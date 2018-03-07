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 Двум задержанным у Рады во время сноса палаток объявлено о подозрении, - Крищенко

Двум задержанным во время столкновений в палаточном городке под Верховной Радой сообщили о подозрении, сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает  "Интерфакс-Украина".

"Трем из задержанных сообщили о подозрении по событиям 27 февраля возле парламента и в попытке захвата Октябрьского дворца", - рассказал Крищенко.

По его словам, еще один из задержанных находился в розыске, а по второму была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста из-за ранения полицейского под Шевченковским райсудом Киева. Также Крищенко уточнил, что подозрения предъявлены по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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"Следователи обратились в суд, в ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения", - добавил он.

Кроме того, Крищенко заявил, что будет проведена экспертиза по поиску ДНК на изъятых в палаточном городке гранатах. Это нужно, чтобы полицейские узнали, кто именно держал эти гранаты в руках.

Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР.  Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человекПрокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустилиО противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054521
 
 
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Накипело!.. Этот мир брутальный
стал притоном скверне, и греху!..
Церковь… Образа… Исповедальня…
Батюшка, и я… Как на духу…
- Грешен я… Я сильно грешен, отче!..
- Ну, и что за грех тебя гнетёт?
- У меня их слишком много… В общем…
Самый главный: я - порохобот!..
Сочиняю оды для гаранта…
Восхищаюсь, прихожу в восторг,
типа, он у нас Исус, и Санта!
Наш мессия, ангел, и парторг!
Дескать, «АВК» там, или «Свиточ» -
всё туфта! А вот его «Рошен» -
это українська dolce vita!
Это Босх!.. Делакруа!.. Гоген!
Я Петру посты длиною с милю
строю из восторженных бравад!
Столько же постов - Саакашвили.
Мол, грузин - авантюрист, и гад!..
Вру, что, типа, «Минск» - это победа!
Что за евро - сорок - красота!
И что за «три двести» я уеду,
хоть на край земли! Ну, не мечта?!..
То ль какая пошесть в атмосфере…
Но бывает, если долго вру,
начинаю потихоньку верить,
что симпатизирую Петру!..
Что на самом деле он - мессия!
Что «котлы» и вправду - не «котлы»!
А «Рошен» давно закрыт в России,
из-за сальто с газовой иглы…
Вот такие прегрешенья, отче…
- Да, чувак… Попал ты в переплёт…
Тяжек грех!.. Ему, сын мой, короче,
отпущений Бог наш не даёт!
Здесь, увы, не может быть двух мнений!
И поверь совету моему,
Тыщу лет гореть тебе в геенне,
если щас не сдашься ты тюрьму!..
……………………………………………………….
Вот такая существует такса
порохоботяцкого греха…
Ну, и стоит ли за сотню баксов
продавать гаранту потроха?
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хто хоче на місце цього "бомжа" порохоботи?

Двум задержанным у Рады во время сноса палаток объявлено о подозрении, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9183
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А ти сам soren чого не з ним? Тыльки за гроші робиш, а за віру ні. Я вас москальські пики за 1000 км чую.
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а це Тернопільські бомжі так звані -які віддали свої нагороди від порошенка йому взад.

Двум задержанным у Рады во время сноса палаток объявлено о подозрении, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4111 Двум задержанным у Рады во время сноса палаток объявлено о подозрении, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5779
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Давай далі на штурм, вам же думати ніколи, БАРИГИ, ШАТУН, ОФШОРИ....на Україну і майбутнє наср-ть.
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В воскресенье, 5 ноября, одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей., передает ТСН. Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Suddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах - Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других. Газета, в свою очередь, передала материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers. Среди украинцев в новых документах фигурируют более десятка фамилий, в том числе фамилия президента Украины Петра Порошенко.

В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах.
Из Украины вывели в офшоры $167 миллиардов. = 4,5 годовых бюджетов.
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"Трем из задержанных сообщили о подозрении по событиям 27 февраля возле парламента и в попытке захвата Октябрьского дворца", - рассказал Крищенко.

Почему дворец не декоммунизирован?!!!
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Это хорошо. В следующий раз будут думать дважды, прежде чем нападать на полицейских. Но есть подозрение, что думать им нечем, увы. Двум задержанным у Рады во время сноса палаток объявлено о подозрении, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2875
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Четыре нарушения:
Превышение скорости
Обгон на пешеходном переходе
Обгон на перекрёстке
Наезд на пешехода на пешеходном переходе
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Крищенко такий самий "хєрой", як і Мамчур - пописділи, поволали, зброю сховали і втекли - а ворог залишився цілим і неукодженим із усім ментівським і військовим майном.
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Расскажи, как бы ты в одиночку управился с вооруженной толпой.
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"в адіночку" пан Крищенко не був - він керував озброєним підрозділом ментівських рил, до речі, годував цих випердків саме я, якщо з державної крапки зору. А вони зрадили Батьківщину і мене особисто. А от якби У МЕНЕ БУЛА ЗБРОЯ, то давно здохли б УСІ - від пріпіздєнтів вальцманів до сєпарів-голубанів з авакянами. І ще багато хто. Тому у мене зброї ніколи й не буде, принаймні офіційної.
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противно читать, а особенно смотреть на эту сытую довольную рожу ... На скольких представителей "правопорядка", а на самом деле преступников, заведены дела за превышение полномочий, нанесение тяжких увечий и противоправные действия ? Кто их уполномочивал творить беспредел ? Считаю, что все до единого незаконно задержанные представители палаточного городка должны подать в европейский суд по правам человека и уверена они его выиграют ... сколько можно терпеть беззаконие ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвум задержанным у Рады во время сноса палаток объявлено о подозрении, - Крищенко
 
 
 
 
 
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