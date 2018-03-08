 Ведется проверка причастности сотрудников ГПСУ и других правоохранительных органов к похищению пограничников Дзюбака и Марцоня, - Слободян

Об этом Громадському радіо сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы изучаем возможную причастность к их похищению как сотрудников Государственной пограничной службы, так и, возможно, даже работников других правоохранительных органов. Есть уголовное дело Национальной полиции о похищении", - отметил Слободян.

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Напомним, российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Четвертая попытка оказалась удачной, добавил Слободян.

Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь были похищены 3 октября 2017 года. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы.

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1 марта прошел обмен: военнослужащих Сумского пограничного отряда Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня на двух пограничников ФСБ Российской Федерации Аскара Кулуба и Владимира Кузнецова, которых задержали пограничники Херсонского пограничного отряда в июне прошлого года.