 Мосийчук: Участник покушения на меня скрывается в оккупированном Крыму, Украина будет требовать его экстрадиции

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Один из граждан, который организовывал против меня теракт, находится сейчас на территории оккупированного Крыма. Я надеюсь, что подозрения будут объявлены в ближайшие дни и после этого мы будем требовать от оккупационной власти выдать нам террориста", – отметил он.

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Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспресо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.



По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".





