 Российский вертолет с пограничниками упал в Чечне от порыва ветра, - Кадыров

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в своем telegram-канале
Он заявил, что два пограничника успели выпрыгнуть из разбившегося на территории республики вертолета.
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"Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть", — написал Кадыров.
По его словам, в вертолете оставались семь человек, когда он упал в пропасть с обрыва 150 метров.
земля плоская- это НАСА специально всех обманывает, и поэтому С-400 не работают, потому что им мешает кривизна Земли
вот так и в этом случае- вертолет упал, потому что врезался в кривизну Земли
Труханов заговорив про підтримку Порошенка на виборах
Сьогодні о 21:56•Gazeta.ua
Мер Одеси Геннадій Труханов, якого підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, буде голосувати за Петра Порошенка на виборах президента.
Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua
Труханов розповів, що у 2014-у році голосував за Порошенка і зробить це знову.
На запитання про офіційну підтримку в ході виборчої кампанії, Труханов відповів: "Розумієте, я - людина, яка ходить з підозрою від НАБУ. Це, погодьтеся, не найкраща підтримка. Не знаю, чи хочуть цього (на Банковій, - ред.)".
"Я задоволений сьогодні результатами і тим, що сталося у 2014 році. Коли в Одесу приїжджав ще кандидат в президенти Петро Олексійович Порошенко разом з Геннадієм Зубком і Володимиром Гройсманом, і в Оперному театрі вони презентували стратегію розвитку країни до 2020 року, розповідали про децентралізацію, відмову від повноважень, ми думали, що це просто передвиборчий хід.
Скептично налаштованих було багато. Але коли децентралізація почала впроваджуватися, я був здивований. Сьогодні є результат, тому не можу сказати, що чимось незадоволений", - заявив він.
Геннадія Труханова затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого, вручили підозру в корупції. Наступного дня відпустили на поруки нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Дмитра Голубова.
Труханова підозрюють за статтею про привласнення майна. На думку слідства, злочинна схема за його участю завдала державі 185 млн грн збитків.
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Скоро от дождя корабли тонуть будут
Наверное из хуйловской оппозиции.
у кацапов щас это модно- просить прощения у кадырки
Упала нефть, загнулся рубль,
Бюджет РФ пошел на убыль.
А дальше - как мы и просили:
Рамзан Кадыров - патриот России.
- Шашлыки...
- Один вертолёт с шашлыками выбросил в пропасть.
- В пропасть.
- Теперь пограничники, два
- Семь.
- Пиши девять" (С) " (кавказские пленники)
Круто. Лучше не сказали бы даже в Одессе.
доопрашивал...НЕ туда залетели, не туда посмотрели...
вертолет упал в пропасть исключительно по техническим причинам