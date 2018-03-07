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 Политика Украины
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 Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко

Благодаря акции "Прикрути" Украина укрепилась в имидже надежного партнера в глазах стран Евросоюза и всего мира.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Посмотрите, как реагирует мир - Украина, которая полностью выполняет свои обязательства и ответственно относится к своим обязанностям, Украина, которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства. И Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере начать газовый шантаж," - подчеркнул Порошенко.

Это скажется и на реализации проекта "Северный поток-2", уверен президент. Ему будет сложно получить поддержку среди европейцев в ситуации, когда Россия пытается использовать газ не как обычный товар, а как средство политического давления.

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Напоминаем, что во время акции "Прикрути" Украина сократила потребление газа на 14%.

"На 25 млн кубов газа мы уменьшили потребление. Но ни на один кубометр газа мы не прекратили транзит, показав себя ответственным и надежным партнером", - подчеркнул Порошенко.

На вопрос о том, позволило ли бы развитие собственной газодобывающей отрасли избежать подобной ситуации, президент ответил, что "Прикрути" и добыча собственного газа никак не связаны.

Читайте: "Времена газового шантажа РФ уже в прошлом": Порошенко сообщил о стабильной ситуации с газоснабжением

"Тема "Прикрути" не имеет никакого отношения к добыче газа. Тема "Прикрути" - это солидарность государства, скорость реакции и наиболее эффективные действия Украины за последние 20-30 лет. Именно поэтому я не дам перевести это в шутку, троллинг. Это реакция Украины как объединенной нации", - подчеркнул он.

Также он обратился к украинцам с благодарностью за поддержку акции.

"Дорогие украинцы, я вам очень благодарен. Риск кризиса прошел, мы блестяще продемонстрировали нашу сплоченность. Борьба не закончилась, но кризис преодолен и мы в нем победили," - заключил президент.

Читайте: 34-процентную переплату за импортный газ в марте Украине будет компенсировать "Газпром", - Витренко

Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054519
 
 
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Спробуй своєю жінкою покомандувати, як лоба не жаль.
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Шо, галька отмудохала сковородкой, шо аж на рихтовку мордылица попал, обизнаный, сразу видно😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Ні, зі смайликами це в тебе не нервове. Це психічне.
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По себе не ровняй. А, у тебя как у палубия, или покруче вавка？
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Если бы глупость имела крылья, то ты летал бы, как голубь. Плохо образованный и тупой совдеповский колхозник. Вот из-за подобных тебе мы и живем, как в хлеву. Тьфу, мерзота.
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Адмін сказав, аби я тебе не провокував. Ви родичі?
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Саша, а вы прикручивали? У вас в квартите шо есть крантик, который регулирует отопление? Чисто пиар! Нет ни в патиэтажках, ни в каких других домах этих крантиков, кроме самых новых. Может у Пети он и есть, но я думаю, что ни он ни его Марына даже не знают о его существовании. ТОгда, кто должен был прикручивать?
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Предлагаю начать акцию с глагола ИДИ...

а дальше как кому позволит воспитание
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Он больной?
Или уже быкует без меры, глядя на опупевшее население?
смотри. шоб тебе ничего не прикрутили
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Если РФ такая коварная и может начать газовый шантаж, когда пожелает, тогда какая разница идет газ напрямую через СП или через Украину? А вот без Украины количество судебных тяжб и связанной с этим неопределенности в поставках газа снизится до нуля.
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Тебя деактевировали.Опять вылез мразота?
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А вот без Украины количество судебных тяжб и связанной с этим неопределенности в поставках газа снизится до нуля

