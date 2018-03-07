 От отравления угарным газом погибли три человека во Львове. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, в эфире телеканала "112. Украина" сообщила пресс-секретарь полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире на улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда приехали следственно-оперативная группа и спасатели на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела - мужа и жены", - отметила она.

По словам Добровольской, предварительно причиной смерти считается отравление угарным газом. На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.

Напомним, 5 марта на Житомирщине из-за отравления угарным газом погибли восемь человек.