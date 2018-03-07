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Все про:вертолет (492) Кадыров (574) Чечня (488)

 Российский вертолет с пограничниками упал в Чечне от порыва ветра, - Кадыров

Такую информацию обнародовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в  своем telegram-канале 

Он заявил, что два пограничника успели выпрыгнуть из разбившегося на территории республики вертолета.

Также читайте: Вертолёт российских спецслужб разбился в Чечне - возможно сбит повстанцами

"Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть", — написал Кадыров.

По его словам, в вертолете оставались семь человек, когда он упал в пропасть с обрыва 150 метров.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вертолет пограничной службы потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечни. На борту находились 12 человек. Погибли не менее пяти человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3054537
 
 
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Он был медленнее порыва воздуха? У Задорнова появился последователь? Российский вертолет с пограничниками упал в Чечне от порыва ветра, - Кадыров - Цензор.НЕТ 1587
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вывсеврети
земля плоская- это НАСА специально всех обманывает, и поэтому С-400 не работают, потому что им мешает кривизна Земли
вот так и в этом случае- вертолет упал, потому что врезался в кривизну Земли Российский вертолет с пограничниками упал в Чечне от порыва ветра, - Кадыров - Цензор.НЕТ 3472
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ОДЕСА

Труханов заговорив про підтримку Порошенка на виборах
Сьогодні о 21:56•Gazeta.ua

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, буде голосувати за Петра Порошенка на виборах президента.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua

Труханов розповів, що у 2014-у році голосував за Порошенка і зробить це знову.

На запитання про офіційну підтримку в ході виборчої кампанії, Труханов відповів: "Розумієте, я - людина, яка ходить з підозрою від НАБУ. Це, погодьтеся, не найкраща підтримка. Не знаю, чи хочуть цього (на Банковій, - ред.)".

"Я задоволений сьогодні результатами і тим, що сталося у 2014 році. Коли в Одесу приїжджав ще кандидат в президенти Петро Олексійович Порошенко разом з Геннадієм Зубком і Володимиром Гройсманом, і в Оперному театрі вони презентували стратегію розвитку країни до 2020 року, розповідали про децентралізацію, відмову від повноважень, ми думали, що це просто передвиборчий хід.

Скептично налаштованих було багато. Але коли децентралізація почала впроваджуватися, я був здивований. Сьогодні є результат, тому не можу сказати, що чимось незадоволений", - заявив він.

Геннадія Труханова ­затримали в ­аеропорту "Бориспіль" 14 ­лютого, вручили підозру в корупції. ­Наступного дня відпустили на поруки нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Дмитра ­Голубова.

Труханова підозрюють за статтею про привласнення майна. На думку слідства, злочинна схема за його участю завдала державі 185 млн грн збитків.

