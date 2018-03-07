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 Политика Украины, Экономика
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 Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко

Президент Петр Порошенко поддерживает шаги, направленные на создание в Украине конкурентного рынка электроэнергии по европейским правилам, но выступает против повышения тарифов на на электричество.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли ряд чрезвычайно важных законов, которые были разработаны совместно с нашими европейскими и американскими партнерами, с участниками рынка, которые внедряют абсолютно новые и прозрачные правила, начиная с формирования независимого регулятора - впервые это делается на абсолютно прозрачном конкурсе, который сейчас проходит. Вторая позиция - это рынок электрической энергии", - сказал Порошенко. 

По его словам, на сегодняшний день у нас этого рынка нет, а внедренный в начале 2000-го года механизм распределения средств, когда "все забирают средства у промышленности и у населения и распределяют их по какому-то не очень прозрачному принципу".

"И именно я настаивал, чтобы был принят закон, который внедряет уже в ближайшее время прозрачную и эффективную конкуренцию на этом рынке: кто дешевле предложит, тот выиграет и продаст, а кто будет держать высокую цену, должен уйти с рынка", - подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко

Он отметил, что это принцип, по которому работают все без исключения страны Евросоюза. По словам Президента, этот принцип ликвидирует монополизм на рынке и открывает возможности для участия в нем всем, кто производит электроэнергию более дешевым путем, и платить фиксированную плату за услуги по доставке электроэнергии, которые должны также регулироваться рамками рентабельности, потому что там есть монополизм.

В то же время Президент сделал акцент на своей ключевой позиции, которая заключается в том, что необходимо внедрять европейские нормы и выполнять обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, но украинский народ не должен платить за это, и цены для населения вследствие этих реформ не должны быть повышены.

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"Поэтому у меня есть сомнения, что в апреле, - по крайней мере мне об этом ничего неизвестно, - эта система будет внедрена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - резюмировал Порошенко. 

Источник: https://censor.net.ua/n3054533
 
 
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Готовьтесь по гривне за киловатт. Для начала
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настоящему кацапу нескрепно выискивать достоверные факты
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Лолито соевым нужно хотя бы почаще методички менять, а то даже не интересно. то сепар, то кацап. вы уж как то определитесь насчет меня.
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Та гыг совсем рехнулся. Я его уже даже не трогаю, он такую ахинею несет, что аж противно
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Порой интересно записки из дурдома почитать
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Шутник оно уже по 168 за килловат значит будет 3
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)) по 3 - это мелкий и уже вчера. а завтра будет по 5. но зато крупный!
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Это должно вести только к увеличению богатства Ахметки Фирташа и шоколадного
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А шош тут експерди верещать про підвищення?
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Цена электрики тольку в Украине политика, в нормальных странах это экономика и энергетика, та то такэ
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У тебе ж є юний вундеркінд-діма вовк. ти ж його з московії на наші голівоньки виписав. що скажеш?
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У нас нет рынка электроэнергии!!!
Если он не знал.бля.
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Якби ти уважно прочитав новину, то і ти знав би, що він знає про відсутність ринку.
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Знает. Он все знает. только почему то ничего для страны не делает, а только для себя и своих корешей, типа рыжего татарина и еврея фирташа.
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"А ещё он называл тебя земляным червяком!" )))
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Саша, за рулем пить вредно. Хотя макшрейдеру можно, а тем более спецназовцу.
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Саша у нас был сначала спецназовцем, правда бывшим с больными коленями. Потом стал макшрейдером, а на днях таксистом.
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Оно всем представлялось а оказалось обычном ГОВНОМ
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Та и архитектором оно было и юрыстом и бизнэсмэном не мелким, а навить сэрэдьньой руки, а вот на воинский учет не ставят, шо такое
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На каком рынке должна быть ликвидирована монополия,между кем и кем.
Но идея правильная.
Сдней.
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Для совков рынок - это БАЗАР а свободная рыночная конкуренция -это угроза НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
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Гарні справи швидко не робляться, нажаль.
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Да, четыре года как то маловато. Нужно как Леня Брежнев лет 20. Рузвельту хватило при великой депрессии почему то 2.
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Та я знаю, хто кумири у русвесновцев та ненависників в Майдану.
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Я то Бог со мной. А как насчет Лолиты и Рузвельта ?
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Совсем плохой что ли ? Про Лолиту и Рузвельта мне очень интересно.
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Интересно что же рыжая донецкая падаль накопала о хэтьмане всех педросмоков что так легко им манипулирует ?
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Это чучело уже остановится не может. он хотя бы для начала новости включил бы, только не 5 канала.
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Ну да, до этого тарифы не повышались и сейчас не будут. Верю порошенку и всем его выполненным обещаниям.
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прочитал, понял... суть реструктуризации - смена собственников хххэнерго и тарифы подымать не для населения, а только для обладателей идентификационных кодов )))
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О,за народ стал думать перед выборами а когда твой вовк повышал тарифы в десять раз,чего не думал ? Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 254Дурочками нас всех считаешь ,ну-ну ....
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Так ти жіночого роду? Бггг. З завтрашнім святом, до речі
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Оно просто малограмотное. Сказать хочется многое, но получается плохо. Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1635
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Скажите, порохоботки, а монета и утилизация какого рода, что вы кариесными лыбами светите?
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ну если гидрант говорит что без поднятия тарифов то Шановні Українці готовимся ! Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3313
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Ну геноцид, так геноцид! Надо довести дело до конца. До последнего украинца.
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Люблю читать комментарии под такими новостями, зрадоботы неизменно веселят. Когда там очередная рэволюцыя, а? Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5954
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ну вот...всю малину зраде перепортил...а они уже год завывают о повышении цены электроэнергии Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3570
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прикрути ...выключи ...отдай ...не качай ...уезжай ...
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Если Порохатое Свинло что-то сказало, то надо готовиться, что будет ровно наоборот.
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та шож за невезуха такая у ольгинцев? Рынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4991одни просаки...то ихтамнетов сотнями шкварят,то самолеты сбивают,то прёмгаз на бабки попал.
а ща еще и это...помножили на ноль все предсказания
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гыга, а если все таки низависимый Вовк поднимет цены на ликтричество, ты с минстеця уволиться или в темноте жрать будешь?
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пирс,если бы ты каждый раз после своих фейков увольнялся...
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Він і звільняється- виходить якийсь гуд.
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Дрыщатик, ты нам писню сбацаешь в честь повышения тарифов? С обгрунтуванням пэрэмогы ессесно
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Оно уже вроде спать легло , но куратор поднял бойца на последний высер Ринок електроенергії треба реформувати, але це не має вести до підвищення тарифів для населення, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7653
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а что лола прощебечет о поставках электрики на крысм?

