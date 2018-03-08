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 Политика Украины
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 Ведется проверка причастности сотрудников ГПСУ и других правоохранительных органов к похищению пограничников Дзюбака и Марцоня, - Слободян

Нацполиция расследует похищение работников Сумского пограничного отряда Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, а Госпогранслужба проводит внутреннюю проверку.

Об этом Громадському радіо сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы изучаем возможную причастность к их похищению как сотрудников Государственной пограничной службы, так и, возможно, даже работников других правоохранительных органов. Есть уголовное дело Национальной полиции о похищении", - отметил Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки зафиксировано 8 попыток подкупа пограничников, - Госпогранслужба

Напомним, российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Четвертая попытка оказалась удачной, добавил Слободян.

Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь были похищены 3 октября 2017 года. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы.

Также читайте: Пограничники Марцонь и Дзюбак о пребывании в российском плену: "Не пытали, но относились, как к рабам"

1 марта прошел обмен: военнослужащих Сумского пограничного отряда Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня на двух пограничников ФСБ Российской Федерации Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова, которых задержали пограничники Херсонского пограничного отряда в июне прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054545
 
 
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В каком месте фразы "Мы изучаем возможную причастность к их похищению как сотрудников Государственной пограничной службы, так и, возможно, даже работников других правоохранительных органов." есть информация о ДРГ?
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Напомним, российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Четвертая попытка оказалась удачной, добавил Слободян Источник: https://censor.net.ua/n3054545
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Ну как 100% вариант, ДРГ давно сидит в кабинетах "Государственной пограничной службы, так и, возможно, даже работников других правоохранительных органов."
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Це теж можливо, бо події із окупацією Криму саме це виявили🙋
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Все р1вно - ц1 дв1 роззяви повинн1 йти на ДЕМБЕЛЬ!!! Це моя точка зору.. а я трохи розум1юся на таких справах... Ведется проверка причастности сотрудников ГПСУ и других правоохранительных органов к похищению пограничников Дзюбака и Марцоня, - Слободян - Цензор.НЕТ 3991.
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Откройте доходы и материальное состояние сотрудников СБУ и сразу станет видно кто корупционер и предатель .
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По моему глубокому убеждению в Пограничные Войска должны призываться срочники из других регионов , командиры тоже должны быть не местными с постоянными ротациями. Иначе будет то, что случилось с Крымом.
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Как можно разделять сбу и фсб если это одна контора= кгб =нквд =чк = преступники И ВСЕХ ЭТИХ КОЗЛОВ ПОЗДРАВЛЯЮ С СЕГОДНЯШНИМ ПРАЗДНИКОМ. Хай живе КПСС на Чорнобыльской А.С.
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"Вот слушал я вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец-ну и дураки же вы все"...(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВедется проверка причастности сотрудников ГПСУ и других правоохранительных органов к похищению пограничников Дзюбака и Марцоня, - Слободян
 
 
 
 
 
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