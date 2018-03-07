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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (555) закон (2402) язык (3294) нацменьшинства (130)

 Пока Украина не предоставит гарантии для венгерского меньшинства, все останется без изменений, - представитель правительства Венгрии Ковач

Венгрия продолжает ожидать от Украины предоставления законодательных гарантий соблюдения прав венгерского меньшинства.

Об этом в среду, 7 марта, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, отвечая в Брюсселе на вопрос DW, передает Цензор.НЕТ. "Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях в закон", - сказал спикер.

Золтан Ковач также прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики. Этот шаг он назвал "еще одним вкладом в законодательную неопределенность, скажем так, угрозой для венгерского меньшинства". А два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде он назвал "террористическими атаками", которые обеспокоили Будапешт.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся из-за принятия закона Украины об образовании, который определяет языке образовательного процесса украинском. В ответ на это Венгрия, в частности, блокирует некоторые элементы сотрудничества между Украиной и НАТО. Киев выражал непонимание по поводу такого подхода. По словам же Ковача, положения этого закона касаются как ЕС, так и НАТО: "Есть правила переговоров о членстве в НАТО или ЕС. Одним из принципов является то, что нельзя забирать те права и то правовое пространство, которыми меньшинства уже пользуются".

В феврале Кабмин Украины предложил законодательные изменения, чтобы продлить переходный период по применению языковой статьи закона об образовании с 2020 до 2023 года, а также прописал в Годовой национальной программе Украина-НАТО рекомендации Венецианской комиссии. На вопрос DW, если оба эти документы будут приняты, сочтет Будапешт это достаточными гарантиями, Ковач ответил: "Я не могу сказать, поскольку кроме этих двух шагов мы имеем дело с законом об образовании, о языке. Нам нужны полные заверения для венгерского меньшинства в Украине". Он добавил, что пока украинская власть не предоставит "этих гарантий", все останется без изменений.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3054531
 
 
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Ну, хотят они закрепления. можно закрепить в законе - у всех, у кого есть венгерские паспорта, отобрать украинские...
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Якийсь компромат ядрьоний на мадьяр десь відкопать.)))
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чё его копать - влупить иск за военные преступления во время 2-й Мировой...
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Це цілий процес. Пошук і фіксація фактажу, свідчення потерпілих і т.дд., але цим потрібно займатись бо мадьяри будуть гундіть і смердіть.
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Какие, блд, гарантии??? Что тех кто будет своим венгерством любить мозг по поводу и без не вышвырнут за пределы государства?
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Интересно, а украинцам хоть какие то гарантии положены ?
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что нас будут долбать венгры, пшеки, кацапы и иже с ним. задрали!
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У них не только язык ни на что непохож, но и мозги стоят перпендикулярно стандартному расположению.
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Чемодан- вокзал- Угорщина! Це точно можна гарантувати !
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Замахаєшся у вогку погоду пил ковтати, хрестик.
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Можно гарантировать НДС 30%, НДФЛ 25% ну и все в том же духе.
Что бы жить венгерскому сексменьшинству было хорошо и весело.

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Единственную гарантию, которую должно получить венгерское меньшинство это беспрепятственное право их переселения на этническую родину в Венгрию... мотивируя это переселение защитой интересов и прав коренного населения от этого меньшинства...
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Щоби не було жодних проблем з мадярами в майбутньому, є дуже демократичне рішення: позбутись цієї меншини повністю. Як кажуть менти "немає тіла загинувшого - немає справи". Виселити їх або вистріляти. Право вибору за ними. Чисто демократично.
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мадьярский шантаж уже задрал. МИДу надо очень жестко отвечать и Пороху тоже. Пора рассказать миру о военных преступлениях венгров-нацистов в Корюковке, о гитлере и хатыни все забудут.
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оу, эй, венгры, йоу, подождите, вы уже определитесь чего вы хотите? или у вас ПМС?

Сначала хотели отмены Закона об образовании, потом автономии, потом выполнения заключений Венецианской комиссии, потом законодательных гарантий для своих венгров, потом разрешить двойное гражданство, потом официально одобрить выдачу венгерских паспортов...
Чесслово, я уже запутался от ваших хотелок Пока Украина не предоставит гарантии для венгерского меньшинства, все останется без изменений, - представитель правительства Венгрии Ковач - Цензор.НЕТ 7510
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Можно им предоставить гарантию уничтожения, в случае, если попытаются сделать тоже что и на востоке Украины
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по моему пора начинать говорить о автономии украинцев в Венгрии....там же есть наша община? Есть. Вот и троллить их соразмерно. Или, ввести поправки к закону о гражданстве - паспорт України отримує лише той, хто здав екзамен на знання мови. Крапка. Хто не здав - не голосує, не користується пільгами, не навчається за кошти держави...Врешті решт треба закривати цю крамничку кузні кадрів для мадяр та пшеків за наш рахунок.
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Щоби не було жодних проблем з мадярами в майбутньому, є дуже демократичне рішення: позбутись цієї меншини повністю. Як кажуть менти "немає тіла загинувшого - немає справи". Виселити їх або вистріляти. Право вибору за ними. Чисто демократично.
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Интересно узнать о правах украинцев в Венгрии. В Венгрии как и в других государствах есть украинцы но, имеют ли они там украинские магазины, украинские школы, украинскую полицию, украинские населенные пункты. Украина так же может мешать Венгрии - пусть учтут это.
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думаю общегражданские поава, а вот права украинцев в Украине, вот вопрос ...
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Венгрии крупно повезло, что ей позволили на лету переобуться из союзницы нацистской Германии, а так бы они до сих пор репарации бы платили...
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а мы им в свое время, когда они вступали в НАТО и в ЕС подписали документы, что никаких претензий к ним не имеем, впрочем как и Румынам
вот такие мы вот добренькие- всем все подряд подписываем
а теперь они еще и смеют заикаться о какой-то своей "венгерской автономии"?
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У них претензії не тільки до України, а й до Словаччини і Румунії. Це їм може вилізти боком, а саме позбавлення членства в НАТО і виключення з ЄС.

