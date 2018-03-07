 Европарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ

Об этом заявили в среду сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в законодательном органе ЕС.

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Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.

"Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.

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