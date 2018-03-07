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 Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын. ФОТО

Согласно декларации Владимира Иващенко, поданной 6 февраля 2018 года, он работает в Батальоне полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и блогер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью в Киеве переаттестованный в полицейского экс-беркутовец подорвал гранатой сотрудника СБУ и убежал". Пытался продать пару цинков с патронами 7.62. Контрольную закупку делали СБУшники. Вот декларация. Действующий сотрудник", - прокомментировал Синицын, сопроводив пост ссылкой на декларацию.

Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын 01

Документ подан Владимиром Иващенко 6 февраля 2018 года. В графе "место работы" указано "Батальон полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области". Также Синицын опубликовал фото металлических коробок ("цинков"), в которых обычно хранят патроны.

Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын 02

Напомним, в ночь на 7 марта 2018 года появилась информация, что в Киеве возле станции метро "Лесная" взорвался автомобиль, есть пострадавший.

Позже спикер СБУ Елена Гитлянская пояснила, что пострадал сотрудник СБУ, участвовавший в спецоперации по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", действующего сотрудника полиции. При задержании тот бросил гранату в сотрудника спецслужбы.

Источник: https://censor.net.ua/n3054527
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А не було й сумніву. що беркут живіший живих
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Патамушо ФСБУшнику надо было сначала подчиняться палицайчику, а уже потом оспаривать его действия в порошенковском суде. Всё просто.
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Повесить за яйца в прямом эфире того, кто принял у него аттестацию.
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У Арсена Йовбака есть яйса? Существа с яйсами не бывают такими ссыкливыми.
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Но гранаты в палатках были у протестующих и не задавайте лишних вопросов!
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Так че этот беркут гранату из палатки кинул
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Не из палатки, а в палатку. И не кинул, а подкинул.
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Тобто адмін на форумі є, а я вже хвилюватися почав...)))
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Може в адмінів вже терпіння скінчилось спостерігати за вашими оргіями плазування і брехні.
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Я зобов'язаний слухати твоє ворожіння? З якого дива?
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Можу розповісти тобі, як кампутір вимикається. Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын - Цензор.НЕТ 6771 Одразу всі проблеми, як рукою.
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Хорошо мусоров реформировали Порношенко с Аваком !!!Скотов просто переодели в другую форму - вот и все реформы.
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Є такі що кидаються під машину щоб здерти бабала. Вже проходили.
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дед 90 лет не помнит как он дорогу сам перешел, а ты чешешь бросился на капот
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Ограничение скорости до 50 км это для холопов
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А я все думав, чому це антикорупцйний суд ніяк не запрацює? А це все цей дід гадський... Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын - Цензор.НЕТ 9661
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цепные псы любому режиму надо они как проститутки безотказные им лишь нажива важна и издевательство и унижение!!!
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Ну так да за что его на колени ставить он ведь не против шоколадного шобла
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так логично же, как для "беркутят" Авакяна - сначала избить и разогнать ветеранов и патриотов, а потом продать оружие сепарам в даунбасию (фээсбеушники не зря были на даунецких номерах). Короче, вальцман-авакян, фээсбеушники-беркута - это "ебала жаба гадюку". И взагалі, шановне панство, ми стоємо на порозі величезного писдеця і докорінного зламу держави. Що буде замість згнилої УРСР, побачимо... якщо Бог дасть.
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рыхформа полиции оказалась профанацией и иммитацией

Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын - Цензор.НЕТ 9981
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Надежный человек.
Такой позиции на улице Грушевского не оставит: будет убивать людей до последнего патрона.

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Княжичи, наметове містечко, бандюки з полку миротворця, які до речи десь все замовкло, іншеї...рюказаки, Чеботарюк, розбиті ПРИУСИ, хабарники з МВС ...чому ніхто не відповів? Чому сабаков очолює МВС? А може насправді все дуже хреново? Мусорило Зозуля відверто бреше на камеру, патрульні дебіли. Пане президент в якої країні ми живемо? ПлокуЛОЛ відветро бреше, УДСО охороняє весілля його сина, Ірка Луценко (баба ЯГА), виносить козлів з ради...що це відбувається? Хто проти парашенко то агент кремля...
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Ну а вы как думали. Рюкзаков не то что всех беркутовцев назад принял а еще и с повышением и возмещением зарплат.
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а что там не так с этой операцией? 5 трупов,виновного нет,геращенко сказал что это всё недоразумение при спецоперации...)))я думал,что хоть скажет скажет 296 хулиганка,как всегда....но нет,просто недоразумение...в королевстве кривых зеркал всё в порядке
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А, так вот откуда гранаты появились на месте протестующих под ВР...
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кстати,этот субъект участвовал при избиении ветеранов в палаточном городке,так что Вы на верном пути в своей версии
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А що з СБУшниками? Чому мовчать про їх стан? Не знають, як збрехати? Знову "княжичі", коли всі загиблі самі себе повбивали?
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"Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын. ФОТО"

редактор щедр на запятые ) 2 лишние вроде )
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Нету здесь лишних, все 3 на своем месте Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын - Цензор.НЕТ 5048
Причастный оборот, стоящий после определяемого слова, выделяется.
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Да, спасибо, протупил, согласен по первой. Изначально взгляд поймал вторую, которая с тире _ вместо закрытия кавычек, - оттуда и выросли ноги изумления )
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у СОЛДАТИКОВ СВОИ РАЗБОРКИ
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Броллеры (беркут) доверенные и любимые бандюки авакова.
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он теперь не просто мент
был воспитательный момент
и комиссия сказала
что надежен как цемент
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Особое назначение подрывать сбушников.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын. ФОТО
 
 
 
 
 
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