати проблеми. Допоки ворюги при владі - Україна буде продовжувати слабнути і загроза відколювання нових територій неминуча.
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За любое нарушение должна следовать соответствующая реакция. Чем чаще наша власть будет проглатывать антиукраинские высказывания представителей других государств, тем жестче будут их последующие заявления и действия.
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Всегда всякая бесполезная и никчемная шваль будет наглеть т.к.ничего делать больше не умеет.НО ИХ НАДО ЖЕСТКО СТАВИТЬ В СТОЙЛО иначе насрут на голову
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Так может хватит сопли жевать и пора принять давно назревший закон о принудительном лишении украинского гражданства при получении паспорта любой другой страны . Я понимаю , что депупадлам очень тяжело будет свои израильские , европейские и прочие паспорта своими руками жечь , но делать это надо , по тому что эта проблема будет расти как снежный ком .
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Ваш захист країни- це дуля в кармані. На більше не здібні.
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Надо не отгавкиваться в ответ, а делать реальную работу молча и систематично!
Выдали паспорта в чужой стране - СБУ должна найти и посадить, раз у нас есть Закон о двойном гражданстве!
Не будите себя сами уважать, то думаете что кто то это будет делать? Вы же сами позволяете срать вам на головы, вот вам и срут!
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Потрібно почати про паспорти інших держав з верхів.
Скажемо так, президент повинен першим офіційно заявити, що у нього лише український паспорт. А потім вся інша шайка. Коли збрехав, покарання.
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Посла викликати, мордою об тейбл, підзадника і хай летить нафіг.
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Зараз на референдумі я особисто голосував би за автономію рідного Закарпаття: найбільші сепаратисти - це невелика етнічна група Вальцманів, Гройсмані та інших ...манів, яка проводить останні 27 років геноцид українського народу, свідченням чому є зменшення його чисельності із 52 до де-факто 35 млн.
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Венгрія, Польща, Руминія.................................. Хто наступний "заграється"?...........................
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Зі святом тебе, андруша.. Угорщина загралася у вибори і перевищує повноваження на території України, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3110 Відродився, як птах пєнікс?
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Венгрия выдает паспорта на Закарпатье!!! Куда смотрит СБУ??? надо выгонять всех из страны, кто взял паспорт!!!
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Закарпатці (=підкарпатські русини) на відміну, наприклад, від дончан - аборигенна етнічна група, яка проживає на своїй території тисячоліття: люди на своїй землі мають право на самовизначення.
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Рома, не існує ніяких русинів.
Одне просте питання, чиє хоч один старовинний манускрипт написаний русинською мовою.
Можеш не шукати, такого документу не існує взагалі.
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ЧТО ВЫ НАМ ЗУБЫ ЗАГОВАРИВАЕТЕ !!! ОПРЕДЕЛИТЕСЬ !!! БОЛЬШЕ ОДНОГО ГРАЖДАНСТВА МОЖНО В УКРАИНЕ ИЛИ НЕТ !!!???
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проблема в порошенко, у него более одного паспорта, панама, кипр, Англия, итд
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Нам просто надо разработать ответные меры для тех, кто имеет второй паспорт. Во-первых, автоматически лишать украинского гражданства, а отсюда должно вытекать не бесплатное обучение их детей в школе, не бесплатное медицинское обслуживание, прекращение выдачи пенсии , не участие в выборах, не выдача пособий при рождении ребенка и т д. И тогда каждый решит гражданином какой страны ему быть.
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"...автоматически лишать украинского гражданства,"
***
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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Роман Степанович Шулла. Невже русини це угорці? Якщо вважать угорців аборигенами, а донетчан - ні, то хто встановив точку відліку? ( сто років - мало, а тисячу вистачить) А якщо взяти дві тисячі років, то за яким Уралом жили ці аборигени?
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Ми, закарпатці-русини - невелика етнічна група, на відміну, наприклад, від комедіантів дончан не претендуємо на державність - нам все рівно, в якому державному утворенні брати участь: хто більше заплатить - там нам і вигідніше. Так склався наш менталітет і з цим нічого не зробиш. Буде в Україні рівень життя хоча б як в Румунії, Словакії, Болгарії - першим буду проти автономії. Все питання в баблі.
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Якщо ви не претендуєте на автономію, то що Ви хочете? Ваша область і так дотаційна : на Ваше благополуччя паше Дніпро та Харків. Більше Україна для Вас зараз зробити не в змозі, то може має сенс взяти свій другий паспорт, та шуката десь кращої долі, а не морочити голову Україні. А то працездатні поїхали по Європах, а дітей і стариків залишили на українське забезпечення. Воно зручно - працювати десь, а лікуватись, вчитись, отримувати пенсію - тут. А хто ж податки платить ? Звідки гроші брать на особливий статус аборигенів Закарпаття?
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