 Лица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут привлечены к ответственности за хулиганство, - Крищенко

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По инциденту вокруг Россотрудничества ведется расследование, и мы готовим подозрения. Сейчас мы эти документы доработаем, и подозрения будут вручены", - рассказал в среду Крищенко.
"Лица установлены и будут привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - добавил начальник главка.
Напоминаем, 18 февраля 2018 года националисты забросали камнями здание Россотрудничества. На момент событий полиция никого не задерживала.
им главное опошлить все в тырнете
Год назад полностью раскрыла тему тверских, ямских, тамбовских и прочих очередных хороших русских, с открытыми сердцами спешащими в Украину помогать в борьбе с Путиным.
Каковая борьба с Путиным у хороших русских выражается почему-то исключительно в самопиаре.
Цели этого самопиара могут быть разными:
у кого-то это разоблачение секретных тюрем СБУ,
у кого-то - финансирование из украинского бюджета активов московского миллионера и экс-зама главы оккупационной администрации Крыма,
у кого-то это создание каких-то "национальных жен",
кто-то изображает украинского фашиста.
Вариантов море. Главное, все при деле.
Светлана Самборска
2. В Севастополе оккупанты вчера торжественно встретили из Сирии очередную партию убийц сирийских женщин и детей. Как же низко ты пал, Севастополь, за последние 4 года. Отмоешь ли ты когда-нибудь свои руки, залитые кровью? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971121598236430337 (фото-скрин). Тем временем, продолжая уничтожать мирное население Сирии, российские оккупанты тоже несут потери во славу царя и шубохранилищ его ОПГ https://ru.krymr.com/a/29084572.html . Ну, а российские оккупанты и пропагандоны до сих пор удивляются тому, что украинцы, против которых россия пятый год ведет войну, не скорбят по российским убийцам https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971333669959892992 (скрин).
3. Семью Ларьковых из Феодосии - Константина, Инну и 4-летнюю Арину, пропавших 23 февраля, нашли убитыми в поселке Героевское под Керчью. Супругов расстреляли, а девочку утопили. Задержан убийца 1989 года рождения. Им оказался сотрудник "УФСИН" - "Управление федеральной службы исполнения наказаний" оккупантов http://kafanews.com/novosti/143064/propavshuyu-semyu-iz-feodosii-nashli-ubitymi-pod-kerchyu_2018-03-07
4. Хотели захватить Крым без жертв? А сколько людей уморили оккупанты за 4 года? Сколько детей уморили отсутствием медицины, разгулом преступности, беспределом своих карателей? Сколько умерло потому, что не выдержало сердце жить заложником орды? Жертвы есть… и много.
5. Россия продолжает уничтожать все, что работало до оккупации. Добрались и до стоматологии: "У дочки в 10 лет появился в коренном зубе маленький кариес. Зашла в регистратуру записать к детскому стоматологу-терапевту. И на мой вопрос я получила ответ, что ЗАПИСЬ НА АВГУСТ. А как быть эти 5 месяцев?", "Нас так же записали. Ребенку было 2,5 года. Кариес. Пока очередь подошла, сказали, что серебрить уже нет смысла. Слишком запущено. Еще бы, полгода очередь ждать. Частники деток не принимают" https://twitter.com/KrimRt/status/971358590371008517 (скрин).
6. В Гардемаринске, похоже, зреет ночь длинных ножей. Скоро будут вырезать понаехавших "соотечественников" из лаптеландии. Такой животной ненависти город-геморрой никогда, ни к кому и ни к чему не испытывал. Даже к украинскому языку! По ссылке около 4000 сообщений ненависти между севастопольскими ватниками и понаехавшими https://twitter.com/KrimRt/status/971317750890147841 (скрин).
7. Бюджетники пожаловались на мизерные зарплаты и скотское к себе отношение, обвинив во всем "ялтинские власти". А помните, как предатели, насмотревшись зомбоящик, предвкушали высокие российские зарплаты? Судя по комментариям к жалобному посту, все всё понимают: "Нашему правительству насрать на всех!!!!", "За учителей и врачей обидно, в натуре", "Поддерживаю", "А при чем тут ялтинские власти? Им сказали на боеголовки для Флориды скинуться. Не обсуждается. Выделили из горбюджета", "Скотское отношение ко всему и ко всем", "А когда мост достроят, ещё меньше будут или вообще не будут! Деньги потраченные возвращать как-то надо", "Я тоже возмущен. Воспитатели со стажем более 20 лет сейчас получают такие копейки", "Голосуйте за путина… 18 лет стабильно и уверенно в…", "Царь хороший, это бояре плохие", "Вы не понимаете, люди!!! Это назло пиндосам и америкосам", "Зато как говорят по телевидению, какие большие зарплаты у нас в Крыму у учителей. Как это надоело вранье!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971113148982988800 (скрины).
8. Средний размер зарплат в Крыму в прошлом году вырос на 6%. Такие данные приводит "Крымстат". Неблагодарная Ялта снова комментирует: "Граждане, что вы так возмущаетесь? Порадовались бы лучше, что россия создала ракету с ядерным двигателем. По крайней мере, мультик про неё", "Брехня!!! Я там работала. Компьютерные программки все высчитывают. Эх, статистика-брехушка", "И сколько теперь среднегодовая зарплата в Крыму стала? 6200, что ли? Если средняя была в курортный сезон 12000 (летом), а зимой выгоняют в отпуск за свой счет до весны!", "Где выросли? У чинушек? Хватит смешить народ! Средняя зарплата от 9 до 15 тысяч. Мне часто приходится общаться с людьми. Отнюдь не сладкая жизнь!", "А расходы на сколько выросли? Кто ответит?", "Очередное вранье. Хотя бы просто молчали" https://twitter.com/KrimRt/status/971353527552536579 (скрин).