а так вот чего вы русскоязычным жителям Донбасса устроили "весёлую" жизнь (в лучшем случае жизнь) и сам проект "новороссия"?) это не вопрос
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Стецьки - ну навіщо ви заспамлюєте коментарі? Невже не бачите життя навкруги?
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Стараются порохоботы,но нас в сотни раз больше и мы с лёгкостью друг друга разблокируем ...
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Гарні в тебе друзі...
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Как говорят : " Не имей сто рублей... " ! 😜
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Опрос: Прикручивали ли вы газ согласно флешмоба «#прикрути»? (Антикор)
Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3691
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Так это Соевое опудало с облгазами разоваривает ...
И там другая статистика !
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Не нравится мне всё это. Особенно- на сон грядущий. Он эту хрень к чему вещает??? Кому оно надо? Лозунги... патетика нездоровая. Шо происходит?
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Не знаю я. Не психиатр. А вот батареи теперь щупаю постоянно. Не шучу. И шо-то мне кажется, что температура их понизилась. Опять же- не шучу. Щас термометр доставать придется. А он-далеко, возле самогонного аппарата деактивированного. Уже- дискомфорт и лишние движения.
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Котел на минимуме вообще не греет, хотя в 2014 в сильные морозы всю зиму простоял на мин. Вчера заметил на конфорке красное пламя, первый раз. Газ говно.
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Не! Тута я честен: у меня газ- в полном порядке, могу фотку сотворить и приложить. Синий, как тату у Хряка... Но, шо-то меня тревожить начало, честно.
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Как там горит то АГВ я не вижу, ну на плите вчера реально красненькое было.
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Та ёлы-палы! Ну, щас опробовал. Реально- есть чуток красненького. Но- мне кажется, что так и ранее было. Короче! Вынимаю таки термометр цифровой! А он у меня- супер, отклонение в 0,1 градуса звуковым сигналом отреагирует. Вот, щас поглядим...
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Не, у нас небыло. У меня не навороченное АГВ, горит всякое а некоторые соседи с модными котлами говорят о сбоях из за качества газа
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Шо тревожить? З 1 квітня ціна на газ збільшується на 62%.
А це прилюдія.
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Це потрібно для того, аби Захід Газпрому дав врешті-решт копняка. Ти ж не проти?
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Блин, ты, Саня- озадачил. Я согласен на много-много копняков, которые мне более нравятся как пидсрачныкы, если на то пошло. Тока учти- мои коты не должны пострадать! Я- хрень, как-нибудь перебьюсь. А вот котов- попрошу не касаться!
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Домовилися- на котів накладаємо мораторій!)))
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Не,ну шутки шутками а мальдивкое совсем поехало ,либо чёкнулся со страху,либо белку поймало ... Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 189
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39 лейтинантогенералов отихтамнетилось? Значит, кто-то где-то там что-то прикрутил.
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Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3444

Вот таким способом сократили потребление ????
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Раз Нафтогаз получит деньги от Роснефтегаз, то они теперь вам плату за газ снизят. Логично? Логично. Так шо открывайте шампанское, тарифы пойдут вниз!
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Тарифы на газ для украинцев не имеют никакого отношения ни кцене российского газа , ни к цене европейского.
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Это понятно, но по логике вещей.........??????????
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Какой логике? У мародеров нет логики, кроме одной, как подоить дохлую корову ещё раз.
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***
- Мойша, ви.. таки за красных или за белых?
- Да.
- Шо да?
- Шо да, то да.

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Тролі, та розлабтесь, не напружуйтесь так. Вам ще довго тут "шоколадного" знімати, ще років шість. Здоров'я може бракнути з такими потугами як у вас. Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6841
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а у кацапни со зрадой все пуканы взрываются Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1919.
эй алё,морозы закончились,весна настала.иски на прёмгаз в стокгольм готовятся.кроме того,каждый день пол миллиона штрафных санкций .все путем.
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Вот не понимаю, ведь Украина столько дней(тыщи) не покупала газ(газпрома), а тут такое(прикрути).
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а когда Украина транспортировала беларуси венесуэльскую нефть.после перекрытия хуйлом краника,тогда ты понимал? Акція "Прикрути" зміцнила авторитет України і стала іміджевою втратою для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5578
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Так вы хотите продолжить покупки? Мы возобновили, теперь и вам хватает.
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Нет, раз они выиграли суд, то терь обязаны тарифы снизить.
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Старый ананист пытается поднять...................... рейтинг ( а вы шо подумали?), но потенция уже не та, не позволяет здоровье поднять неподнимаемое.
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...В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8089 относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины и другие нормативные акты, которым, среди прочего, предусмотрена полная отмена третьей группы для налогоплательщиков по упрощенной системе. Об этом пишет ain.ua. Сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения (так называемая «упрощенка») - это специальный налоговый режим, рассчитанный на малых предпринимателей. Его основное преимущество - уплата единого налога вместо отдельных налогов и сборов, упрощенная бухгалтерия и отчетность. В зависимости от оборота в ней предусмотрены 4 группы: 1,2,3 группы доступны для физлиц-предпринимателей, 4-я - только для сельхоз-компаний. 3-я группа - очень популярна среди украинских IT-предпринимателей и фрилансеров, с текущей ставкой единого налога в 5%.Помимо отмены 3 группы «упрощенки», также предлагается внести изменения в условия 2 группы. По словам авторов проекта, 2 группу часто используют крупные сети магазинов, чтобы уходить от налогов. А 3 группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.«Например, в 2017 году, чтобы выплатить работнику зарплату в 10 000 грн («на руки»), если он ФЛП, предприятие должно перечислить в бюджет и фонды соцстрахования 1267 грн (13%), а для наемного сотрудника - 4150 грн (41,5%)», - говорится в пояснительной записке...
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LN NATO‏ @Zuck_u 26 мин.26 минут назад

