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 За сутки зафиксировано 8 попыток подкупа пограничников, - Госпогранслужба

6 марта пограничники зафиксировали восемь случаев предложения взяток во время несения службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Киев-Ереван" от 49-летнего иностранца, который следовал из Украины, поступило предложение неправомерной денежного вознаграждения за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы и "закрытие глаз" на привлечение его к административной ответственности за превышение срока пребывания на территории нашей страны. Гражданин Армении попытался дать 100 долларов пограничнику за решение этого вопроса.

Еще два случая предложение неправомерной выгоды за "решение вопроса", вчера зафиксировали пограничники Луганского и Мостиского отрядов.

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При проведении проверочных мероприятий в пункте пропуска "Танюшевка" женщина, с целью "договориться" о содействии гражданину Азербайджана в незаконном пересечении границы Украины, предлагала неправомерное вознаграждение пограничному наряду по проверке документов. От предложенной суммы в размере 4 тысяч рублей РФ, пограничники отказались.

В пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе, поляк предложил 100 злотых, чтобы пограничники не проводили осмотр его автомобиля.

Н контрольном посту и в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда зафиксировали 5 случаев, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения.

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Во всех случаях предложения взяток пограничники ответили отказом, после чего нарушителей передали представителям Национальной полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3054538
 
 
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В преддверии праздника 8-ое Марта число 8 - магическое, но пограничники устояли: у них зарплаты хватило на цветы.
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Ещё интереснее сколько не зафиксировано.
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А не зафиксированные попытки фиксируются?
А то ведь и такие есть...

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки зафиксировано 8 попыток подкупа пограничников, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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