9. Моя знакомая из Керчи шла (даже бежала, вылупив глаза) на "референдум" не из-за любви к рашке или ненависти к Украине. Она рассчитывала на высокую зарплату… Но уже через полгода после аннексии разочаровалась. Сейчас говорит, что "Крым - это все-таки Украина".
10. Севастополь. Все банкиры Швейцарии рыдают от зависти перед недостижимым эталоном банковской системы Крыма в оккупации: "Хочу в Чёрный список добавить банк РНКБ, которому насрать на людей. Один банкомат на Ревякина, который деньги выдаёт через раз. Там вечно нет денег или по тех. причинам не работает. Был на Охотской банкомат. Убрали - он глючил и с карточек снимал баланс, а наличку не выдавал. Такой большой район и один банкомат. Это жесть. Люди должны ехать на Малашку и стоять в очередях, чтобы снять деньги. Сыну дала карточку. Дитё полчаса в очереди простояло на Малашке. Слов нет, одни эмоции. Анон" https://twitter.com/KrimRt/status/971057289925836802
11. В Алуште в недобанке РНКБ уже неделю нельзя снять деньги, а филиалы недобанка закрыты на якобы ремонт. Ватница, понаехавшая в Крым из Луганска, который считает "наваросией", подозревает, что это "издевательство над людьми создано для провокации перед выборами" https://twitter.com/KrimRt/status/971364990686040069 (скрины). Ситуация в Ялте аналогичная https://twitter.com/KrimRt/status/971352178181976064 (скрин).
12. На автостанциях Крыма оккупанты планируют установить не только заборы, но и металлодетекторы. Жители Ялты комментируют: "Да вы залатайте сначала там дорогу. Приезжаешь на вокзал, а думаешь, что в Донецке оказался", "Представил картину прохождения рамок летом. Вывернутые вещи туристов, карабины, крепёж, ремни и т.п. Ведь это всё металл, который будет пищать в рамке", "В поликлинике установили. А теперь их нет. С автовокзалом так же будет?", "Интересно, чем они помогают? Только не говорите о безопасности" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971338166996217856 (скрин).
13. Предателям в Севастополе оккупанты хотят вручить медали "Участник референдума", чтобы загнать вату на "выборы" путина. Говорят, что у них есть списки бегавших на оккупендум. А раз списки есть у них, то рано или поздно эти списки появятся и у нас. Но лучше, конечно, на лбу ватникам тату в виде "свастики" сделать - для правдоподобности https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971316703622844418 (скрин).
14. Судя по обилию рекламы, которую видишь и слышишь в Севастополе, взывающую посетить "выборы", "чиновников", отвечающих за явку, 19 марта будут тупо расстреливать.
15. Сегодня в почтовый ящик кинули аж пять приглашений!! Куда ни глянешь - везде эти гребаные наклейки с "выборами"!!
16. У нас в подъезде, не парясь, положили приглашения на "выборы" удобной стопочкой. Я утречком сгреб их, и вместе с мусором отправил по назначению.
P.S. Предатели, не забудьте "проголосовать" за продолжение банкета нищеты и безмолвного рабства. Вам за это даже медальку дадут… Она станет вашей личной "черной меткой".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Тысячи убитых украинцев,десятки тысяч покалечены, а барыги-олигархи от власти свою дружбу с торговыми партнерами выставляют как "Россотрудничество" между Украиной и агрессором фашисткой россией. Одна надеждана УДА, УПА, ... иначе Украины не будет ...
Miroslav Oleshko додав 5 нових світлин - з Миром Олешком та Mir Oleshko.
17 лютого о 22:51 ·
Про те, що він зрадник, я писав ще рік тому...
Сьогодні активісти С14 пішли до центру "Россотрудичество", культурного центру Росії у Києві.
Ще з часів КГБ, саме в таких центрах відбувалась вербовка людей російськими спецслужбами.
"Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили."
Одним із завербованих спецслужбами Росії, згідно інформації на паперах, виявився Максим Іваніщев, у якого в окупованому Криму процвітає бізнес.
Саме Іваніщев став найближчим до Михайла Саакашвілі, Лізи Богуцької, Семена Семенченка та Давіда Сакварелідзе. Член партії Руху нових сил.
Саме Іваніщев разом з іншими сепаратистами (https://youtu.be/BwdZ-0NSXDM) допомагав Саакашвілі перейти кордон.
По інформації з паперів ФСБ, Іваніщев погодився співпрацювати з росіянами.
Росіянам сподобалося, що він працює проти української влади.
Це ще один доказ, що головне завдання Кремля посунути сьогоднішню проукраїнську владу!
Про те, що Саакашвілі взяв у свою команду завербовану агентуру я писав ще рік тому, а ось тепер з'явилися факти!
p.s. Це вже третій агент російських спецслужб, наближений до Саакашвілі, першим був Панфілов:
https://oleshko.net/kak-specoperacija-saakashvili-i-fsb-pr…/
1. Российское посольство
2. Россотрудничество
3. РПЦ
4. Разнообразные русские землячества, казачки и т.д.