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#ПрикрутиГрабитьУкраину
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а у рашки уже давно началась вторая часть акции "прикрути!" - "закручу гайки!". и чо? все тамошные крепостные супердовольны. от щас, все там с надеждой ждут местных "технических работ" по гибридизации инета в чебурнет )).
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Тролі, та розлабтесь, не напружуйтесь так. Вам ще довго тут "шоколадного" знімати, ще років шість. Здоров'я може бракнути з такими потугами як у вас. Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6752 Акция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6710
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...В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8089 относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины и другие нормативные акты, которым, среди прочего, предусмотрена полная отмена третьей группы для налогоплательщиков по упрощенной системе. Об этом пишет ain.ua. Сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения (так называемая «упрощенка») - это специальный налоговый режим, рассчитанный на малых предпринимателей. Его основное преимущество - уплата единого налога вместо отдельных налогов и сборов, упрощенная бухгалтерия и отчетность. В зависимости от оборота в ней предусмотрены 4 группы: 1,2,3 группы доступны для физлиц-предпринимателей, 4-я - только для сельхоз-компаний. 3-я группа - очень популярна среди украинских IT-предпринимателей и фрилансеров, с текущей ставкой единого налога в 5%.Помимо отмены 3 группы «упрощенки», также предлагается внести изменения в условия 2 группы. По словам авторов проекта, 2 группу часто используют крупные сети магазинов, чтобы уходить от налогов. А 3 группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.«Например, в 2017 году, чтобы выплатить работнику зарплату в 10 000 грн («на руки»), если он ФЛП, предприятие должно перечислить в бюджет и фонды соцстрахования 1267 грн (13%), а для наемного сотрудника - 4150 грн (41,5%)», - говорится в пояснительной записке...
...Ініціатор(и) законопроекту:Шинькович Андрій Васильович (VIII скликання)Чекіта Геннадій Леонідович (VIII скликання)Головний комітет:...всі бпп...прікруті ...
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Давно вже час.
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З приводу IT сектору: якщо піднімуть податки, то заберу свою команду з України і замість 6000 тис доларів надходжень до бюджету, надійде.... нуль. Але є і позитив - подешевшає житло, буде вільніше в кафе і ресторанах та багатьох інших містах відпочинку, подешевшає житло... По моїм спостереженням кожен ітишник з зп 4к+ створює робоче місце, а то і декілька. Здається мені буде як із заробітчанами - будемо працювати десь, а в Україну висилати лише фін-підтримку батькам.
До вашого відома: в Україіні не вистачає інженерів програмістів. Вакансій дуже багато. Зарплатня достойна. Підтягуйтесь
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Этого Ди Би Ла уже терпеть не могу, как впрочем, и всё моё окружение. Ненависть просто переполняет
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Згодом розпочнуться всеукраїнські акції "Поголодуй", "Ще трохи потерпи", "Не світи".)))
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Дійсно-досить
Ставати на ті й самі "граблі"
Українців,били тільки тоді, коли ми не були спроможні об'єднатись!!!!!
Вінниченко,Скоропадський,Петлюра!!!!
Згадайте Історію!!!
Нас тільки так й ломали!
Порохоботи,шокоботи...... т.й.д WTF!!!???
ЄДНАЙМОСЬ!!!
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однозначно з Порохом у України е майбутне
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кажу і люди погоджуються. хоча вам, ватним трололохам,звісно ж хочеться вірити шо це не так ))
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ждём акции "меньше жрать" и "меньше трындеть", "менше с$ать", "меньше критиковать".

как там порохоботы вещают, "перемога чи зрада?"))) дятлы.
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я бы пете "прикрутил"...в одном месте.
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Плювати на те, що там педро озвучує. Всі й так бачать як добре " жити по новому ".

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А ни кто не знает на сколько заводы парашенко прикрутили газ.😀
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Ответная акция - Гидрант, прикрути цену на отопление
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Україна отримає все до копійки!!!

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що російський «Газпром» у повному розмірі виплатить «Нафтогазові України» кошти, які його зобов'язав сплатити Стокгольмський арбітраж. «У мене немає жодного сумніву, що Україна отримає все до копійки», - сказав глава держави в інтерв'ю українським телеканалам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкция "Прикрути" укрепила авторитет Украины и стала имиджевой потерей для России, - Порошенко
 
 
 
 
 
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