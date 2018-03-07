 Автономия венгров в Закарпатской области невозможна по определению, - замглавы МИД Бондарь

Как передает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке заместитель главы МИДа Василий Бондарь.

"Не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и чрезвычайно официальных объяснений, что никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению", - выразил сожаление Бондар.

Также он отметил, что конструктивные предложения касательно языкового вопроса также остаются без ответа.

"Параллельная реальность", - заключил Бондар.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала прокомментировала заявления венгерского посла.

"У нас уже запланирован разговор с венграми о том, что посол превышает свои полномочия в Украине", - заявила она.

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