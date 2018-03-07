 Пока Украина не предоставит гарантии для венгерского меньшинства, все останется без изменений, - представитель правительства Венгрии Ковач

Об этом в среду, 7 марта, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, отвечая в Брюсселе на вопрос DW, передает Цензор.НЕТ. "Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях в закон", - сказал спикер.

Золтан Ковач также прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики. Этот шаг он назвал "еще одним вкладом в законодательную неопределенность, скажем так, угрозой для венгерского меньшинства". А два нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде он назвал "террористическими атаками", которые обеспокоили Будапешт.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся из-за принятия закона Украины об образовании, который определяет языке образовательного процесса украинском. В ответ на это Венгрия, в частности, блокирует некоторые элементы сотрудничества между Украиной и НАТО. Киев выражал непонимание по поводу такого подхода. По словам же Ковача, положения этого закона касаются как ЕС, так и НАТО: "Есть правила переговоров о членстве в НАТО или ЕС. Одним из принципов является то, что нельзя забирать те права и то правовое пространство, которыми меньшинства уже пользуются".

В феврале Кабмин Украины предложил законодательные изменения, чтобы продлить переходный период по применению языковой статьи закона об образовании с 2020 до 2023 года, а также прописал в Годовой национальной программе Украина-НАТО рекомендации Венецианской комиссии. На вопрос DW, если оба эти документы будут приняты, сочтет Будапешт это достаточными гарантиями, Ковач ответил: "Я не могу сказать, поскольку кроме этих двух шагов мы имеем дело с законом об образовании, о языке. Нам нужны полные заверения для венгерского меньшинства в Украине". Он добавил, что пока украинская власть не предоставит "этих гарантий", все останется без изменений.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.