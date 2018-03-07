 Первый замминистра Минмолодежи Гоцул действует в условиях конфликта интересов, возглавляя Федерацию легкой атлетики, - НАПК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, протокол об административном правонарушении, составлен по части второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Национальное агентство установило, что находясь на должности первого заместителя Минмолодежи и в соответствии со своими полномочиями будучи непосредственно ответственным за направление взаимодействия со спортивными федерациями, в том числе по решению вопросов распределения бюджетных средств, Игорь Гоцул совершал действия в условиях реального конфликта интересов. Соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины", в частности относительно финансового ассигнования этой федерации", - говорится в сообщении.

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По мнению НАПК, действия Гоцула "содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно совершение лицом действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов".

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направления его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении.