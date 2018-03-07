 Суд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказал Укринформу адвокат Дмитрий Тихоненков.
"Дзержинский райсуд отказал прокурору в избрании ареста как меры пресечения для Лесика, обвиненного в сопротивлении правоохранительным органам и причинении им лёгких телесных повреждений, и отпустил его на поруки, удовлетворив, тем самым, поданное ранее ходатайство народного депутата (Оппоблок) Василия Нимченко, который присутствовал на суде", - отметил Тихоненков.
Напомним, 1 марта Киевский райсуд Харькова освободил из-под стражи пророссийского экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика.
15 декабря 2017 года его задержали сотрудники СБУ в Луганской области и доставили в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.
А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.
9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.
17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".
Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.
30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
5 марта 2018 года Лесику предъявили подозрение в сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений.
Практически во всем, за исключением некоторых исключений...
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Он поедет на личном авто с гуманитарной миссией. Дорогу и питание оплатит самостоятельно.
В Хмельницке водитель маршрутки, который высадил вдову ветерана АТО и отказался везти ее бесплатно на основе льгот, теперь предстоит путешествие на Донбасс. Городской муниципалитет, в качестве наказания и перевоспитания, отправил его с гуманитарной миссией, причем дорогу и все сопутствующие расходы он оплатит со своего кармана. Об этом сообщил портал kr24.com.ua.
3 марта водитель маршрутки №38 отказался бесплатно везти Светлану Бойко - вдову погибшего в зоне конфликта военнослужащего. Женщина эмоционально пожаловалась на поведения водитель в Фейсбуке.
Заместитель мэра Хмельницка Андрей Бондаренко 6 марта написал на своей страничке все в том же Фейсбуке:
- С водителя маршрутки и с перевозчика ООО Хмельницкое такси взяты объяснения и проведения жесткую беседу. Перевозчик водитель приносят извинения. Владелец предприятия-перевозчика сегодня встретилась со Светланой и также принесла свои извинения. Для наказания и профилактики водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто и за счет перевозчика. Считаем, что так будет справедливее, чем освободить водителя и оставить маршрут №38 без одной машины, - написал. он.
Во время последней сессии городского совета депутаты узаконили право на бесплатный проезд членам семей погибших участников АТО.
Быдлоту можно наказать, но перевоспитать невозможно.
Но все равно радует что так поступили с маршрутчиком.
Короткое и энергичное интервью у случайного прохожего в центре Киева, рекомендую