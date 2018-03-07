 Автономия венгров в Закарпатской области невозможна по определению, - замглавы МИД Бондарь

Как передает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке заместитель главы МИДа Василий Бондарь.
"Не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и чрезвычайно официальных объяснений, что никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению", - выразил сожаление Бондар.
Также он отметил, что конструктивные предложения касательно языкового вопроса также остаются без ответа.
"Параллельная реальность", - заключил Бондар.
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала прокомментировала заявления венгерского посла.
"У нас уже запланирован разговор с венграми о том, что посол превышает свои полномочия в Украине", - заявила она.
Если с крымскими татарами вопрос дискуссионный, то тут губу сразу закатать можно.
Посол Венгрии может разве что озаботиться помощью для организации переселения соотечественников из Закарпатью в своё национальное государство.
"Германия выделит кредитную линию в размере 1,2 млрд евро под финансирование газопровода "Южный газовый коридор", который построят из Азербайджана в Европу в обход России."
"Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що вертоліт Мі-8, який зазнав аварії у Чечні, упав з обриву заввишки 150 метрів після різкого пориву вітру.
Після падіння в Чечні в прірву вертольота Мі-8 на поверхню витягли п'ять тіл загиблих і двох тяжкопоранених прикордонників, один із яких згодом помер у лікарні. Про це написав глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram, передають Патріоти України."