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Кто бы сомневался? Не будет лолиты - труха сядет. Рука руку греет, ворон ворону глаз не выклюет.
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с неоконченным средним образованием..
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Сильный ветер, вертолет тяжелее воздуха... Все, дело раскрыто)
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Вэтэр вэтэр ти магуч ,ти раняешь паграничников билять прямо в пропасть , шайтан Российский вертолет с пограничниками упал в Чечне от порыва ветра, - Кадыров - Цензор.НЕТ 4466
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Какой хороший ветер.
Наверное из хуйловской оппозиции.
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Что-то природа совсем распоясалась: наблюдается стремительная тенденция к перебазировке летных средств с неба плашмя о землю. И снова грянул доблестный хор александрова за упокой новых преставившихся на тот свет.
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Придется там кацапам строить для себя многоуровневые избы на оторванных шасси.
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Ад не якутия , там привычного стройматериала нет
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Но угольки то в аде есть ? Пусть новоселы их под себя и подгребают.
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Шо мы по сравнению с якутским ..скульптором.. прах
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теперь Кадыров просто обязан запретить ветер в Чеченской республике
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не запретить- а заставить ветер официально попросить прощения
у кацапов щас это модно- просить прощения у кадырки
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Вчера самолёт,сегодня вертолёт...Ежели такими темпами русня будет самоутилизироваться,то на всё воля Аллаха! Похоже уже у Высших сил тоже терпение иссякло! Аллах акбар!!!
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Может теперь каждый день так будет?..
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Щось у лісі здохло- Кадиров виправдовується за смерть "русских"!)))
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*** Российский вертолет с пограничниками упал в Чечне от порыва ветра, - Кадыров - Цензор.НЕТ 550
Упала нефть, загнулся рубль,
Бюджет РФ пошел на убыль.
А дальше - как мы и просили:
Рамзан Кадыров - патриот России.
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В Сирии, в Чечне вертолёт... Эпидемия какая-то. Падёж скота.
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Ааа... все-таки 7 подохло!!! А то я аж огорчилась, прочитав, что двое временно спаслись.
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Порив вітру це різке переміщення повітряних мас в наслідок перепаду тиску. Може воно і так, але теж не менш приємно. Вчора літак зламався, сьогодні хелікоптера знесло - тенденція таки відслідковується.)))
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"- Пиши с новой строчки. Вертолётчики два, подчеркни, от гражданских отказался. В скобках - " на шашлыки".
- Шашлыки...
- Один вертолёт с шашлыками выбросил в пропасть.
- В пропасть.
- Теперь пограничники, два
- Семь.
- Пиши девять" (С) " (кавказские пленники)
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Шкода, що двоє врятувались. Здоровья погібшим і сємьям. Дєржитєсь там
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Те двое безнадеги, они на голову приземлились, сотрясения нет, но шею повредили
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В Сирии самолет чуть ли не рогаткой ватолет ваенно касмических сил урыли, а тут вообще от ветра рухнули. четоржу
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Поражает, какие же кацапы терпилы! При путене мацква стала этакой меккой для чеченов.
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эти "митожерасеяне" подмяли под себя ростовскую губернию, Кубань. Теперь успешно осваивают крысм...
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Итак - что означают слова сделанные путлером что россия выиграет у Украины в долгосрочной перспективе? Мое видение значения этих слов, показывает следующую картину - путин собирается выигрывать выборы в россии или поставить своего ставленника который будет продолжать гнуть ту же линию. У кремля имеется план по свержению власти в Украине. На место сброшенной власти должен прийти тот, от кого отвернется все цивилизованное сообщество - по сути диктатор, идеолог махновщины, человек которому демократия неведома, человек подобный толстопузому придурку из северной Кореи. Для осуществления таких планов кремля, усиленно работает институт информационных технологий который выращивает в Украине зрадофилов, которым кремлевская пропаганда промыла мозги до такой степени, что они готовы уже сейчас схватится за оружие и пойти против украинцев - гранаты под ВР тому в пример. Украина чтобы выстоять, должна применить все свои силы на подавление российской пропаганды, а так же перейти в наступление. СМИ Украины, должны избавится от русского языка, так как 90% пропаганды вносится именно на русском языке и привыкание украинцев к украинскому языку сделает свое дело в будущем.
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Диктатор и идеолог махновщины...жгите еще, шокоботы)
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Именно так - Какие лозунги у саакашвили? Барыги должны сидеть в тюрьме, а это значит что все бизнесмены в Украине барыги которых михо хочет посадить, а их имущество отобрать чтобы такому пролетарию как ты было хорошо но, цивилизованные страны мира, михо за это осудят, а тут кремль подкинет идейку разобраться с диктатором в Украине. Ты думешь саакашвили даром галстук жевал, он просто поставлен кремлем для того чтобы жевать свои галстуки.
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" Російський вертоліт із прикордонниками впав у Чечні від пориву вітру"

Круто. Лучше не сказали бы даже в Одессе.
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Кадырка точно знает = он лично выживших доопрашивал...НЕ туда залетели, не туда посмотрели...
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Кадыров троллит масквабад уже очень давно. Когда у мордора кончатся деньги или с карликом что-то случится /пойдет все пакетом/, сдувать ветром будет и авиабазу в Моздоке и все оккупационные части в Имарате Кавказ ?
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огневое воздействие, за исключением пулеметного огня, отсутствовало

вертолет упал в пропасть исключительно по техническим причинам
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Дуже шкодую за вертольотиком. Гарний був, зелененький.
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Итить-колотить, в Чечне даже ветер сдувает русские вертолёты. Под чутким руководством Кадырки. Жги дальше, рамзанка!
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Десятилетия побед. Самолеты и вертолеты с непредсказуемой траекторией
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вертолёт разбился...вместе с людьми,кадырка непострадал(
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От порыва ветра мог? Мог...а ещё мог пилот до вітру выйти из вертолёта, 100% мог, короче как ни крути, но грёбаный ветер всё величие развеял...опять с голой жопой.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ. В Чечне и в Сирии рухнули летающие русские гробы. Десятки голов русской солдатни убились.Общие потери свинособак за последние сутки в Чечне и в Сирии составили 40 голов.Російський вертоліт із прикордонниками впав у Чечні від пориву вітру, - Кадиров - Цензор.НЕТ 1687
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Вертолёт, вертолёт, не бери меня в полёт....... Російський вертоліт із прикордонниками впав у Чечні від пориву вітру, - Кадиров - Цензор.НЕТ 8446
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский вертолет с пограничниками упал в Чечне от порыва ветра, - Кадыров
 
 
 
 
 
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