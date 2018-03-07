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 Мосийчук: Участник покушения на меня скрывается в оккупированном Крыму, Украина будет требовать его экстрадиции

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму и Украина в ближайшее время попросит РФ о его экстрадиции.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сообщил в эфире  телеканала "112 Украина".

"Один из граждан, который организовывал против меня теракт, находится сейчас на территории оккупированного Крыма. Я надеюсь, что подозрения будут объявлены в ближайшие дни и после этого мы будем требовать от оккупационной власти выдать нам террориста", – отметил он.

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Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспресо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.

По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".



Источник: https://censor.net.ua/n3054529
 
 
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Чето мне кажется что мосейчук там был случайным пассажиром.
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Кому ты нужен, гнида ? На кого покушались, того убили. причём в 3 метрах от тебя.
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Так это не Саакашвили на том мопеде приехал?
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Стоп-стоп-стоп! А шо это с ним??? С Мосей, то есть. Это ведь свежая фотка?! Он на нарах выглядел более живым. Я не шучу, давно его видел, издержки профессии. Но тут- шось не то... Или- наоборот? Жена молодая и реально- любовь к ней. Ну, ладно. Теперь- буду отслеживать... как там дела, в Радикальной Партии... Они, кстати, проявляют просто небывалую активность в Мариуполе! НЕБЫВАЛУЮ! По идее- Ахметка накручивает. Зачем???
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А может,их просто обменять? Мосю туды,а злодея сюды?
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А кому там Мося нужен Мосийчук: Участник покушения на меня скрывается в оккупированном Крыму, Украина будет требовать его экстрадиции - Цензор.НЕТ 57 И без него ушлепков хватает...
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Скажи прямо: принял взятку, обязательств не выполнил. Вот и грохнуть меня решили...
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Депил ты карьерный. Как Украина будет требовать экстрадиции с Крыма, если он Украинский?
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Если Амину Окуеау , светлая ей память , хотели убрать ... а это чудо бегает по каналам трепится о покушении ...нулёвка
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экстрадиция из Украины в Украину? глупый ход. косвенно признание же.
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Корупционер Мосейчук за депутатский запрос требовал пять тычь доллар.Да тут же в декларации задекларировал коллекции оружия и миллионы долларов .твой дом тюрьма масейчук сабака корупционная .
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bujh`r игорёк впэрэд до крыму упэрэд на мины можэ башку с чэрдаком на чонгари и тум..тум.. чи бум бум
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Героя из себя корчит казлина корупционная из корупционной партии ублюдка Ляшка .
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Мосийчук + Геращенко = херои! До встречи на избирательном участке. А как же обязательно за вас будем голосовать.
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Жаль людей ,пострадавших из-за этого прохвоста , только языком чешут подахметчики шестёрки
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кем этот кабан себя возомнил? Здался ты кому,ага. Пиарщик херов
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А разве в Киеве началась охота на ГОМИКОВ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМосийчук: Участник покушения на меня скрывается в оккупированном Крыму, Украина будет требовать его экстрадиции
 
 
 
 
 
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