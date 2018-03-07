 Лица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут привлечены к ответственности за хулиганство, - Крищенко

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По инциденту вокруг Россотрудничества ведется расследование, и мы готовим подозрения. Сейчас мы эти документы доработаем, и подозрения будут вручены", - рассказал в среду Крищенко.

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"Лица установлены и будут привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - добавил начальник главка.

Напоминаем, 18 февраля 2018 года националисты забросали камнями здание Россотрудничества. На момент событий полиция никого не задерживала.

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