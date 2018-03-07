 Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Посмотрите, как реагирует мир - Украина, которая полностью выполняет свои обязательства и ответственно относится к своим обязанностям, Украина, которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства. И Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере начать газовый шантаж," - подчеркнул Порошенко.
Это скажется и на реализации проекта "Северный поток-2", уверен президент. Ему будет сложно получить поддержку среди европейцев в ситуации, когда Россия пытается использовать газ не как обычный товар, а как средство политического давления.
Напоминаем, что во время акции "Прикрути" Украина сократила потребление газа на 14%.
"На 25 млн кубов газа мы уменьшили потребление. Но ни на один кубометр газа мы не прекратили транзит, показав себя ответственным и надежным партнером", - подчеркнул Порошенко.
На вопрос о том, позволило ли бы развитие собственной газодобывающей отрасли избежать подобной ситуации, президент ответил, что "Прикрути" и добыча собственного газа никак не связаны.
"Тема "Прикрути" не имеет никакого отношения к добыче газа. Тема "Прикрути" - это солидарность государства, скорость реакции и наиболее эффективные действия Украины за последние 20-30 лет. Именно поэтому я не дам перевести это в шутку, троллинг. Это реакция Украины как объединенной нации", - подчеркнул он.
Также он обратился к украинцам с благодарностью за поддержку акции.
"Дорогие украинцы, я вам очень благодарен. Риск кризиса прошел, мы блестяще продемонстрировали нашу сплоченность. Борьба не закончилась, но кризис преодолен и мы в нем победили," - заключил президент.
Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
https://www.youtube.com/watch?v=K4KNOV18TWo
а дальше как кому позволит воспитание
Или уже быкует без меры, глядя на опупевшее население?
смотри. шоб тебе ничего не прикрутили
а так вот чего вы русскоязычным жителям Донбасса устроили "весёлую" жизнь (в лучшем случае жизнь) и сам проект "новороссия"?) это не вопрос
И там другая статистика !
А це прилюдія.
Вот таким способом сократили потребление ????
- Мойша, ви.. таки за красных или за белых?
- Да.
- Шо да?
- Шо да, то да.
эй алё,морозы закончились,весна настала.иски на прёмгаз в стокгольм готовятся.кроме того,каждый день пол миллиона штрафных санкций .все путем.
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До вашого відома: в Україіні не вистачає інженерів програмістів. Вакансій дуже багато. Зарплатня достойна. Підтягуйтесь
Ставати на ті й самі "граблі"
Українців,били тільки тоді, коли ми не були спроможні об'єднатись!!!!!
Вінниченко,Скоропадський,Петлюра!!!!
Згадайте Історію!!!
Нас тільки так й ломали!
Порохоботи,шокоботи...... т.й.д WTF!!!???
ЄДНАЙМОСЬ!!!
как там порохоботы вещают, "перемога чи зрада?"))) дятлы.
Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що російський «Газпром» у повному розмірі виплатить «Нафтогазові України» кошти, які його зобов'язав сплатити Стокгольмський арбітраж. «У мене немає жодного сумніву, що Україна отримає все до копійки», - сказав глава держави в інтерв'ю українським телеканалам.