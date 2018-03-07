 "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Наконец получили решение суда о специальном (заочное) досудебном следствии в отношении С.Курченко!
С марта 2014 года шло следствие по подозрению о создании преступной организации, которая нанесла Украине ущерб в 14 млрд грн.
1000 томов дела, множество показов и экспертиз, над которыми в старом кабинете Пшонки работала солидная группа следователей и прокуроров.
Год битвы в суде.
Теперь мы вышли на финишную прямую: завершение оформления документов, передача материалов стороне защиты на ознакомление и - наконец-начало судебного процесса.
Закон и Справедливость".
«СРОЧНАЯ НОВОСТЬ СМИ: Только что состоялось экстренное совещание, на котором пресс-секретарь Песков сообщил о снятии Путиным своей кандидатуры на пост президента России», - написано в сообщении.
Источник: http://rusvesna.su/news/1520436309
Голоса, как в случае Михо - заочного, без официального взятия?
..
Один із ключових економічних показників є ВВП на душу населення, наклавши цей показник в розрізі країн на світову карту можна відразу зрозуміти в якому стані економічна ситуація в Україні.
...
Зелений - країни, які мають ВВП на душу населення більший, чим Україна
Червоний - країни, які мають ВВП на душу населення менший, чим Україна.
Сірим кольором показані країни/території по яким міжнародні організації не рахують / не можуть порахувати дані економічного розвитку.
Хортам, і гончим, і псарям,
І нашим батюшкам-царям
Слава!
Т.Г. Шевченко.
Сотрудник МВД (быший беркут) кинул в тачку с двумя СБУ-шниками две гранаты
Я написал про запой недоучки-пгокулола и удалили
Вышли? Отлично! Идите. Кума прихвати! И можете не возвращаться....
Далека дорога твоя,
Далека, дика и пустынна
(песня из х/ф)
Какие же вы сволочи, алчные и трусливые недоноски, в нашей Украине при власти!!!
мало где прочтёшь на роже,
при обычном свете дня:
я - беспомощный, такой же,
как и те, что всунули меня".
а ахметов,бойко, фирташ, вилкулы и тот пиzдюк, що отгупали в Одессе - чисты как попка младенца..ну и, традиционно, вопрос за кучму, мертвечука, литвина( и братана его, шо тикал бросив подчинённых)..нет слов..только идиоматические обороты..
Начорта такий мер? Кличк0! Спасі Боже голосувать за такого!
Каша на тротуарах, люди мучаться…
На початку снігопадів ходить Один тракторець . Після - пропадае.
- І так по Всьому місту…
Вже другий великий снігопад Кличко Обсираеться…Льоня Космос - 2.0.
- Чого люди мовчать, ми ж не раборосіяни?? Космос - прокинься!! Дайте йому прочухана, цьому боксеру, це - Місто Київ!!
Що Ти позоришся і людей мучиш??!! Йди в сраку такий безтолковий!!
І не голосуем більше за цю бестолочь. Один тракт0р на Масив…))) який ще й щезае десь.
Оце то господарник…- нафіг пішов.
Бандит! Мафія спортивна! На людей і на Місто і Лад у ньому - клали! Мучителі людей.
Геть Кличка!!!
Гибридная война, гибридный президент; гибридные реформы; генпрокурор - без юридич.образования; ЦИК - давно нелегитимный, а охендовский - под следствием.
Что там еще?..
Та відповідає: " Ось тому він і тримається, що той його ненавидить."
Якщо не вірите подивіться - там є повтор.
https://www.cbsnews.com/cbsn/