 Суд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказал Укринформу адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Дзержинский райсуд отказал прокурору в избрании ареста как меры пресечения для Лесика, обвиненного в сопротивлении правоохранительным органам и причинении им лёгких телесных повреждений, и отпустил его на поруки, удовлетворив, тем самым, поданное ранее ходатайство народного депутата (Оппоблок) Василия Нимченко, который присутствовал на суде", - отметил Тихоненков.

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Напомним, 1 марта Киевский райсуд Харькова освободил из-под стражи пророссийского экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика.

15 декабря 2017 года его задержали сотрудники СБУ в Луганской области и доставили в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

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А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.

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17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

5 марта 2018 года Лесику предъявили подозрение в сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений.