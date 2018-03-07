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 Общество
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Все про:Житомирщина (530) облсовет (343) ОУН (132) флаг (609)

 Житомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага ОУН на территории области

Во время заседания сессии Житомирского областного совета депутаты утвердили порядок использования флага национальной освободительной борьбы украинского народа (революционного красно-черного флага ОУН) на территории Житомирской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе облсовета.

"В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания Житомирского областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, революционного флага ОУН в определенные даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев", - отмечается в информации.

В сообщении говорится, что перечень дат состоит из шести пунктов: - 1 января - День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры, - 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, - Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев, - 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины, - 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА, - 21 ноября - День Достоинства и Свободы.

Также читайте: Черкасский облсовет принял решение в определенные дни вывешивать возле админзданий красно-черный флаг и флаг Холодноярской республики

"В знак памяти Героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН поднимать в траурном оформлении - в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента", - говорится в сообщении.

Депутаты также облсовета рекомендуют руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений Житомирщины вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в указанные дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернополь в ответ на польский закон об Институте нацпамяти решил поднимать красно-черный флаг вместе с государственным, - мэр Надал

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054518
 
 
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Интересное решение. Вот только вывешиванием флагов патриотизм не воспитывают.
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Нет не отменить. Вот только когда страна превращается в место для обитания , то вывешивание флагов эту вряд ли поможет.
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может давай тогда вообще ничего не будем делать?
или может быть хватит путать вместе историю, культуру, общество, экономику?
это разные сферы государства, которые должны и развиваться отдельно, а логика, типа "раз ефремка не сидит, а ЗП не поднимают- значит на все остальное надо забить"- работает только в методичках.
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Я констаирую печальный факт, Чем больше флагов , тем больше трудовая миграция, которая может закончится тем, что страны просто не будет. Что делать ? Во всяком случае перестать ассоциировать Украину с нищетой.
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"Чем больше флагов , тем больше трудовая миграция"

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я констатирую, что ты брехло
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Только с фактами у вас напряг.
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Щей як виховують!!!
Жовтоблакитний - це коли ми добрі і запрошуємо сусідів в гості.
Червоночорний - це коли гості приходять без запрошення... і ми їм ніхєра не раді...
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Так почему же украинцы бегут как тараканы из родной страны ????? флагов на наших улицах и балконах стало на порядок больше, как на порядок увеличилось количество уехавших за кордон за лучшей жизнью.
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Як прийшли їх предки, так і пішли їх нащадки.
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Тезис неверный. . Коммунисты, нацисты и маоисты живо бы вас переубедили Житомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага ОУН на территории области - Цензор.НЕТ 90 . Но и в цивилизованных странах граждане гордятся своей историей и исторической символикой и атрибутами
Житомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага ОУН на территории области - Цензор.НЕТ 7044
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Согласен. Вот только почему то у нас каждый пытаектся переписать историю под себя. А плохой парень Адольф все таки не успел доделать одно доброе дело, которое сделал для всей Европы.
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Ну историю Украины, как и историю Руси (не расеи) писали в основном иностранцы. Потом переписали большевики. А на современном этапе один Табачник министр образа. чего стоит. Конченный украинофоб на посту министра Украины. Какая уж там могла быть история
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К сожалению слово Украина все больше становится синонимом слова безнадежность и нищита.
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Это только граждане империй во время захватнических войн жировали. и то до поры до времени. Ну а у нас война + коррупция. Однако "и безнадеге тоже есть предел"
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У нас нет войны. У нас есть торговля интересами Украины и полный идиотизм в принятии решений, а коррупция, как это не странно, пока не дала рухнуть этой стране.
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это вы часом не про расею? так оно мне не интересно. все. ЛЧ по ТВ
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так заметь как его бомбануло от червоно- черного) как быка от красного цвета
он щас только от того что Житомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага- припомнит все, еще детство свое вспомнит Житомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага ОУН на территории области - Цензор.НЕТ 6718
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мне тебя искренне жаль
у тебя есть еще шанс получить безвиз- и свалить из "этой безнадеги обвешенной флагами"
тем кто останется, лучше будет
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У меня есть шанс свалить. Но , пока я этого не делаю. Я смотря на итрясущие руки стариков , я все таки плачу этой стране налоги, чтобы они хоть немного меньше тряслись.
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!

ареал обитания преступного рускаго мира сужается
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это сейчас самая главная проблема?кому мы что доказываем,себе?полякам?зачем сейчас сидя на костре сами себе подкидываем дрова?
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Ну раз гарант і ВР сцить відповісти усяким уродам на усяки утиски українців, то хоть облради і міськради хоч якось реагують. Підтримую!!!
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на усяки утиски українців развешиванием флагов не решить,а вот осложнить отношения запросто
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это сейчас самая главная проблема?

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а у тебя это всегда будет не главное проблемой- у тебя всегда будут другие проблемы
это типа как с декомунизацией было- "вот давайте сначала поднимем экономику, заживем хорошо, а только потом когда других проблем уже не будет, займемся декомунизацией"

может быть хватит путать вместе историю, культуру, общество, экономику?
это разные сферы государства, которые должны и развиваться отдельно
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Житомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага ОУН на территории области

Только это не ОУН, а боевой флаг Украины. Вы, конечно, видели картину Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", которую художник начал писать в 1880 году. Вы не обращали внимание, как в фоне над головами казаков художник скрыл на копьях желто-голубой и красно-черный флаги?
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Что тут непонятного ,желто-голубой - государственный, а черно-красный - боевой.
Именно непринятие символов Руси- Украины и не разгон коммунистическо-рашиского отребья привели к 25-летнему застою и потерям.
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Имепнно..Жовто-блакитный политый кровью защитников превращается в черно-красный...
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Надо зарядить петицию на сайт презика,что бы и над Верховной Радой наряду с гос,флагом весел и флаг ОУН.
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почему украинские националисты не с украинским флагом?
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Ну если Житомирский облсовет решил, то значит и местные жители разделяют отношение к боевому украинскому флагу, все таки в Житомире стоит 95 бригада одно из лучших и прославленных наших подразделений, область очень патриотично настроена. А вот на юге Украины не стоит спешить с подобными решениями, слишком неоднозначно это подействует на людей. В продвижении таких базовых тем как язык, символы, ценности запрещено спешить ,чтоб не получить обратный эффект.
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Ким "запрєщено"? 5-колонним хахало-кацапським бидлом та їхнім інтернаціоналістично-містечковим союзником?
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Тролизм на уровне облсовета..))) А поскольку это не в Галичине, не на Волыни, а в Житомире то в двойне тролизм...Представляю разрывы ватных пердаков если такое в Харькове или в Одессе принять))))
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В усякому випадку старе совкове бидло набагато швидше передохне від стресу, злоби та досади.
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Згідно з проектом рішення, біля будинку Київради, а також біля приміщень райдержадміністрацій підійматимуть революційний прапор ОУН у дні, пов'язані з визначними подіями національно-визвольної боротьби, зокрема, 1 січня - День народження голови Проводу ОУН Степана Бандери, 22 січня - День Соборності України; 29 січня - День пам'яті Героїв Крут, 3 лютого - Створення ОУН та в інші дні - всього 13 днів у рік.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖитомирский облсовет проголосовал за использование черно-красного флага ОУН на территории области
 
 
 
 
 
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