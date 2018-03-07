 Против причастных к выборам президента РФ в оккупированном Крыму введут санкции, - МИД

"Конечно, мы уже сейчас отрабатываем весь этот список людей, которые коллаборанты, которые принимают участие в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов... это будет санкционный режим", - сказала в эфире 5 канала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
В МИД подчеркнули, что будет сложно применить санкции в отношении обычных граждан, которые примут участие в голосовании на выборах, из-за отсутствия технической возможности отследить, кто конкретно принимал участие в голосовании.
Горіть у пеклі, москалі!
Германия вложит 1,2 млрд евро в альтернативу "Турецкому потоку"
Германия готова выделить финансирование на проект "Южный газовый коридор", в рамках которого в Европу через Турцию будет поставляться газ из Азербайджана.
Как сообщает Euractiv, правительство ФРГ выделит 1,2 млрд евро в виде кредита под гарантии азербайджанского правительства. Деньги поступят из бюджета госпрограммы по поддержке приоритетных для Германии проектов.
Получателем займа станет ЗАО "Южный газовый коридор" - зарегистрированная в Азербайджане компания, которая финансирует азербайджанскую часть инвестиций.
Общая стоимость проекта, который был выбран Евросоюзом в качестве альтернативы сначала "Южному потоку", а затем - "Турецкому", оценивается в 40 млдр евро.
Он предполагает строительство двух газопроводов за 14 млрд евро - Трансанатолийского (TANAP) через Турцию и Грузию, и примыкающего к нему Трансадриатического (ТАР), который должен пройти через северную часть Греции, Албанию, Адриатическое море и выйти на побережье Италии.
Оставшая часть инвестиций должна быть вложена в разработку месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, откуда ЕС планирует получать до 10 млрд кубометров газа в год.
"Эти поставки станут значительным вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы и Германии", - заявил министр финансов ФРГ Йенс Шпан в обращении к комитету Бундестага по бюджету.
Кроме того, Берлин может выделить еще 500 млн евро в виде экспортных гарантий для финансирование поставок немецкого оборудования, необходимого для строительства.
В октябре такую же сумму на проект TANAP выдал Европейский банк реконструкции и развития. В феврале еще 1,5 млрд евро представил Европейский инвестиционный банк, для которого вложения в ЮГК стали рекордными в истории.