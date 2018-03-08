 Венгрия заигралась в выборы и превышает полномочия на территории Украины, - Зеркаль. ВИДЕО

Об этом она сказала в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.
"Они позволяют себе заявления по поводу всех - и австрийцев, и румын", - отметила Зеркаль.
Заместитель министра сообщила, депортация посла Венгрии будет недипломатичной. Однако, по ее словам, запланирован разговор с ним о превышении полномочий.
"Они заигрались в выборы не только на нашей территории, на самом деле, они так играют и в Румынии, и в Словакии. Румыны все-такие в Европейском Союзе, а мы зависим от того, как венгры ведут себя. Например, в НАТО. Есть определенные особенности. В то же время, я сейчас думаю, что мы заняли достаточно жесткую позицию, и она у нас неизменна, что по закону об образовании, что по остальным вопросам", - заявила Зеркаль.
Замминистра считает, что проблема, возникшая на Закарпатье, также связана с тем, что в регионе не проведена реформа децентрализации.
Напомним, 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень прокомментировал выдачу венгерских паспортов этническим венграм - гражданам Украины, проживающим в Закарпатье. По его мнению, это является нормой. Также он заявил, что в автономии ничего плохого нет.
5 февраля Венгрия вновь заявила о необходимости присутствия миссии ОБСЕ на Закарпатье. Это произошло после того как Министерство иностранных дел Венгрии осудило нападение на здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Инициативу поддержали и в указанном обществе.
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Порожні слова цього посла, бо він не може коментувати та оцінювати українські закони.
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що політика угорського уряду може коштувати Будапешту членства в Європейського Союзу. Про це він заявив у телефонному інтерв'ю угорському виданню Magyar Magyar Nemzet.
Журналісти поспілкувалися з дипломатом після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав його «ідіотом». За словами Ассельборна, угорська політика кидає виклик принципам Європейського Союзу.
Крім того, Ассельборн заявив, що ЄС повинен покарати Угорщину, активізувавши статтю 7 союзного договору, що позбавить Будапешт права голосу в Раді Європи.
т хохлами...
Хатинь --118 штурмовой батальон набранный нацистами из советских военнопленных в Киеве, примерно в равной степени их русских, украинцев и белорусов, после того как там убили личного друга Гитлера и олимпийского чемпиона.
А вааще-то интересная должность зам министра МВД. Недавно одна дама была уволена с этой должности, трудоустроена в ООН, а буквально позавчера стала директором ЛЖВ - крупнейшей организации, представляющей интересы ВИЧ-положительных украинцев! Ну, а шо, талантливая дама! Её фотосессии, находящейся на таком(!) посту, я например- вряд ли забуду...
Тех ошибка.
Между прочим, толковая, одна из немногих среди блатных лизунов и тупиц.
И в данном случае выступает в рамках своих полномочий и по делу.
быдлу лапшу на уши вешать за счёт европейской страны
это дешёвая предвыборная агитация
все и так понимают, без этой мусорской прихлебательницы дзеркал
Выдали паспорта в чужой стране - СБУ должна найти и посадить, раз у нас есть Закон о двойном гражданстве!
Не будите себя сами уважать, то думаете что кто то это будет делать? Вы же сами позволяете срать вам на головы, вот вам и срут!
Скажемо так, президент повинен першим офіційно заявити, що у нього лише український паспорт. А потім вся інша шайка. Коли збрехав, покарання.
Одне просте питання, чиє хоч один старовинний манускрипт написаний русинською мовою.
Можеш не шукати, такого документу не існує взагалі.
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