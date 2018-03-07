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 Политика Украины
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 "Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки", - Порошенко о решении Стокгольмского арбитража

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что российский "Газпром" в полном размере выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже, и считает, что сам этот вопрос имеет геополитическое значение.

"Прежде всего, я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение… Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить – это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут", - сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером, отвечая на вопрос по решению Стокгольмского арбитража, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом П.Порошенко добавил: "Ключевой итог нашей победы состоит в том, насколько была объединена нация".

Президент напомнил, что Россия, устраивая последний кризис, добивалась того, чтобы Украина нарушила свои обязательства по транзиту газа в ЕС. После его призыва к украинцам присоединиться к инициативе "Нафтогаза" "Прикрути" и меньше использовать газ, в этот день Украина сократила потребление этого ресурса на 14%, но не сократила его транзит в ЕС. Этим Украина показала себя ответственным и надежным партнером.

"Сейчас посмотрите как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне пожалуйста, кто будет далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток-2", если Россия пытается продолжать использовать газ… как взятку или инструмент политического давления?", - сказал П.Порошенко.

Глава государства выразил убеждение, что в данном вопросе Украина победила.

"Мы блестяще продемонстрировали наше единство. Борьба не закончилась, но кризис преодолен и мы в нем победили", - отметил П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина "будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, так же должен сделать и ЕС".

Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Источник: https://censor.net.ua/n3054510
 
 
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Ще один дурник з секти свідків Покращення.)))
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Сергей Наумович‏ @sergonaumovich 9 ч.9 часов назад

Президент одной из самых коррумпированных стран мира, где, как правило, на самом высоком уровне разоровываются кредиты МВФ, примерно так ответил кредиторам МВФ: "Вы не имеете права напрямую бороться с нашей коррупцией, а деньги давайте!"
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Так-так... Начались уже не фанфары, а флейты. То есть- чуток потише. Это- пока не сюрприз... Ну и хорошо. Уже это- хорошо. Спасибочки вам, Петр Алексеевич. У меня, кстати, батареи- горячие и коты- жутко довольны. Лучше бы эта заява не звучала, по честному. А то, как-то странно. Кажется, что что-то не так. Бо если всё нормуль- то вы, обычно- молчите.
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Чому дамбасяни додають до ніку "злой"? Ваше зло привело вас до розбитого Дамбасу, а ви не каєтесь.
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Ось те, що ти зробив, називається "реальна політика".
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Агента Лолит проинформировали, ага... "Я не маю жодного сумніву, що Україна отримає все до копійки", - Порошенко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 5716
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вчера шел на работу и слушал подкаст Би Би Си о Газпроме и Нафтогазе. так вот английский юрист рассказал что эта судебная тягомотина с арестом активов и получением Украиной бабок от Газпрома может длится десятилетиями. вот и подумалось, гарант обещает даже то, что в его каденцию сделать не успеют ни при каких условиях.... на фига тогда об этом говорить? что больше хвастаться нечем? или предвыборная уже началась? ну давай еще этого пацана-милионера коболева героем Украины сделай и надари ему позолоченых пистолетов с разрывными патронами..... блин , как то все у нас по дебильному....
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так же годы будет длиться аппеляция в Лондоне за 3 млрд "долга януковича"...так шо статус кво
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gaz iz России будет идти по трубе посреди моря в Германию. Отправитель тот же, получатель тот же. В чем опасность? Что Петю и компанию отлучат от бабла в 2 лярда? Германия будет дешевле газ получать.
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В армии назрел бунт...ветераны, бойцы и волнтеры сдают награды подписанные или выданные порошенко...По ящику (112 канал) сообщили в Тернополе и Виннице
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разница между европейским и рошеновскими судами ,которые "своими трудами "отмазали у европейских судов все папиредников ,которые оббирали украинский народ ...тоже без сомнения...
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Хто мені скаже: коли ця Барига буде віщати із своїм кумом з менської тюрми?
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За геноцид украинцев эти мрази заслуживают не тюрьму, а виселицу на Майдане, чьи идеалы они предали и продали.
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правильной дорогой идете товарищи!
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Твои товарищи на дрова пенсионерам СМС-ки посылают.
"Я не маю жодного сумніву, що Україна отримає все до копійки", - Порошенко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 6870
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Оно больное, генерирует случайные мысли.. "Я не маю жодного сумніву, що Україна отримає все до копійки", - Порошенко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 9225
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ніхто не сумніваеться, шановний пане Президенте! дякуемо Вам за все!
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Вчера Порошенко сбил пешехода потому, что торопился пропиариться на аукционе по продаже 4g частот.
По результатам которого президент воюющей страны поздравил с победой двух российских сотовых операторов - Киевстар и МТС (Водафон).
Что это? Цинизм? Глупость?
Нет. Все гораздо хуже.
Это отношение к своему народу как к скотине. Быдлу, которое можно сбить на пешеходном переходе ради пары красивых кадров на камеру.
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Брехня у першому реченні- отже і всьому іншому віри бути не може.
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До рейтингу найбагатших людей світу журнал «Форбс» не включив Петра Порошенка.

