 Российский вертолет с пограничниками упал в Чечне от порыва ветра, - Кадыров

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в своем telegram-канале

Он заявил, что два пограничника успели выпрыгнуть из разбившегося на территории республики вертолета.

Также читайте: Вертолёт российских спецслужб разбился в Чечне - возможно сбит повстанцами

"Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть", — написал Кадыров.

По его словам, в вертолете оставались семь человек, когда он упал в пропасть с обрыва 150 метров.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вертолет пограничной службы потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечни. На борту находились 12 человек. Погибли не менее пяти человек.