 Европарламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в РФ

Об этом заявили в среду сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в законодательном органе ЕС.
Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.
"Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.
На логотипе выборов Хуйла - контуры хера зажатого в руке!
Герб выборов Хуйла - Хуйло в руке!
но не потому что он реальный, а потому что по любому надо ж с кем то там разговаривать.
Какая разница...как избирают идиоты в психбольнице своего главаря...честно или не честно....
Вчора о 1:10 ·
Такого Чехия не видела больше 10 лет. Десятки тысяч вышли на площадь. Массовый протест порожден тем, что во власть вошел депутат-коммунист, который раньше был членом коммунистической системы подавления.
Это очень правильно. Не может быть выборов в россии с оккупированными терреториями Украины
Даже не думалось что ЕС наконец то поняли это
Азербаиджан это Европа, так что там люди и посмотрим как и что.