 Апелляционный суд назначил экономическую экспертизу документов, она еще не закончена, - ГФС о конфликтной ситуации с "Филипп Моррис Украина"

Об этом Цензор.НЕТ рассказала спикер ГФС Наталья Непряхина, комментируя заявление специалистов международной аудиторской компании "Эрнст Янг" о том, что ГФС безосновательно требует от производителя табачных изделий полмиллиарда налогов за якобы неправомерное применение таможенного режима переработки, который позволил компании экспортировать готовую продукцию в Японию.

По словам Непряхиной, Государственная фискальная служба продолжает судится с компанией "Филипп Моррис Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудиторы "Эрнст Янг": фискалы безосновательно требуют полмиллиарда гривен от международного производителя

"Мы выиграли суд первой инстанции. Апелляционный суд назначил экономическую экспертизу документов, она еще не закончена, - отметила она. – Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций по просьбе компании в ГФС создана рабочая группа для отработки проблемных вопросов".

Напоминаем, ранее специалисты международной аудиторской компании "Эрнст Янг" заявили о безосновательности претензии ГФС к компании "Филипп Моррис Украина".