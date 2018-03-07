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Все про:автономия (95) Бондарь (73) Венгрия (555) МИД (4427)

 Автономия венгров в Закарпатской области невозможна по определению, - замглавы МИД Бондарь

Автономия для венгров в Закарпатской области невозможна по определению.

Как передает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке заместитель главы МИДа Василий Бондарь.

"Не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и чрезвычайно официальных объяснений, что никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению", - выразил сожаление Бондар.

Также он отметил, что конструктивные предложения касательно языкового вопроса также остаются без ответа.

"Параллельная реальность", - заключил Бондар.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала прокомментировала заявления венгерского посла.

"У нас уже запланирован разговор с венграми о том, что посол превышает свои полномочия в Украине", - заявила она.

Также читайте: В автономии ничего плохого нет, не надо в этом видеть сепаратизм, - посол Венгрии Кешкень

 

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054536
 
 
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посол йобиков занимается в Украине антигосударственной деятельностью ? Проверить на связь с карликом и обьявить нон-грата.
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Невозможна по Конституции Украины, а не "по определению"...!
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слава Богу! наконец-то ответили! а то я уже на всех ветках ору, что это беспредел позволять послу нести такую чушь Автономия венгров в Закарпатской области невозможна по определению, - замглавы МИД Бондарь - Цензор.НЕТ 5252 . Долго молчали, но и на этом спасибо. Хотя за паспорта тоже вставить надо было.
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Женя-Женя) В любой стране за такие слова, посол стал бы персо́на нон гра́та!
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Гуляш по всем губам , мадьяры без австрийцев те же цыгане . Автономия у вас будет в Индии в штате Кашмир Автономия венгров в Закарпатской области невозможна по определению, - замглавы МИД Бондарь - Цензор.НЕТ 9747
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Венгры живут в Венгрии. В Закарпатье живут граждане Украины. Если у некоторых озабоченных представителей сексменьшинств в наличии 2 паспорта, то необходимо подвести их к выбору.
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У венгров есть Венгрия. Никаких больше образований для этнических групп венгров не полагается.
Если с крымскими татарами вопрос дискуссионный, то тут губу сразу закатать можно.
Посол Венгрии может разве что озаботиться помощью для организации переселения соотечественников из Закарпатью в своё национальное государство.
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ща появится куча кацаповенгерских ыкспердов с ольгинской пропиской...они все растолкуют
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Кстати, о кацапах.
"Германия выделит кредитную линию в размере 1,2 млрд евро под финансирование газопровода "Южный газовый коридор", который построят из Азербайджана в Европу в обход России."
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йобики тоже самое делают и в Словакии, там тоже пытаются автономию организовать
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Срочно делать армию ивосстановление ядерного оружия . = бо аорвут Украину =землю хотят Украинскую гниды захватить .
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Потом раберёмся .Сначала кулаки набей а потом они сами отпадут .
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Це Вам так лише здається. Насправді вона там вже існує 5 років.
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В венгрии очень много украинцев. Венгрия обеспечит автономию?
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Пора нашим в Польше автономию организовывать, их там уже куда больше чем венгров тут.
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Тепер у хУЙЛА в паралельній реальності співрозмовник з'явився.)))
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Актуальная рубрика "Хороших новостей о погибших кацапах много не бывает"

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Посол превысил свои полномочия, значит следует прекратить полномочия этого посла.
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послу гарбуза и с этим гарбузом в Венгрию, автономно, можно на велосипеде
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Может так статься, что скоро политики по телевизору будут требовать: нет, ты скажи, Венгрия агрессор, ее войска есть в Украине или нет
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Посол уже проговорился, что границы так много раз менялись ...
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Ні, я не згоден. Автономія мадярів на Закарпатті можлива, але тільки одну вимогу мадяри повинні виконати: їх там не повинно бути.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАвтономия венгров в Закарпатской области невозможна по определению, - замглавы МИД Бондарь
 
 
 
 
 
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