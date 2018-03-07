 Против причастных к выборам президента РФ в оккупированном Крыму введут санкции, - МИД

"Конечно, мы уже сейчас отрабатываем весь этот список людей, которые коллаборанты, которые принимают участие в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов... это будет санкционный режим", - сказала в эфире 5 канала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

В МИД подчеркнули, что будет сложно применить санкции в отношении обычных граждан, которые примут участие в голосовании на выборах, из-за отсутствия технической возможности отследить, кто конкретно принимал участие в голосовании.

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