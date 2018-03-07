 Апелляционный суд назначил экономическую экспертизу документов, она еще не закончена, - ГФС о конфликтной ситуации с "Филипп Моррис Украина"

Об этом Цензор.НЕТ рассказала спикер ГФС Наталья Непряхина, комментируя заявление специалистов международной аудиторской компании "Эрнст Янг" о том, что ГФС безосновательно требует от производителя табачных изделий полмиллиарда налогов за якобы неправомерное применение таможенного режима переработки, который позволил компании экспортировать готовую продукцию в Японию.
По словам Непряхиной, Государственная фискальная служба продолжает судится с компанией "Филипп Моррис Украина".
"Мы выиграли суд первой инстанции. Апелляционный суд назначил экономическую экспертизу документов, она еще не закончена, - отметила она. – Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций по просьбе компании в ГФС создана рабочая группа для отработки проблемных вопросов".
Напоминаем, ранее специалисты международной аудиторской компании "Эрнст Янг" заявили о безосновательности претензии ГФС к компании "Филипп Моррис Украина".
Начорта такий мер? Кличк0! Спасі Боже голосувать за такого!
Каша на тротуарах, люди мучаться…
На початку снігопадів ходить Один тракторець . Після - пропадае.
- І так по Всьому місту…
Вже другий великий снігопад Кличко Обсираеться…Льоня Космос - 2.0.
- Чого люди мовчать, ми ж не раборосіяни?? Космос - прокинься!! Дайте йому прочухана, цьому боксеру, це - Місто Київ!!
Що Ти позоришся і людей мучиш??!! Йди в сраку такий безтолковий!!
І не голосуем більше за цю бестолочь. Один тракт0р на Масив…))) який ще й щезае десь.
Оце то господарник…- нафіг пішов.
Бандит! Мафія спортивна! На людей і на Місто і Лад у ньому - клали! Мучителі людей.
Геть Кличка!!!
и евпропейский суд присудит компенсироватьь
С НАШИХ БЛЯХА НАЛОГОВЫХ ДЕНЕХ !!!!