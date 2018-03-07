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 Политика Украины
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 Нужно усилить ответственность за поездки в оккупированный Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с этой территорией, - Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает необходимым усилить ответственность за ведение бизнеса с представителями аннексированного РФ Крыма и поездки на полуостров.

Об этом он заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Укринформ.

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российской аннексии Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков - ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", - заявил Волкер.

Также читайте: "ЛНР" и "ДНР" - это созданные РФ образования, они должны быть ликвидированы, - Волкер

Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны тем, которые есть в оккупированном Донбассе. Единственной разницей Волкер назвал в отличие от Донбасса на линии разграничения нет регулярных боевых действий с украинскими войсками.

Во время визита в Варшаву Волкер встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем и председателем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским. Во время этих встреч обсуждались вопросы региональной безопасности и пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Также читайте: Волкер обсудил с главой канцелярии Дуды меры реагирования на агрессию РФ и поддержку территориальной целостности Украины. ФОТОрепортаж

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054524
 
 
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Конечно. Ни борьба с коррупцией, ни Антикоррупционный суд ни финансирование террористов ни торговля с окупированным крымом не касается Украины. Все ето должны сделать ЕС и другие страны...
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пардон,я ошибся Нужно усилить ответственность за поездки в оккупированный Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с этой территорией, - Волкер - Цензор.НЕТ 8728.не стыдливо-а нагло приписывают Волкеру то,чего он не говорил.
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Ну я отталкивался от статьи. Не знал что там неправда напечатана. А для вас ето болезненная тема то что с окупированными территориями нужно прекратить торговлю и бизнес?
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от статьи не надо отталкиваться...ее рекомендуется читать.и понимать Нужно усилить ответственность за поездки в оккупированный Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с этой территорией, - Волкер - Цензор.НЕТ 8802
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И это правильно. Хотя нормальные и так туда не ездят. То фриков лево-правых из ЕС туда россосия тягает, то пятовых с усиками для которых "КрымэтаКрым" туда несёт, то представителей дружественной Анголы или Зимбабве.
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во плин, щас некоторые спотели, возможен - прощай Америка.
Да ещё, оброщаюс руске рабам и их подхлебникам - помните, приговор по дыныры и лугандоны обявил, теперь начинается пресс по Крыму - ну и по чём сцуки ваше вяличие.
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Україна рідко згадує про Крим.
Україна покинула кримчан....
Та блін перекопати перешийок, порубати всі комунікації і чекати поки мікроби виздихають.
Не я придумав, так зробив ветеринар коли в собаки на шиї екзема почалася, обколов місце ураження і сказав - чекати, блокада це називається, так боляче, неприємно, але якщо вчасно не зробити - зараза розповзеться по всьому тілу.
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выкопать ров это отказаться от территории. Но крысм очень скоро ждет массовй зашквар русни. И патриоты Украины примут в этом самое активное участие.
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Пеце как под дых дали етим заявлением. Не для того он в онституцию Украины пропихивал со своими партньорами Фирташем и Медведчуком Зону Свободной Торговли в крыму
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а вальцман слушает да ест....
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Бедный он для президента! ни фабрик, ни заводов...
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Он шо против пециных торговых партнеров
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Ця адміністрація якщо порівнювати з Обамою поступово займає все більш жорсткішу позицію до рашки, республіканці так можуть повернутися до часів Рейгана, якщо рашка буде гнути далі свою лінію.
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Янки как всегда к проблеме подходят системно и основательно
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а куда делась вся соевая ляшковня в теме? где вскукареки о безальтернативной мыролюбности лолиты и вадинтуровости?
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Стыдоба!Уроды,до сих пор не могут это сделать,дожились что американцы об этом говорят
