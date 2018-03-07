 Нужно усилить ответственность за поездки в оккупированный Крым, а также за торговлю и бизнес-контакты с этой территорией, - Волкер

Об этом он заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российской аннексии Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков - ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией", - заявил Волкер.
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Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны тем, которые есть в оккупированном Донбассе. Единственной разницей Волкер назвал в отличие от Донбасса на линии разграничения нет регулярных боевых действий с украинскими войсками.
Во время визита в Варшаву Волкер встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем и председателем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским. Во время этих встреч обсуждались вопросы региональной безопасности и пути урегулирования конфликта на Донбассе.
Да ещё, оброщаюс руске рабам и их подхлебникам - помните, приговор по дыныры и лугандоны обявил, теперь начинается пресс по Крыму - ну и по чём сцуки ваше вяличие.
Україна покинула кримчан....
Та блін перекопати перешийок, порубати всі комунікації і чекати поки мікроби виздихають.
Не я придумав, так зробив ветеринар коли в собаки на шиї екзема почалася, обколов місце ураження і сказав - чекати, блокада це називається, так боляче, неприємно, але якщо вчасно не зробити - зараза розповзеться по всьому тілу.
кстати, Кравчук тоже однотуровый
мой пост, как бэ был о том, что мы сами во многом виноваты
сейчас на NewsOne мураев бьет вате по ушам, что это наши воины на фронте нарушают режим тишины, что рф не враг, а западные т.н. друзья хотят нас рассорить с рф...где грань между свободой слова и антиукраинской пропагандой? но агент кремля все равно Саакашвили
БРАВО ! КУРТ !
Вся кагальная шайка Барыги на Крыме гешефт делает...
А тепер ляхи рамср попутали проти України і Волкер тут як тут і одразу за ним санкції.
Треба нам такого варяга собі у смериканців позичити, хай бариг повинищує.
Теперь этой возможности больше нет. Тумбочка с деньгами одна - и она же единственная. Получать кредиты можно лишь на четких правилах.
Одно из которых - ограничение произвола и коррупции.
Всякий раз, когда Запад напоминает Киеву о его обязательствах по реформам, находятся те, кто всерьез начинают говорить о том, что "сами с усами" и "никто нам не указ". Нардепы "барна" или "дейдей" - лишь наиболее яркие, но не единственные иллюстрации подобной неадекватности.
Сейчас это заявляет гарант конституции. Эта риторика чрезвычайно напоминает российскую.
Но именно война создала условия, в которых пренебрегать требованиями Запада больше не получится.
И любая страна в мире, если она претендует на развитие, должна стать Западом. Даже если это Япония.
"дейдеи", "барны", "ляшко" и т.д. их не публичные единомышленники просто не понимают реальности, в которой оказалась Украина. Они были бы рады поиграть в "орбана" - но, к счастью, этой возможности у них нет.
Просто в силу того, что на другом полюсе их ждет "русский мир", опасность которого уже никому не позволяет играть в "многовекторность".
Да и патриоты этого им не позволят. Хороводов не будет."
"Внутри Украины постоянные спекуляции, обман и ложь со стороны власти. Например, сейчас нам твердят, что якобы из-за блокады ВВП упадет на 1%. Дорогие мои, да у нас с 2014 года ВВП страны считается без оккупированных территорий! Без учета Крыма и Донбасса! Нам рассказывают о якобы контролируемых предприятиях на неконтролируемой территории. Большинство этих заводов работают на экспорт. У меня вопрос: валюта от этого экспорта поступала в бюджет Украины?" - отметил Лановой.
Он акцентировал внимание на том, что предприятия в ОРДЛО финансировались из государственного бюджета Украины.
"К слову, если предприятия на неконтролируемых территориях работали напрямую с Киевом, значит, предъявляли счета на возвращение НДС. Платить налоги они могли в Донецке и Луганске местным бандитским "налоговым службам", но НДС могли возмещать только в Киеве. По моим расчетам, в ОРДЛО они платили "налогов" на 1 млрд грн, а возврат НДС получали на 10 млрд грн. из украинского бюджета. Мы их финансировали, понимаете?" - подчеркнул экономист.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко не заинтересован в блокаде оккупированых территорий Донбасса.
"Догадываюсь, почему Порошенко и другим олигархам не нравится блокада Донбасса: у них остановились миллиардные потоки по возврату НДС, которые шли в конкретные карманы. Но теперь МВФ хочет разобраться, ведь до этого украинская власть три года вешала лапшу на уши: мол, у нас без Донбасса и Крыма вот такие экономические показатели. А когда началась блокада, власть закричала, что в стране сейчас все рухнет. Вот МВФ и требует правды: сколько валюты поступает, а сколько воруется", - резюмировал Лановой.