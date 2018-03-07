 "Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки", - Порошенко о решении Стокгольмского арбитража

"Прежде всего, я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение… Позиция Российской Федерации о том, что она не будет платить – это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут", - сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером, отвечая на вопрос по решению Стокгольмского арбитража, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом П.Порошенко добавил: "Ключевой итог нашей победы состоит в том, насколько была объединена нация".

Президент напомнил, что Россия, устраивая последний кризис, добивалась того, чтобы Украина нарушила свои обязательства по транзиту газа в ЕС. После его призыва к украинцам присоединиться к инициативе "Нафтогаза" "Прикрути" и меньше использовать газ, в этот день Украина сократила потребление этого ресурса на 14%, но не сократила его транзит в ЕС. Этим Украина показала себя ответственным и надежным партнером.

"Сейчас посмотрите как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне пожалуйста, кто будет далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток-2", если Россия пытается продолжать использовать газ… как взятку или инструмент политического давления?", - сказал П.Порошенко.

Глава государства выразил убеждение, что в данном вопросе Украина победила.

"Мы блестяще продемонстрировали наше единство. Борьба не закончилась, но кризис преодолен и мы в нем победили", - отметил П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина "будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, так же должен сделать и ЕС".

Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.