"Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын. ФОТО"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и блогер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью в Киеве переаттестованный в полицейского экс-беркутовец подорвал гранатой сотрудника СБУ и убежал". Пытался продать пару цинков с патронами 7.62. Контрольную закупку делали СБУшники. Вот декларация. Действующий сотрудник", - прокомментировал Синицын, сопроводив пост ссылкой на декларацию.

Документ подан Владимиром Иващенко 6 февраля 2018 года. В графе "место работы" указано "Батальон полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области". Также Синицын опубликовал фото металлических коробок ("цинков"), в которых обычно хранят патроны.

Напомним, в ночь на 7 марта 2018 года появилась информация, что в Киеве возле станции метро "Лесная" взорвался автомобиль, есть пострадавший.

Позже спикер СБУ Елена Гитлянская пояснила, что пострадал сотрудник СБУ, участвовавший в спецоперации по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", действующего сотрудника полиции. При задержании тот бросил гранату в сотрудника спецслужбы.