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какой мужик классный! почему у нас одно го*но у власти, а у амеров каждый второй в верхах - гордость нации?! и что порошенко после этого? ночь спать не будет, как тихо слиться теперь! тамженашилюди, которых надо возвращать. Или мы им и так ничего не поставляем, или еще какую пургу понесет. И как амеры его терпят?
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а потому что в 91 году на выборах Президента, ты или твои родители когда голосовали, знали кто такой Левко Лукьяненко? кто такой Черновол?
кстати, Кравчук тоже однотуровый
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не поверите! мои родители голосовали именно за Л. Лукьяненко! но толку. Он не прошел.
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ну вот поэтому и не прошел- что немногие о нем знали
мой пост, как бэ был о том, что мы сами во многом виноваты
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а мой пост о том, что лично "мы" ни в чем не виноваты
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ну, путошенки будут аргументировать тем, что "в Северную Корею же ездят, че в Крым нельзя" ))
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при чем здесь поездки? речь о том что шыкаладный цех как и щироукраинский реформатор кулявлоб гешефтили и гешефтят с накрысмом и русней.
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Нужно усилить ответственность за поездки в оккупированный Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с этой территорией, - Волкер - Цензор.НЕТ 2227Alla Ukraine‏ @AllaUkraine2015 17 мин.17 минут назад
сейчас на NewsOne мураев бьет вате по ушам, что это наши воины на фронте нарушают режим тишины, что рф не враг, а западные т.н. друзья хотят нас рассорить с рф...где грань между свободой слова и антиукраинской пропагандой? но агент кремля все равно Саакашвили
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стоп,стоп,стоп... - да это же любимый сайт патриётов...)
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Не. это уже слишком, так у Лолочки торговых партнёров не останется, америкосы падлы сами соевую продукцию "Рошен" не покупают и самым надёжным и близким партнёрам запрещают продавать ! Эй, там, в госдепе, вы берега потеряли ?
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КУРТ ВОЛКЕР - ЭТО КОНКРЕТНЫЙ УМНЫЙ ПОЛИТИК , БЬЁТ ТОЧНО В ЦЕЛЬ ! ТАКИХ СЕЙЧАС МАЛО , В ОСНОВНОМ ВСЕ В ПОЗЕ "ОЗАБОЧЕННЫХ" , НЕ РАЗГИБАЮТСЯ !
БРАВО ! КУРТ !
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респект чуваку! Украине реально повезло с ним.
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Интересно у Ворера случайно нет предков из Украины , по ходу он такой бендеровец , что Ярош нервно курит в стороне.
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Крутой ковбой этот Волкер. Говорит, что думает, и думает, что говорит. Респект!
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Волкер агент кремля Треба посилити відповідальність за поїздки в окупований Крим, а також за торгівлю і бізнес-контакти з цією територією, - Волкер - Цензор.НЕТ 9791
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Ну, тут некоторые шариковы в президенты Украины его сватают Я конечно был бы рад, но с головой-то дружить надобно.
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НЭВОЗМОЖНО!
Вся кагальная шайка Барыги на Крыме гешефт делает...
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и еще тролллинг от Волкера: Волкер заявил о готовности США помочь России в выведении войск из Донбасса (с)
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Волкер це чорна мітка. Приїзджає, повідомляє позицію США, з нею кацапи, поки не згідні. Волкер відїзжає і зразу слідує пакет санкцій. І так що-разу. Це так американці кацапів як Павлов собак тренують.
А тепер ляхи рамср попутали проти України і Волкер тут як тут і одразу за ним санкції.
Треба нам такого варяга собі у смериканців позичити, хай бариг повинищує.
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"Лишь вторжение россии уничтожило возможность "элит" сидеть на двух стульях. До войны Киев попеременно брал деньги на Западе и Востоке. А когда Брюссель напоминал об обязательствах - шантажировал его угрозой бегства к москве.
Теперь этой возможности больше нет. Тумбочка с деньгами одна - и она же единственная. Получать кредиты можно лишь на четких правилах.
Одно из которых - ограничение произвола и коррупции.
Всякий раз, когда Запад напоминает Киеву о его обязательствах по реформам, находятся те, кто всерьез начинают говорить о том, что "сами с усами" и "никто нам не указ". Нардепы "барна" или "дейдей" - лишь наиболее яркие, но не единственные иллюстрации подобной неадекватности.
Сейчас это заявляет гарант конституции. Эта риторика чрезвычайно напоминает российскую.
Но именно война создала условия, в которых пренебрегать требованиями Запада больше не получится.
И любая страна в мире, если она претендует на развитие, должна стать Западом. Даже если это Япония.
"дейдеи", "барны", "ляшко" и т.д. их не публичные единомышленники просто не понимают реальности, в которой оказалась Украина. Они были бы рады поиграть в "орбана" - но, к счастью, этой возможности у них нет.
Просто в силу того, что на другом полюсе их ждет "русский мир", опасность которого уже никому не позволяет играть в "многовекторность".
Да и патриоты этого им не позволят. Хороводов не будет."