За Януковича опоненти влади ніколи не були у списку найбагатших людей країни.
Порошенко не увійшов до рейтингу, бо за даними того ж таки «Форбс» його капітал після початку війни зменшився майже вдвічі: з 1,6 млрд доларів у 2013 році до 858 млн доларів у 2016 році.
Це не дивно, бо Порошенко жертвував мільярди на армію.
Порошенко став першим президентом України, кого не збагатила ця посада!
Мені здається, що це зайве підтвердження того, що після Революції Гідності Президент не отримує зиску з корупційних схем, а в Україні не існує вертикальна корупція.
Водночас, за рейтингом журналу «Фокус» торік капітал Порошенка знизився до 589 млн доларів і його випередили тільки опоненти влади, власник телеканалу Інтер Дмитро Фірташ та власник каналу 1+1 Ігор Коломойский, який обікрав українців на 5,5 млрд доларів.
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Ой, зараз розплачусь від розчулення, як же нам усім повезло.
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Всё сказанное вами - правда, но далеко не вся. На самом деле состояние президента Порошенко уменьшилось ещё на 500 миллионов долларов. Он по своей природной скромности умолчал о том, что летал на Мальдивы не на отдых, а для того, чтобы инкогнито под именем (Петро Инкогнито) передать 500 миллионов долларов в фонд мира, фонд борьбы со спидом, фонд борьбы с раком, фонд спасения галапагосских вьюрков, и остаток суммы пожертвовал старикам инвалидам Африки. Президент Порошенко - человек с открытой душой и большим сердцем! Многая лета ему, пусть Яхве хранит его! Амен!
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Ситуация крайне неопределённая. С одной стороны - Раша будет тужиться построить обходные газопроводы.. С другой - а будут ли ей доверять в Европе, если она показала себя как гопник из подворотни, способный нарушать данное слово и хватать за горло в морозы?? Немцы народ щепетильный и подобных демаршей не любят, что-бы самим не попасть в подобную ситуацию... Ведь это в Украине можно просить население " прикрутить", а в Германии - бюргеры себя обижать не любят и правительство в таком раскладе может строем уйти в отставку за неимение " запасного парашюта". Можно сказать одно - этим происшествием Раша крупно обгадилась в глазах Европы как незаслуживающая доверия.. Доверие и надёжность - одни из главных качеств в Европе.. Украине - бонус. Как будет дальше - Х.З...
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у Германии свои мысли на этот счет,,,
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как и налюбой другой , Германию интересуют интересы Германии
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- мойша, вы слышали, моя жена сара беременна.
- изя, не понимаю, вы хвастаетесь или предьявляете...
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Філіал масковскіх навастєй в коментарях не одобряє, що Україна зрубає грошей з москаликів? Та не переймайтесь так) Коли в вас почнеться голод ми вам навіть допомагати будемо. Можливо
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Пеця уверен что все эти бабки положит себе в карман
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В країні війна, головнокомандуючий грає в монополію....
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Звичайно. Україна отримає все що після цілого долара. Тобто від суми ₴123,456.78 оттримає 78 копійок. Тобто "все до копійки".
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А нам от ейного крупного маланского выигрыша достанутся только повышение газа с 7 грн куб До 12 грн куб и так сказать вишенка на торт То бишь выиграш 2.60 за квт електричества Вот и весь наш выигрыш дорогие мои лохи Жизнь и так не сахар А станет вообще невыносимой Особенно молодым имеющим одного двух детей
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«Пусть готовится», - в Совфеде -РФ.ответили на угрозы Порошенко «Газпрому»Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенкоо том, «Нафтогаз» получит от «Газпрома» «все до копейки» по решению Стокгольмского арбитража.«Порошенко угрожает: мол, "Газпром" заплатит все до копейки. Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко», - написал он в Twitter.«Так что пусть готовится», - резюмировал сенатор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки", - Порошенко о решении Стокгольмского арбитража
 
 
 
 
 
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