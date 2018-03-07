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 За рубежом
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Все про:Европарламент (1274) наблюдатель (647) Россия (68290)

 Европарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ

Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля.

Об этом заявили в среду сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в законодательном органе ЕС.

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Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.

"Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054514
 
 
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купят визит нескольких уже использованных ганд..ов которые " зашкварились" с незаконным посещением оккупированного Крыма.
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Козломордые ну шож вы так палитесь?
На логотипе выборов Хуйла - контуры хера зажатого в руке!
Герб выборов Хуйла - Хуйло в руке! Европарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ - Цензор.НЕТ 1669
Европарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ - Цензор.НЕТ 5989
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рукажопы-они во всех деталях рукажопы ! Европарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ - Цензор.НЕТ 8911
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Фройдовська обмовка (графічний варіант)
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Да нет, они поняли ,что незачем бабло на ветер бросать
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Типа - "мы там не были, ничего не видели (и нарушений тоже), ничего не знаем (и о нарушениях тоже). Соответственно и претензий не имеем."
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нарушения могут быть только на выборах, чего никогда не было в паРаше
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Скорее похоже на первый, осторожный шажок на пути к полному непризнанию легитимности кремлевской хунты.
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Что там можно наблюдать? Дурное шоу...

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Это какая то агалтелая русафобия с асобым кащунством! Эвробиндерафцы против мирных и смеренных расийцев проводящих прозрачные и чесные выбары хуйла! Европарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ - Цензор.НЕТ 6239Низабудимнипрастим !
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озабоченны, шо могут "руцкого духа" нанюхаться. как давече некоторые в аглии ))
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А признавать результат как легитимный будете?
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скорее всего, с оговорками, без поздравлений, но признают
но не потому что он реальный, а потому что по любому надо ж с кем то там разговаривать.
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Хіба то вибори шабаш РФ сам вибрався вже давно.....Европарламен нарешті прозрів там, що наблюдати в аферистів...
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Начинают понимать толерасты, что в этом КАЛоотстойнике, Сцарь снова выберет себя. Будут они там или не будут, рабов все равно заставят избрать плешивого недомерка.
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Не выборы , а перевыборы ботоксного. Зачем смотреть на этот цирк ....
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Это чо они сказали, что Россия и Азербайджан самые демократические страны в мире и в наблюдателях не нуждаются?
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Вони(ЄС) визнали, що Азербайджан теж вялікій як параша
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Тобто залишають за собою можливість визнати вибори недійсними.
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Ні- бо порушень на тих виборах спостерігачі і так не побачили б.
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как по мне, то легче признать нелегитимными, выявив пару тройку каруселей, титушню, вбросы, незаконную агитацию, админрсурс, мёртвую явку и т.д.
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На рашці все це не потрібно- там всі результати в одному кабінеті малюють.
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красавцы, решили все проблемы с повальными фальсификациями
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Украина - страна стройных людей!
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Так это же ваши черепахи-тортиллы с власовской тряпкой!
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Хуйло през? В Африку, животное. Там, с абизянами, будешь строить руцкий миръ.
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Все верно.....
Какая разница...как избирают идиоты в психбольнице своего главаря...честно или не честно....
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зато прыщ на ягодице всех заботит
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Radio Svoboda - Радио Свобода
Вчора о 1:10 ·

Такого Чехия не видела больше 10 лет. Десятки тысяч вышли на площадь. Массовый протест порожден тем, что во власть вошел депутат-коммунист, который раньше был членом коммунистической системы подавления.
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а Литве насрать
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По сути Хуйло после выборов будет с гибридной легитимностью. Вроде бы и признали, а вроде нет.
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Европарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ


Это очень правильно. Не может быть выборов в россии с оккупированными терреториями Украины
Даже не думалось что ЕС наконец то поняли это
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Не ЕС, а Европарламент! и вообще, наблюдателей направляет ОБСЕ и Парламентская Ассамблея...


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Гейропешки просто я так думаю соломки простилают, если отправлять официальных наблюдателей, то надо будет в результате давать официальное и главное однозначное экспертное заключение легитимны выборы или нет, а учитывая пикантность ситуации (энный срок президенства + аннексированные территории) хитрым лавочникам просто не хочется ни говорить однозначного "да" ни однозначного "нет". Дело не в том что эти ребята прозрели, а в том что они стараются избегать ситуации в которой им придется однозначно занять какую-то из сторон.
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а что там делать, выборы хуила как выборы хуила.

Азербаиджан это Европа, так что там люди и посмотрим как и что.
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))) Айзера вирішили переобраться поки кацапи онанізмом зайняті. Мало шо потім може статися? Хуйло армян може натравити в самий непідходячий момент.
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https://www.dialog.ua/russia/145999_1520422767 Ещё одна " птиччка нае.......навернулась... Теперь, уже ветролёт ,в чечне и с погранцами......
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типа выборов как таковых нету, дык за чем наблюдать?
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Тобто если иносказательно, то такого образования как рф в природе уже не существует?
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« Те, кто голосуют, не решают ничего. Всё решают те, кто считает голоса» / Иосиф Сталин/
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Походу проект Рассея начали сливать,,,
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ЭТО ПРАВИЛЬНО !!! НО ВЫЯВИТЬ НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ НАДО !!! НУЖНО ДАЖЕ ЕСЛИ ЧТО ЗАПЛАТИТЬ РОССИЯНАМ, ЧТОБЫ ОНИ САМИ ЗАСНЯЛИ НА ВИДЕО И ЗАПИСАЛИ НА МИКРОФОН НАРУШЕНИЯ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ
 
 
 
 
 
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