 МИД поручил украинским дипмиссиям провести анализ активов "Газпрома", - Зеркаль

Об этом 7 марта заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, обратиться ко всем открытым базам данных для того, чтобы сделать такой ростер – где, что есть у "Газпрома", – сказала дипломат.
Зеркаль отметила, что "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.
Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
но я точно помню, что перед Стокгольмским судом точно так же говорили
Германия вложит 1,2 млрд евро в альтернативу "Турецкому потоку"
Германия готова выделить финансирование на проект "Южный газовый коридор", в рамках которого в Европу через Турцию будет поставляться газ из Азербайджана.
Как сообщает Euractiv, правительство ФРГ выделит 1,2 млрд евро в виде кредита под гарантии азербайджанского правительства. Деньги поступят из бюджета госпрограммы по поддержке приоритетных для Германии проектов.
Получателем займа станет ЗАО "Южный газовый коридор" - зарегистрированная в Азербайджане компания, которая финансирует азербайджанскую часть инвестиций.
Общая стоимость проекта, который был выбран Евросоюзом в качестве альтернативы сначала "Южному потоку", а затем - "Турецкому", оценивается в 40 млдр евро.
Он предполагает строительство двух газопроводов за 14 млрд евро - Трансанатолийского (TANAP) через Турцию и Грузию, и примыкающего к нему Трансадриатического (ТАР), который должен пройти через северную часть Греции, Албанию, Адриатическое море и выйти на побережье Италии.
Оставшая часть инвестиций должна быть вложена в разработку месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, откуда ЕС планирует получать до 10 млрд кубометров газа в год.
"Эти поставки станут значительным вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы и Германии", - заявил министр финансов ФРГ Йенс Шпан в обращении к комитету Бундестага по бюджету.
Кроме того, Берлин может выделить еще 500 млн евро в виде экспортных гарантий для финансирование поставок немецкого оборудования, необходимого для строительства.
В октябре такую же сумму на проект TANAP выдал Европейский банк реконструкции и развития. В феврале еще 1,5 млрд евро представил Европейский инвестиционный банк, для которого вложения в ЮГК стали рекордными в истории.