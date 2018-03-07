 Средства, предназначенные на льготы и субсидии, имеют исключительно целевое назначение, - Кабмин

"В последние дни в информационном пространстве появился ряд манипулятивных материалов о ходе реализации правительственного постановления о первом этапе монетизации субсидий - монетизацию на уровне поставщиков коммунальных услуг. Просим СМИ пользоваться официальной информацией, предоставляемой правительством и НАК "Нафтогаз", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на Правительственном портале.

В Кабмине отмечают, что согласно Постановлению КМУ №951 средства, полученные в качестве субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, имеют исключительно целевое назначение.

"Это означает, что в течение года они не могут быть использованы на любые другие цели, кроме уплаты налогов в государственный бюджет участниками рынка поставок энергоресурсов для населения. Кроме того, показатели дебиторской задолженности за отпущенный НАК "Нафтогаз Украины" природный газ не сопоставимы с суммой субсидий для населения за потребленные энергоресурсы и в несколько раз превышает их уровень. Более того, потребители ПСО (ПСО - поставщики природного газа со специальными обязанностями) не покупают газ по подписке, так как дебиторская задолженность, как правило, с осени на зиму растет, а с зимы на весну падает", - говорится в сообщении.

Также действующие условия контрактов купли-продажи газа, отмечают в Кабмине, заключенные между поставщиками ПСО и "Нафтогазом", содержат отсрочку по оплате на 25 и 90 дней:

окончательный расчет за фактически переданный природный газ, который не покрывается субсидиями, осуществляется до 25 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем купли-продажи природного газа, на основании акта приема-передачи природного газа;

окончательный расчет по оплате стоимости приобретенного природного газа на сумму предоставленных бытовым потребителям льгот, субсидий и компенсаций проводится по процедуре, определенной Порядком, в течение 90 дней начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем купли-продажи природного газа.

"Поэтому некорректно приводить период, когда льготы и субсидии еще не поступили от государства и показывать рост задолженности. По состоянию на 6 марта 2018 года, по данным НАК "Нафтогаз Украины", задолженность за неделю уменьшилась по Украине в целом на 14,7%", - резюмируют в Кабинете министров.