 Первый замминистра Минмолодежи Гоцул действует в условиях конфликта интересов, возглавляя Федерацию легкой атлетики, - НАПК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, протокол об административном правонарушении, составлен по части второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Национальное агентство установило, что находясь на должности первого заместителя Минмолодежи и в соответствии со своими полномочиями будучи непосредственно ответственным за направление взаимодействия со спортивными федерациями, в том числе по решению вопросов распределения бюджетных средств, Игорь Гоцул совершал действия в условиях реального конфликта интересов. Соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины", в частности относительно финансового ассигнования этой федерации", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый замминистра Минмолодежи и спорта Гоцул вызван в НАПК для объяснений, - пресс-служба агентства
По мнению НАПК, действия Гоцула "содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно совершение лицом действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов".
Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направления его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении.
Начорта такий мер? Кличк0! Спасі Боже голосувать за такого!
Каша на тротуарах, люди мучаться…
На початку снігопадів ходить Один тракторець . Після - пропадае.
- І так по Всьому місту…
Вже другий великий снігопад Кличко Обсираеться…Льоня Космос - 2.0.
- Чого люди мовчать, ми ж не раборосіяни?? Космос - прокинься!! Дайте йому прочухана, цьому боксеру, це - Місто Київ!!
Що Ти позоришся і людей мучиш??!! Йди в сраку такий безтолковий!!
І не голосуем більше за цю бестолочь. Один тракт0р на Масив…))) який ще й щезае десь.
Оце то господарник…- нафіг пішов.
Бандит! Мафія спортивна! На людей і на Місто і Лад у ньому - клали! Мучителі людей.
Геть Кличка!!!