"Внутри Украины постоянные спекуляции, обман и ложь со стороны власти. Например, сейчас нам твердят, что якобы из-за блокады ВВП упадет на 1%. Дорогие мои, да у нас с 2014 года ВВП страны считается без оккупированных территорий! Без учета Крыма и Донбасса! Нам рассказывают о якобы контролируемых предприятиях на неконтролируемой территории. Большинство этих заводов работают на экспорт. У меня вопрос: валюта от этого экспорта поступала в бюджет Украины?" - отметил Лановой.
Он акцентировал внимание на том, что предприятия в ОРДЛО финансировались из государственного бюджета Украины.
"К слову, если предприятия на неконтролируемых территориях работали напрямую с Киевом, значит, предъявляли счета на возвращение НДС. Платить налоги они могли в Донецке и Луганске местным бандитским "налоговым службам", но НДС могли возмещать только в Киеве. По моим расчетам, в ОРДЛО они платили "налогов" на 1 млрд грн, а возврат НДС получали на 10 млрд грн. из украинского бюджета. Мы их финансировали, понимаете?" - подчеркнул экономист.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко не заинтересован в блокаде оккупированых территорий Донбасса.
"Догадываюсь, почему Порошенко и другим олигархам не нравится блокада Донбасса: у них остановились миллиардные потоки по возврату НДС, которые шли в конкретные карманы. Но теперь МВФ хочет разобраться, ведь до этого украинская власть три года вешала лапшу на уши: мол, у нас без Донбасса и Крыма вот такие экономические показатели. А когда началась блокада, власть закричала, что в стране сейчас все рухнет. Вот МВФ и требует правды: сколько валюты поступает, а сколько воруется", - резюмировал Лановой.
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Родичі розказують з Севастополя,як кожної неділі машинка з нашими ковбасами приїздить до них. Свято для них,чекають. Хтось же якось дозволяє таким машинкам в'їзжати без проблем,кожної неділі.
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похоже, в лице Волкера мы получили исключительно мощного адвоката и деятельного друга. За 8 месяцев своей работы он прошел все стадии общения с представителями РФ, увидел ситуацию на Донбассе своими глазами и донес все это в Вашингтон, где позиция стала меняться довольно быстро и ужесточаться, в отношении РФ просто на глазах. В конце концов, сдвинулся вопрос поставок оружия и сдвинулся он действительно фундаментально. Похоже на то, что Штаты готовы поставить столько оружия и такой номенклатуры, которое мы сможем эффективно использовать. Именно по этой причине сейчас идет массовое переучивание наших военных на вооружения, процедуры и стандарты НАТО. То есть, мы сейчас усиленно расширяем базу приема оружия, или количество военнослужащих, обученных обращаться с новым, для себя вооружением и техникой. Чем больше будет подготовлено таких специалистов, тем больше Штаты смогут поставить нам различного железа. Это плюс к тому, что мы производим сегодня и усиленно готовимся производить завтра. Вашингтон уже четко понимает то, с чем мы столкнулись и что мы делаем. Поэтому риторика Волкера становилась все жестче и вышла на те параметры, которых мы давно ждали. http://censoru.net/25254-kogda-zakanchivayutsya-igry-chast-2.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно усилить ответственность за поездки в оккупированный Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с этой территорией, - Волкер
 
 
 
 
 
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