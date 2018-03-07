 "Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки", - Порошенко о решении Стокгольмского арбитража

"Прежде всего, я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение… Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить – это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут", - сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером, отвечая на вопрос по решению Стокгольмского арбитража, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом П.Порошенко добавил: "Ключевой итог нашей победы состоит в том, насколько была объединена нация".
Президент напомнил, что Россия, устраивая последний кризис, добивалась того, чтобы Украина нарушила свои обязательства по транзиту газа в ЕС. После его призыва к украинцам присоединиться к инициативе "Нафтогаза" "Прикрути" и меньше использовать газ, в этот день Украина сократила потребление этого ресурса на 14%, но не сократила его транзит в ЕС. Этим Украина показала себя ответственным и надежным партнером.
"Сейчас посмотрите как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне пожалуйста, кто будет далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток-2", если Россия пытается продолжать использовать газ… как взятку или инструмент политического давления?", - сказал П.Порошенко.
Глава государства выразил убеждение, что в данном вопросе Украина победила.
"Мы блестяще продемонстрировали наше единство. Борьба не закончилась, но кризис преодолен и мы в нем победили", - отметил П.Порошенко.
Президент подчеркнул, что Украина "будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, так же должен сделать и ЕС".
Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Президент одной из самых коррумпированных стран мира, где, как правило, на самом высоком уровне разоровываются кредиты МВФ, примерно так ответил кредиторам МВФ: "Вы не имеете права напрямую бороться с нашей коррупцией, а деньги давайте!"
По результатам которого президент воюющей страны поздравил с победой двух российских сотовых операторов - Киевстар и МТС (Водафон).
Что это? Цинизм? Глупость?
Нет. Все гораздо хуже.
Это отношение к своему народу как к скотине. Быдлу, которое можно сбить на пешеходном переходе ради пары красивых кадров на камеру.
За Януковича опоненти влади ніколи не були у списку найбагатших людей країни.
Порошенко не увійшов до рейтингу, бо за даними того ж таки «Форбс» його капітал після початку війни зменшився майже вдвічі: з 1,6 млрд доларів у 2013 році до 858 млн доларів у 2016 році.
Це не дивно, бо Порошенко жертвував мільярди на армію.
Порошенко став першим президентом України, кого не збагатила ця посада!
Мені здається, що це зайве підтвердження того, що після Революції Гідності Президент не отримує зиску з корупційних схем, а в Україні не існує вертикальна корупція.
Водночас, за рейтингом журналу «Фокус» торік капітал Порошенка знизився до 589 млн доларів і його випередили тільки опоненти влади, власник телеканалу Інтер Дмитро Фірташ та власник каналу 1+1 Ігор Коломойский, який обікрав українців на 5,5 млрд доларів.
- изя, не понимаю, вы хвастаетесь или предьявляете...