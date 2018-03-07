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Все про:выборы (20117) Крым (19593) МИД (4427) санкции (6571) Зеркаль (97)

 Против причастных к выборам президента РФ в оккупированном Крыму введут санкции, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины анонсировали введение санкций против лиц, способствовавших проведению выборов президента России на территории аннексированного Крыма.

"Конечно, мы уже сейчас отрабатываем весь этот список людей, которые коллаборанты, которые принимают участие в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов... это будет санкционный режим", - сказала в эфире 5 канала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает  Цензор.НЕТ.

В МИД подчеркнули, что будет сложно применить санкции в отношении обычных граждан, которые примут участие в голосовании на выборах, из-за отсутствия технической возможности отследить, кто конкретно принимал участие в голосовании.

Также читайте: В оккупированный Крым для участия в нелегитимных выборах прибывают неместные, - Джеппаров

Источник: https://censor.net.ua/n3054539
 
 
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Против медведчука сначала введите санкции клоуны
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В Италии просто феодализм закончился лет 500 назад
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Позже...там едва совок не произошел, благо дуче подавил, мафия, таможенники жирные на фото, что харя в экран не влазит (в конце 80-х)...так лет 50 назад наверное
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))) О це так санкції, усім санкціям санкції!
Германия вложит 1,2 млрд евро в альтернативу "Турецкому потоку"

Германия готова выделить финансирование на проект "Южный газовый коридор", в рамках которого в Европу через Турцию будет поставляться газ из Азербайджана.
Как сообщает Euractiv, правительство ФРГ выделит 1,2 млрд евро в виде кредита под гарантии азербайджанского правительства. Деньги поступят из бюджета госпрограммы по поддержке приоритетных для Германии проектов.
Получателем займа станет ЗАО "Южный газовый коридор" - зарегистрированная в Азербайджане компания, которая финансирует азербайджанскую часть инвестиций.
Общая стоимость проекта, который был выбран Евросоюзом в качестве альтернативы сначала "Южному потоку", а затем - "Турецкому", оценивается в 40 млдр евро.
Он предполагает строительство двух газопроводов за 14 млрд евро - Трансанатолийского (TANAP) через Турцию и Грузию, и примыкающего к нему Трансадриатического (ТАР), который должен пройти через северную часть Греции, Албанию, Адриатическое море и выйти на побережье Италии.
Оставшая часть инвестиций должна быть вложена в разработку месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, откуда ЕС планирует получать до 10 млрд кубометров газа в год.
"Эти поставки станут значительным вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы и Германии", - заявил министр финансов ФРГ Йенс Шпан в обращении к комитету Бундестага по бюджету.
Кроме того, Берлин может выделить еще 500 млн евро в виде экспортных гарантий для финансирование поставок немецкого оборудования, необходимого для строительства.
В октябре такую же сумму на проект TANAP выдал Европейский банк реконструкции и развития. В феврале еще 1,5 млрд евро представил Европейский инвестиционный банк, для которого вложения в ЮГК стали рекордными в истории.
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тем кто способствует то да, это правильно - таким и по хлеще можно врезать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротив причастных к выборам президента РФ в оккупированном Крыму введут санкции, - МИД
 
 
 
 
 
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