соевые. ваш коммент.
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))) интересные вещи можно найти в истории, если посмотреть на неё с точки зрения принципа синхронности.
в 1955 - набоков написал свой роман, а лолита родилась только 10 лет спустя))
в 1959 - арсан написала свой роман, а эмманюэль родился только 18 лет спустя ))
оба стали президентами. какая сложная игра слов, какое смысловое сходство и какая логическая разница ))).
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согласно официальным мифам и легендам о "божественном ребёнке". а там мама его точно знает )
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https://слово.net/4138-a-vot-eto-uzhe-ne-shutki-na-poroshe…/




А вот это уже не шутки! На Порошенко дают показания в Минюсте США

Как стало известно ForumDaily из своих американских источников, Александр Онищенко заключил сделку и начал давать показания Министерству юстиции…

слово.net
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это хорошо, и это правильно. Народ Украины это поддерживает.
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И обязательно ссылка на никому не известную помойку.
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Если. Что-то. Тихо. Мутят!
Дружно. Будка. И. Гудок.
То. Бандеровцев. Циничных.
Грандиозный. Ждёт. Кидок.
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Маховик розпада Украины запущен Порошенко! Это государственная измена Украинцев, Родине и Конституции.
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Рынок электроэнергии надо реформировать, .... - Порошенко

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Зачем впустую балаболить. Это знают даже старушки.
После прошедших 4 лет гарант коррупции должен был сказать:
"Мы уже реформировали рынок электроэнергии!" Иначе, а чем вы занимались все это время?
А вообще сдается, Петр Инкогнито решил кусок энергорынка подмять под себя, вот поэтому вдруг заговорил про "реформирование".
А жертвой будет Ахметов...
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Пока что все реформы Петя твои и твоей сучьей команды сводились только к повышению тарифов ! Или я где- то ошибаюсь ?
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Это единственное что у Педрораста получается))
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В Украине реформа = развал, уничтожение.
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Може краще не треба?
-Що не треба куме?
-Ну цю реформу.Бо вони як берутся щось реформувати,ломают те ще було,а нового так и не строят.Тому,ми будемо платити и за те,що вони сломали,и за их благi намiри.
-Справдi куме.Нехай краще про паровоз хлопушку росповiдають
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Когда ты не чего не делаешь 4 года, что бы ты не делал уже, тебе не кто не поверит и не поддержит.
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Здорово, какой тариф понравится тот и включаешь. Только проводов к дому придется много подводить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРынок электроэнергии надо реформировать, но это не должно вести к повышению тарифов для населения, - Порошенко
 
 
 
 
 
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