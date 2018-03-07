 Пока Украина не предоставит гарантии для венгерского меньшинства, все останется без изменений, - представитель правительства Венгрии Ковач

Об этом в среду, 7 марта, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, отвечая в Брюсселе на вопрос DW, передает Цензор.НЕТ. "Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях в закон", - сказал спикер.
Золтан Ковач также прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики. Этот шаг он назвал "еще одним вкладом в законодательную неопределенность, скажем так, угрозой для венгерского меньшинства". А два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде он назвал "террористическими атаками", которые обеспокоили Будапешт.
Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся из-за принятия закона Украины об образовании, который определяет языке образовательного процесса украинском. В ответ на это Венгрия, в частности, блокирует некоторые элементы сотрудничества между Украиной и НАТО. Киев выражал непонимание по поводу такого подхода. По словам же Ковача, положения этого закона касаются как ЕС, так и НАТО: "Есть правила переговоров о членстве в НАТО или ЕС. Одним из принципов является то, что нельзя забирать те права и то правовое пространство, которыми меньшинства уже пользуются".
В феврале Кабмин Украины предложил законодательные изменения, чтобы продлить переходный период по применению языковой статьи закона об образовании с 2020 до 2023 года, а также прописал в Годовой национальной программе Украина-НАТО рекомендации Венецианской комиссии. На вопрос DW, если оба эти документы будут приняты, сочтет Будапешт это достаточными гарантиями, Ковач ответил: "Я не могу сказать, поскольку кроме этих двух шагов мы имеем дело с законом об образовании, о языке. Нам нужны полные заверения для венгерского меньшинства в Украине". Он добавил, что пока украинская власть не предоставит "этих гарантий", все останется без изменений.
Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.
4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
Что бы жить венгерскому сексменьшинству было хорошо и весело.
Сначала хотели отмены Закона об образовании, потом автономии, потом выполнения заключений Венецианской комиссии, потом законодательных гарантий для своих венгров, потом разрешить двойное гражданство, потом официально одобрить выдачу венгерских паспортов...
Чесслово, я уже запутался от ваших хотелок
вот такие мы вот добренькие- всем все подряд подписываем
а теперь они еще и смеют заикаться о какой-то своей "венгерской автономии"?
Под сомнение дальнейшие перспективы членства Венгрии в Европейском союзе поставили в Люксембурге. - http://glavred.info/mir/vengriyu-mogut-isklyuchit-iz-evrosoyuza-nazvany-prichiny-490880.html
не так удобны в венгрии
Короче, как там у них звучит - "модьяр курва"...
2.Комісія складається з представників країн Європи, які є фахівцями в галузі конституційного права.
3.Комісія надає висновки про про відповідність проектів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Український закон - в значній мірі НЕ ВІДПОВІДАЄ.
4.Наплювати на ЄС і Венеціанську комісію, не поділяти європейські цінності для України - це наплювати на мертвих героїв Небесної сотні, йти нахер подалі від ЄС і світової демократії, прямісінько під крило фюрера Путіна. Он паймьот і прасціт.
створено кращі умови, ніж в Угорщині. 400 тис. дітей національних меншин
навчаються в 735 школах в Україні.Угорські політики взяли за звичку вести
брудну домашню політичну гру, яку також застосовують і до інших держав.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова
Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає Цензор.НЕТ із
посиланням на Радіо Свобода.