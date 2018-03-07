 Житомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага ОУН на территории области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе облсовета.
"В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, революционного флага ОУН в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев", - отмечается в информации.
В сообщении говорится, что перечень дат состоит из шести пунктов: - 1 января - День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры, - 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, - Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев, - 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины, - 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА, - 21 ноября - День Достоинства и Свободы.
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"В знак памяти Героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН поднимать в траурном оформлении - в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента", - говорится в сообщении.
Депутаты также облсовета рекомендуют руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений Житомирщины вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в указанные дни.
или может быть хватит путать вместе историю, культуру, общество, экономику?
это разные сферы государства, которые должны и развиваться отдельно, а логика, типа "раз ефремка не сидит, а ЗП не поднимают- значит на все остальное надо забить"- работает только в методичках.
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я констатирую, что ты брехло
Жовтоблакитний - це коли ми добрі і запрошуємо сусідів в гості.
Червоночорний - це коли гості приходять без запрошення... і ми їм ніхєра не раді...
он щас только от того что Житомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага- припомнит все, еще детство свое вспомнит
у тебя есть еще шанс получить безвиз- и свалить из "этой безнадеги обвешенной флагами"
тем кто останется, лучше будет
ареал обитания преступного рускаго мира сужается
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а у тебя это всегда будет не главное проблемой- у тебя всегда будут другие проблемы
это типа как с декомунизацией было- "вот давайте сначала поднимем экономику, заживем хорошо, а только потом когда других проблем уже не будет, займемся декомунизацией"
может быть хватит путать вместе историю, культуру, общество, экономику?
это разные сферы государства, которые должны и развиваться отдельно
Только это не ОУН, а боевой флаг Украины. Вы, конечно, видели картину Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", которую художник начал писать в 1880 году. Вы не обращали внимание, как в фоне над головами казаков художник скрыл на копьях желто-голубой и красно-черный флаги?
Именно непринятие символов Руси- Украины и не разгон коммунистическо-рашиского отребья привели к 25-летнему застою и потерям.
https://ua.censor.net.ua/news/3046750/ukrayina_maye_vyznaty_sebe_pravonastupnytseyu_unr_vyatrovych