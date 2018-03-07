 Двум задержанным у Рады во время сноса палаток объявлено о подозрении, - Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Трем из задержанных сообщили о подозрении по событиям 27 февраля возле парламента и в попытке захвата Октябрьского дворца", - рассказал Крищенко.

По его словам, еще один из задержанных находился в розыске, а по второму была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста из-за ранения полицейского под Шевченковским райсудом Киева. Также Крищенко уточнил, что подозрения предъявлены по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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"Следователи обратились в суд, в ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения", - добавил он.

Кроме того, Крищенко заявил, что будет проведена экспертиза по поиску ДНК на изъятых в палаточном городке гранатах. Это нужно, чтобы полицейские узнали, кто именно держал эти гранаты в руках.

Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили. О противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.