 "Мы вышли на финишную прямую", - Луценко о разрешении суда на специальное расследование в отношении Курченко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Наконец получили решение суда о специальном (заочное) досудебном следствии в отношении С.Курченко!

С марта 2014 года шло следствие по подозрению о создании преступной организации, которая нанесла Украине ущерб в 14 млрд грн.

1000 томов дела, множество показов и экспертиз, над которыми в старом кабинете Пшонки работала солидная группа следователей и прокуроров.

Год битвы в суде.

Теперь мы вышли на финишную прямую: завершение оформления документов, передача материалов стороне защиты на ознакомление и - наконец-начало судебного процесса.

Закон и Справедливость".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган





