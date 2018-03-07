 Двум задержанным у Рады во время сноса палаток объявлено о подозрении, - Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Трем из задержанных сообщили о подозрении по событиям 27 февраля возле парламента и в попытке захвата Октябрьского дворца", - рассказал Крищенко.
По его словам, еще один из задержанных находился в розыске, а по второму была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста из-за ранения полицейского под Шевченковским райсудом Киева. Также Крищенко уточнил, что подозрения предъявлены по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
"Следователи обратились в суд, в ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения", - добавил он.
Кроме того, Крищенко заявил, что будет проведена экспертиза по поиску ДНК на изъятых в палаточном городке гранатах. Это нужно, чтобы полицейские узнали, кто именно держал эти гранаты в руках.
Напомним, рано утром, 3 марта в соответствии с решением суда начался снос палаточного городка под ВР. Протестующие оказывали сопротивление действиям правоохранителей, в результате чего были задержаны более 100 человек. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время утренних событий у Верховной Рады Украины. Всех задержанных отпустили. О противоправных действиях со стороны полиции также заявили три журналиста.
стал притоном скверне, и греху!..
Церковь… Образа… Исповедальня…
Батюшка, и я… Как на духу…
- Грешен я… Я сильно грешен, отче!..
- Ну, и что за грех тебя гнетёт?
- У меня их слишком много… В общем…
Самый главный: я - порохобот!..
Сочиняю оды для гаранта…
Восхищаюсь, прихожу в восторг,
типа, он у нас Исус, и Санта!
Наш мессия, ангел, и парторг!
Дескать, «АВК» там, или «Свиточ» -
всё туфта! А вот его «Рошен» -
это українська dolce vita!
Это Босх!.. Делакруа!.. Гоген!
Я Петру посты длиною с милю
строю из восторженных бравад!
Столько же постов - Саакашвили.
Мол, грузин - авантюрист, и гад!..
Вру, что, типа, «Минск» - это победа!
Что за евро - сорок - красота!
И что за «три двести» я уеду,
хоть на край земли! Ну, не мечта?!..
То ль какая пошесть в атмосфере…
Но бывает, если долго вру,
начинаю потихоньку верить,
что симпатизирую Петру!..
Что на самом деле он - мессия!
Что «котлы» и вправду - не «котлы»!
А «Рошен» давно закрыт в России,
из-за сальто с газовой иглы…
Вот такие прегрешенья, отче…
- Да, чувак… Попал ты в переплёт…
Тяжек грех!.. Ему, сын мой, короче,
отпущений Бог наш не даёт!
Здесь, увы, не может быть двух мнений!
И поверь совету моему,
Тыщу лет гореть тебе в геенне,
если щас не сдашься ты тюрьму!..
……………………………………………………….
Вот такая существует такса
порохоботяцкого греха…
Ну, и стоит ли за сотню баксов
продавать гаранту потроха?
Офис Порошенко в Виннице облили красной краской.
В АП заявили, что не будут реагировать на расследования об офшорах.
Из Украины вывели в офшоры $167 миллиардов. = 4,5 годовых бюджетов.
Почему дворец не декоммунизирован?!!!
Превышение скорости
Обгон на пешеходном переходе
Обгон на перекрёстке
Наезд на пешехода на пешеходном переходе