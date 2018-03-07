 Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли ряд чрезвычайно важных законов, которые были разработаны совместно с нашими европейскими и американскими партнерами, с участниками рынка, которые внедряют абсолютно новые и прозрачные правила, начиная с формирования независимого регулятора - впервые это делается на абсолютно прозрачном конкурсе, который сейчас проходит. Вторая позиция - это рынок электрической энергии", - сказал Порошенко.
По его словам, на сегодняшний день у нас этого рынка нет, а внедренный в начале 2000-го года механизм распределения средств, когда "все забирают средства у промышленности и у населения и распределяют их по какому-то не очень прозрачному принципу".
"И именно я настаивал, чтобы был принят закон, который внедряет уже в ближайшее время прозрачную и эффективную конкуренцию на этом рынке: кто дешевле предложит, тот выиграет и продаст, а кто будет держать высокую цену, должен уйти с рынка", - подчеркнул Президент.
Он отметил, что это принцип, по которому работают все без исключения страны Евросоюза. По словам Президента, этот принцип ликвидирует монополизм на рынке и открывает возможности для участия в нем всем, кто производит электроэнергию более дешевым путем, и платить фиксированную плату за услуги по доставке электроэнергии, которые должны также регулироваться рамками рентабельности, потому что там есть монополизм.
В то же время Президент сделал акцент на своей ключевой позиции, которая заключается в том, что необходимо внедрять европейские нормы и выполнять обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, но украинский народ не должен платить за это, и цены для населения вследствие этих реформ не должны быть повышены.
"Поэтому у меня есть сомнения, что в апреле, - по крайней мере мне об этом ничего неизвестно, - эта система будет внедрена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - резюмировал Порошенко.
Если он не знал.бля.
Но идея правильная.
Сдней.
а ща еще и это...помножили на ноль все предсказания
соевые. ваш коммент.
в 1955 - набоков написал свой роман, а лолита родилась только 10 лет спустя))
в 1959 - арсан написала свой роман, а эмманюэль родился только 18 лет спустя ))
оба стали президентами. какая сложная игра слов, какое смысловое сходство и какая логическая разница ))).
А вот это уже не шутки! На Порошенко дают показания в Минюсте США
Как стало известно ForumDaily из своих американских источников, Александр Онищенко заключил сделку и начал давать показания Министерству юстиции…
слово.net
Дружно. Будка. И. Гудок.
То. Бандеровцев. Циничных.
Грандиозный. Ждёт. Кидок.
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Зачем впустую балаболить. Это знают даже старушки.
После прошедших 4 лет гарант коррупции должен был сказать:
"Мы уже реформировали рынок электроэнергии!" Иначе, а чем вы занимались все это время?
А вообще сдается, Петр Инкогнито решил кусок энергорынка подмять под себя, вот поэтому вдруг заговорил про "реформирование".
А жертвой будет Ахметов...
-Що не треба куме?
-Ну цю реформу.Бо вони як берутся щось реформувати,ломают те ще було,а нового так и не строят.Тому,ми будемо платити и за те,що вони сломали,и за их благi намiри.
-Справдi куме.Нехай краще про паровоз хлопушку росповiдають