 Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли ряд чрезвычайно важных законов, которые были разработаны совместно с нашими европейскими и американскими партнерами, с участниками рынка, которые внедряют абсолютно новые и прозрачные правила, начиная с формирования независимого регулятора - впервые это делается на абсолютно прозрачном конкурсе, который сейчас проходит. Вторая позиция - это рынок электрической энергии", - сказал Порошенко.

По его словам, на сегодняшний день у нас этого рынка нет, а внедренный в начале 2000-го года механизм распределения средств, когда "все забирают средства у промышленности и у населения и распределяют их по какому-то не очень прозрачному принципу".

"И именно я настаивал, чтобы был принят закон, который внедряет уже в ближайшее время прозрачную и эффективную конкуренцию на этом рынке: кто дешевле предложит, тот выиграет и продаст, а кто будет держать высокую цену, должен уйти с рынка", - подчеркнул Президент.

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Он отметил, что это принцип, по которому работают все без исключения страны Евросоюза. По словам Президента, этот принцип ликвидирует монополизм на рынке и открывает возможности для участия в нем всем, кто производит электроэнергию более дешевым путем, и платить фиксированную плату за услуги по доставке электроэнергии, которые должны также регулироваться рамками рентабельности, потому что там есть монополизм.

В то же время Президент сделал акцент на своей ключевой позиции, которая заключается в том, что необходимо внедрять европейские нормы и выполнять обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, но украинский народ не должен платить за это, и цены для населения вследствие этих реформ не должны быть повышены.

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"Поэтому у меня есть сомнения, что в апреле, - по крайней мере мне об этом ничего неизвестно, - эта система будет внедрена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - резюмировал Порошенко.