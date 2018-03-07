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 Суд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков

Прокурор ходатайствовал об аресте экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика, подозреваемого в сопротивлении правоохранительным органам и причинении им легких телесных повреждений.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказал Укринформу адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Дзержинский райсуд отказал прокурору в избрании ареста как меры пресечения для Лесика,  обвиненного в сопротивлении правоохранительным органам и причинении им лёгких телесных повреждений, и отпустил его на поруки, удовлетворив, тем самым, поданное ранее ходатайство народного депутата (Оппоблок) Василия Нимченко, который присутствовал на суде", - отметил Тихоненков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует еще одно уголовное производство в отношении харьковского соратника Медведчука Лесика. ДОКУМЕНТ

Напомним, 1 марта Киевский райсуд Харькова освободил из-под стражи пророссийского экс-депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика.

15 декабря 2017 года его задержали сотрудники СБУ в Луганской области и доставили в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля. 

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А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.

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17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

5 марта 2018 года Лесику предъявили подозрение в сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений.

Источник: https://censor.net.ua/n3054534
 
 
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Судебная реформа в Украине успешно завершена! (с) Петро Бедоносец
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А слогани ці тут до чого? Хлопці, для котрих ці слова - святі, винні в чомусь?
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Друже извини если кого обидел Суд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков - Цензор.НЕТ 2173 иногда просто срываюсь на троллизм ..в стиле саши дрыщатика .. оно любит лепить лозунги патриотов к педрилам . Просто не хватает выдержки
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А я так боялся за судебную ..рэхформу.. а оно видишь как Суд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков - Цензор.НЕТ 8029
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Ему жэнщину третього тысячилетия поздравлять всего лишь с восьмым марта а тут вы Суд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков - Цензор.НЕТ 5114
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Что ау? Он как раз и постарался. завтра купит себе еще один домик на отпускные.
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Главное чтобы будку с рехворматорами не шатал. А как говорится в мутной воде и рехворматорам спокойнее жить.
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Видите. Хорший парень Мертвечук со всеми договорится. А говорят Великий Чаус был один......
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А вы сколько асвабадили пленных и вообще не хытайтэ будку
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Какие же продажные иуды мрази хамелеоны ... Господин , Волкер , спасите Украину от гебнявых подельников
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Это наша последняя надежда и это не прикол
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я навіть боюсь про прокуратуру подумати тоді де вони паркуються...

Суд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков - Цензор.НЕТ 589
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Следуют букве закона!
Практически во всем, за исключением некоторых исключений...
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За это фото и к нему еще третьего если ( и все это в реале) готов за газ 500 $
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Третью не могу - была договоренность на цензоре фотки Ирки Луценко на ночь не постить,а у вас как раз время вечернее
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до 8 березня готуються, ну там перуки роблять,манікюр, притому всі поголовно Суд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков - Цензор.НЕТ 3037
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В ХМЕЛЬНИЦКЕ МАРШРУТЧИКА ОТПРАВИЛИ В ЗОНУ АТО, ЗА ОТКАЗ БЕСПЛАТНО ВЕЗТИ ВДОВУ ВЕТЕРАНА КОНФЛИКТА

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Он поедет на личном авто с гуманитарной миссией. Дорогу и питание оплатит самостоятельно.
В Хмельницке водитель маршрутки, который высадил вдову ветерана АТО и отказался везти ее бесплатно на основе льгот, теперь предстоит путешествие на Донбасс. Городской муниципалитет, в качестве наказания и перевоспитания, отправил его с гуманитарной миссией, причем дорогу и все сопутствующие расходы он оплатит со своего кармана. Об этом сообщил портал kr24.com.ua.
3 марта водитель маршрутки №38 отказался бесплатно везти Светлану Бойко - вдову погибшего в зоне конфликта военнослужащего. Женщина эмоционально пожаловалась на поведения водитель в Фейсбуке.
Заместитель мэра Хмельницка Андрей Бондаренко 6 марта написал на своей страничке все в том же Фейсбуке:
- С водителя маршрутки и с перевозчика ООО Хмельницкое такси взяты объяснения и проведения жесткую беседу. Перевозчик водитель приносят извинения. Владелец предприятия-перевозчика сегодня встретилась со Светланой и также принесла свои извинения. Для наказания и профилактики водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто и за счет перевозчика. Считаем, что так будет справедливее, чем освободить водителя и оставить маршрут №38 без одной машины, - написал. он.
Во время последней сессии городского совета депутаты узаконили право на бесплатный проезд членам семей погибших участников АТО.
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Не поможет.
Быдлоту можно наказать, но перевоспитать невозможно.
Но все равно радует что так поступили с маршрутчиком.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отпустил харьковского соратника Медведчука Лесика на поруки "оппоблоковца" Нимченко, - адвокат Тихоненков
 
 
 
 
 
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