Под сомнение дальнейшие перспективы членства Венгрии в Европейском союзе поставили в Люксембурге. - http://glavred.info/mir/vengriyu-mogut-isklyuchit-iz-evrosoyuza-nazvany-prichiny-490880.html
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Почему молчат украинцы в Венгрии? Их там все устраивает?
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27 років не потребували ніяких гарантій, а тут раптом прискіпідарило. Совпадєніє?
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Венгров могут заткнуть этнические украинцы проживающие на территории Венгрии, которые так же могут потребовать у Венгрии особого статуса для украинцев.
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народ, определитесь, автономия в венгрии или перестрелять, оне же тоже должны определиться, а вообще проворовавшиеся гидранты просто теряют контроль, а население стращают , может начать раздавать паспорта в венгрии ?
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А гарантии отсутствия гарантий устроят?
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денег у венгров поболее, чем у рошена, скупят всех продажных, а продажные все ...
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придется гидранту венгерский паспорт справлять, панамский, британский, израильский
не так удобны в венгрии
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Удивляет продажность мадьяр. В 56-м союз их пачками резал, стрелял, вешал. Дунай кишел десятками тысяч трупов (это факт!), а теперь водят дружбу с путеным, поют в его дудку...
Короче, как там у них звучит - "модьяр курва"...
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Венгерское правительство реально подставляет венгров Закарпатья раздувая конфликт, эмоции у нашего народа сейчас крайне напряжены и как бы не лопнули у кого нибудь струны... Так что реальной заботы типо о своих в языковом вопросе тут нету, реально хотят позаботиться дайте им денег больше, а не используйте их в своем Имперском конфликте .
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венгри будуть чекати слушної нагоди типу нових політичних потрясінь в україні ! а цей весь шум це підготовка ! типу миж казали їх там притісняють ! вони працюють в унісон з росією це очевижні факти
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Пока Украина не перестанет продавать электроэнергию в Венгрию,все так и останется.
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Эка ты замахнулся! Тут в крысм не могут прекратить поставлять, а ты про Венгрию... Пока Украина не предоставит гарантии для венгерского меньшинства, все останется без изменений, - представитель правительства Венгрии Ковач - Цензор.НЕТ 5796
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Надо к Венгрии выдвигать претензии за оккупацию венграми вместе с немцами Украины. За разрушения, за человеческие жертвы... чего стеснятся? И как это - дать венграм гарантии? У венгров в Украине такие же гарантии как и украинцев, и если венграм увеличить гарантии, то это уже будет дискриминация украинцев на их же земле. Венгры в Украине живут на украинской земле и гарантии им могут быть только понижены.
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Ну що ж, мадяри хочуть гарантії. Нема проблем. Гарантуємо, що ваші тушки будуть зняті з освітлювальних ліхтарів, коли почнуть розкладатися. Ця гарантія достатня чи ні?
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Іди Крим забери у фашистів, путлерюгенд.
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1.Україна є дійсним членом Венеціанської Комісії, повна офіційна назва якої "Європейська комісія за демократію через право".
2.Комісія складається з представників країн Європи, які є фахівцями в галузі конституційного права.
3.Комісія надає висновки про про відповідність проектів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Український закон - в значній мірі НЕ ВІДПОВІДАЄ.
4.Наплювати на ЄС і Венеціанську комісію, не поділяти європейські цінності для України - це наплювати на мертвих героїв Небесної сотні, йти нахер подалі від ЄС і світової демократії, прямісінько під крило фюрера Путіна. Он паймьот і прасціт.
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Вы вообще-то о чём? Украина полностью выполняет требования ВК, а венгры на грубость нарываются.
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Це робить країна, де немає жодної української школи!А в Україні для нацменшин
створено кращі умови, ніж в Угорщині. 400 тис. дітей національних меншин
навчаються в 735 школах в Україні.Угорські політики взяли за звичку вести
брудну домашню політичну гру, яку також застосовують і до інших держав.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Швеції, співголова
Європейської ради зовнішніх відносин Карл Більдт, передає Цензор.НЕТ із
посиланням на Радіо Свобода.
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Нормальным решением было бы депортировать всех с венгерскими паспортами по закону Украины, как иностранцев превысивших сроки пребывания (пусть в Венгрии им обеспечивают права), а те, кто оставил бы гражденство Украины, как единственное разрешенное Законом, получили бы те же проава, что и остальные украинцы. Такое решение соответствовало бы законам как Венгрии, так и Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока Украина не предоставит гарантии для венгерского меньшинства, все останется без изменений, - представитель правительства Венгрии Ковач
 
 
 
 
 
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