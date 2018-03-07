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Все про:Луценко (6923) Курченко (436)

 "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины считает, что дело в отношении беглого олигарха Курченко вышло на финишную прямую

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Наконец получили решение суда о специальном (заочное) досудебном следствии в отношении С.Курченко!

С марта 2014 года шло следствие по подозрению о создании преступной организации, которая нанесла Украине ущерб в 14 млрд грн.

1000 томов дела, множество показов и экспертиз, над которыми в старом кабинете Пшонки работала солидная группа следователей и прокуроров.

Год битвы в суде.

Теперь мы вышли на финишную прямую: завершение оформления документов, передача материалов стороне защиты на ознакомление и - наконец-начало судебного процесса.

Закон и Справедливость".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган

Мы вышли на финишную прямую, - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко 01
Мы вышли на финишную прямую, - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко 02
Мы вышли на финишную прямую, - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3054517
 
 
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Анекдот;
«СРОЧНАЯ НОВОСТЬ СМИ: Только что состоялось экстренное совещание, на котором пресс-секретарь Песков сообщил о снятии Путиным своей кандидатуры на пост президента России», - написано в сообщении.
Источник: http://rusvesna.su/news/1520436309
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Это "новость" от твитера Собчак, Которая либо напилась, либо взлом.
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Договорняк всегда возможен. Это как рокировка Путин-Медведев.
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А откуда ж у Луценко вдруг появились дворцы , квартиры , мальдивы , сейшелы ? Ещё недавно бегал на акции против Кучмы в ободранной кепке
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Он понял что лучше не мешать всяким кучмам, а примкнуть к ним.
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Все честно заслужено куплено на отпускные. За 3 года он уже столько отпустил что и внукам и правнукам хватит...
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Югко - це ти вийшов , але не на фінішну пряму а на фінішне для тебе піке.. І як політик, і як людина..
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"Юрик косит осоловевшим глазом на вентилятop и дyмает: "Вo, блин, вpемя как летит..."
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То, что вещает этот полуграмотный алкаш уже никого даже не удивляет. Суд над Овощем показал "профессионализм" т.н. "новой прокуратуры". Вытрезвитель был на порядок сильнее.
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на финишную прямую? Это куда ты подошел? К удочке что ли ? Теперь наш ждет бесконечно серийное продолжение Особенностей Национальной Рыбалки?
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Не успокоил, Юра. Ты такой парень, что на любой прямой заблудишься.
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А все потому, что у него ноги петляют независимо от алкогольной зависимости.
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Это да Югик ,твой ФИНИШ не за горами ,бери кружку,бей в ней дырку и прощальный танец с псом !!! "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 2748
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На прямую хоть кривую. Курченко забил и на тебя Юрко и на нас. Ганяет по Москве в кортеже, авто супер. На Рублёвке шикует. Бизнес открыл, точно не скажу. Но что то крепко там. Мели Емеля---твоя неделя.
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Югик нужно срочно выпить! Взять топор и выходить на финишную прямую это истиный твой стиль!
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Скоро фсе к финишу придут, украинский народ не резиновый.
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Так ти вже видаш на гора компромат на Саакашвілі? Чи будеш як хуйло компромат брати з дитячих мультиків та стрілялок?
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А чего это генеральный прокурор Украины так испугался тайных агентов НАБУ ? И решил их озвучить ? Даже школьник понимает понятие - секретный агент .
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Экспертизы чего?
Голоса, как в случае Михо - заочного, без официального взятия?
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Йугик Апачи из лесу вышел на прямую и с радости опять запил и заблудился...
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Юра уже предчувствует уютную тюремную камеру! Вы с Порошенко по соседству будете.
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Інфографіка, яка з першого погляду показує економічну ситуацію в Україні і де ми знаходимося порівняно з іншими країнами.
..
Один із ключових економічних показників є ВВП на душу населення, наклавши цей показник в розрізі країн на світову карту можна відразу зрозуміти в якому стані економічна ситуація в Україні.
...
Зелений - країни, які мають ВВП на душу населення більший, чим Україна
Червоний - країни, які мають ВВП на душу населення менший, чим Україна.
Сірим кольором показані країни/території по яким міжнародні організації не рахують / не можуть порахувати дані економічного розвитку.

"Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 8597
"Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 7981
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Слава! Слава!
Хортам, і гончим, і псарям,
І нашим батюшкам-царям
Слава!
Т.Г. Шевченко.
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А "головного партнера" Курченка нещодавно виставили за межі України.... Тепер, мабуть, в міжнародний розшук його об'являть ять ять ять ять ....
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І НЕ ОДНОГО КОМЕНТАРЯ на підтримку луценко! ну не можна так з кумом порошенка! "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 6380 "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 6380 "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 5550
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Куда пашинский подевал топливо с одесского нпз?
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Прокуратура должна наказывать ,а не договариваться
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28 коментів- і жодного про те, що таки з'явився шанс засудити Курченко і забрати його активи. ЖОДНОГО!!!
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Тихіше! адже він бізнес-партнер порошенка. "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 900
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А стільки смайликів- це щось нервове?
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кацапи в клітках також вважають себе вільними.
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Це зараз про кацапів чи про клітку?
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Ти диви... А чого не про бізнес- партнерів- воно ж тобі там муляє...
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Виважена життєва позиція. На себе тобі вже теж пох?
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Та майже вже. Крім нашого відношення до Черкащини.
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Твое психическое состояние подтвердили в военкомате отказом в постановке на учет😀😀😀😀😀😅😀😀😅😀😀😀😀😀😀
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Саакашвили купил ведро гранат на Транш Курченко и забыл их в палаточном городке! И вот теперь они повсюду!!

"Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 380

Сотрудник МВД (быший беркут) кинул в тачку с двумя СБУ-шниками две гранаты
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А фінішна пряма закінчиться так як в Злочевського,Іванющенка і Ко.Луцик тебе вже пора вішати.
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Юра! А що ти засекретив інформацію про пітора мільярда доларів Януковіча, що ти конфіскував? Власники грошей легко через той самий Стокгольм відсудять у України ці гроші, як конфісковані з порушеннями. Ще Україна і штрафи мільонні заплатить. Що ж так Юра?
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А з фінішною прямою ти не помиливсь, Юра! Вся ваша шобла вже вийшла на цю пряму. Оніщенко в Іспанії підписав договір по програмі захисту свідків і активно дає покази ФБР. Думаєш ти залишишся генпрокурором, коли шпигун Лоліта сяде до буцегарні(на довічне з конфіскацією)? Не певен
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агент лолиты "алкаш" опять вышел из комы и подал голос. это печально.
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Ща тебе крестик прицепят.
Я написал про запой недоучки-пгокулола и удалили
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"Мы вышли на финишную прямую"
Вышли? Отлично! Идите. Кума прихвати! И можете не возвращаться....
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***
Далека дорога твоя,
Далека, дика и пустынна
(песня из х/ф)
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А вот копия постанови Пещерного суда об обыске под Радой от 29 февраля 2018г, В котором всего 28-м дней "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 6469 . И полиция при "обыске" ничего в лагере не нашла"Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 2462 Откуда же там "найденные" гранаты? "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 9101

"Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко - Цензор.НЕТ 3535
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И что? Теперь, чтобы вы от него от**ались, он должен не только вам заплатить в тройном размере, но и подтвердить, что давал деньги Саакашвили?
Какие же вы сволочи, алчные и трусливые недоноски, в нашей Украине при власти!!!
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А теперь.... что и обычно, случайная встреча в Амстердаме.....
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***
мало где прочтёшь на роже,
при обычном свете дня:
я - беспомощный, такой же,
как и те, что всунули меня".
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прокуратуре -" Старт" название дали, рядом вытрезвитель -" Финишем" назвали....
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В 90-х годах во Львове условное обозначение вытрезвителя в радиопереговорах было "Гавань".... "Ми вийшли на фінішну пряму", - Луценко про дозвіл суду на спеціальне розслідування щодо Курченка - Цензор.НЕТ 3769
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Ото вже п"ізд;абол...Три роки по сліду йшов...слєдопит без освіти.Комісар юраМегре)))
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я бачу, що у вас "фінішні прямі" лише для тих, кого нема в Україні. а для "бойків" у тебе, п.Луценку, смертельний переляк. Можете почати судити Гітлера.
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финиш..?!
а ахметов,бойко, фирташ, вилкулы и тот пиzдюк, що отгупали в Одессе - чисты как попка младенца..ну и, традиционно, вопрос за кучму, мертвечука, литвина( и братана его, шо тикал бросив подчинённых)..нет слов..только идиоматические обороты..
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Дозвiл суду на розслiдування.Вы что там животные с ума сошли?Вы твари получили власть на крови людей.Вас не пощадят.Будете висеть на Крещатике.Отто фон Бисмарк:Революции готовят гении,делают романтики,а ее плодами пользуются проходимцы.Их в Раде и правительстве 99%
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Не чистять сніг на тротуарах!!! Ну не чистять же ж!
Начорта такий мер? Кличк0! Спасі Боже голосувать за такого!
Каша на тротуарах, люди мучаться…
На початку снігопадів ходить Один тракторець . Після - пропадае.
- І так по Всьому місту…
Вже другий великий снігопад Кличко Обсираеться…Льоня Космос - 2.0.
- Чого люди мовчать, ми ж не раборосіяни?? Космос - прокинься!! Дайте йому прочухана, цьому боксеру, це - Місто Київ!!
Що Ти позоришся і людей мучиш??!! Йди в сраку такий безтолковий!!
І не голосуем більше за цю бестолочь. Один тракт0р на Масив…))) який ще й щезае десь.
Оце то господарник…- нафіг пішов.
Бандит! Мафія спортивна! На людей і на Місто і Лад у ньому - клали! Мучителі людей.
Геть Кличка!!!
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Чудные дела в Украине настали: телемедицина, телесуды, заочное осуждение.
Гибридная война, гибридный президент; гибридные реформы; генпрокурор - без юридич.образования; ЦИК - давно нелегитимный, а охендовский - под следствием.
Что там еще?..
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Хренова кобила зі старту рве, дови не здохни коло фінішу, спіртсмен мля...
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хаха, решение суда - "доить олигофрена Курченко, фунта" )))
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Тільки що на CBSN ведуча питає профільну журналістку: "Як Джефф Сешнс тримається на посту генерального прокурора, якщо Трамп його так ненавидить?"
Та відповідає: " Ось тому він і тримається, що той його ненавидить."
Якщо не вірите подивіться - там є повтор.
https://www.cbsnews.com/cbsn/
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Через 4 года ,картавый вышел на финишную прямую
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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