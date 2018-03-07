 Нужно усилить ответственность за поездки в оккупированный Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с этой территорией, - Волкер

Об этом он заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российской аннексии Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков - ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", - заявил Волкер.

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Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны тем, которые есть в оккупированном Донбассе. Единственной разницей Волкер назвал в отличие от Донбасса на линии разграничения нет регулярных боевых действий с украинскими войсками.

Во время визита в Варшаву Волкер встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем и председателем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским. Во время этих встреч обсуждались вопросы региональной безопасности и пути урегулирования конфликта на Донбассе.

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