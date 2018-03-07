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 Политика Украины
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Все про:Киев (15491) националисты (333) Нацполиция (7028) Крищенко (177) Россотрудничество (1)

 Лица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут привлечены к ответственности за хулиганство, - Крищенко

Полиция Киева установила лиц, причастных к забрасыванию камнями здания Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) в Киеве, им готовятся подозрения в совершении правонарушения.

Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По инциденту вокруг Россотрудничества ведется расследование, и мы готовим подозрения. Сейчас мы эти документы доработаем, и подозрения будут вручены", - рассказал в среду Крищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акты вандализма - неприемлемы, - замглавы АП Елисеев о нападениях на офис "Россотрудничества"

"Лица установлены и будут привлечены к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - добавил начальник главка.

Напоминаем, 18 февраля 2018 года националисты забросали камнями здание Россотрудничества. На момент событий полиция никого не задерживала.

Смотрите: "Геть ФСБ з України!": Националисты требовали освободить здание "Россотрудничества" на Подоле в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3054508
 
 
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Россотрудничество - легальная база ФСБ в Украине и кто понесёт наказание из властей за существование этой базы в воюющей стране с кацапсинами??? Лица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут привлечены к ответственности за хулиганство, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9704!!!
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А у Будки - вальсируем: две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и два назад.

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В подобном заявлении властей никто и не сомневался, вот если б блокпост ВСУ взорвали с десятком солдат, или пару танков, то тут бы поняли и простили, а "торговые партнеры"-это святое.
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АТОШНИК: ЗАПАМЯТАЙ ЦЕ БРЕХЛИВЕ ПЕРГОДОВАНЕ РИЛО - ПОЛКОВНИК КРИЩЕНКО, ОЧІЛЬНИК ПОЛІЦІЇ МІСТА КИЄВА Ця нелюдь мала би захищати право громадян на мирний протест Але він став на захист олігархів і корупціонерів та їхнього безмежного бажання грабувати український народ

Лица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут привлечены к ответственности за хулиганство, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9660
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Крищено де ти був коли Безлер брав Горловку? Чому ти не бив сепарів і не ставив на коліна? То що рило откормив при собакову це понятно...
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Напомнил мне голодающих детей поволжья из 12 ти стульев. Наверное снимался в той сцене.
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А на кого хоть напали? Какое Россотрудничество? ОАР знаю, Россия? нет...
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Не фак, що там взагалі напали якісь проукраїнські сили, можлива навіть провокації для створення картинки для російських каналів, та щоб показати в європі які в україні "карателі", про що вони теребенять цілодобово.
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Надеюсь, будут найдены так же, как и осквернители могил, павших воинов с КАЦАПО-ФАШИСТСКОЙ чумой, мемориальных досок героям Майдана, вандалам памятников Украинской культуры и т.д.
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І чого це в США так переймаються...
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ну шевченка они еще не спаплюжили...поэтому на 9 марта.
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а что они в воскресенье делать будут...?
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а они ни тав пятницу,ни в воскресенье никого не соберут,кроме нескольких сотен оболваненых и прикупленных бомжей.
им главное опошлить все в тырнете
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Клево устанавливать личности тех кто даже не скрывается
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Та-да ,за нападение на братьев давно пора расстреливать ...
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Как пояснило СБУ, работу Россотрудничества крышует такой себе начальник СНБО, герой интернета и защитник Крыма Турчинов. Хватай его, саботажника, ребята.
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Так і є. Дурня більшого не вартує.
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112 КАНАЛ : Винницкие и Тернопольские воины АТО в знак протеста против силового разгона протестующих возле Верховной Рады вернули Порошенко боевые награды, которыми президент их наградил.
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Это очень потужная перемога в свете борьбы с ̶а̶г̶р̶е̶с̶с̶о̶р̶о̶м̶ торговым партньором.
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Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

Год назад полностью раскрыла тему тверских, ямских, тамбовских и прочих очередных хороших русских, с открытыми сердцами спешащими в Украину помогать в борьбе с Путиным.

Каковая борьба с Путиным у хороших русских выражается почему-то исключительно в самопиаре.

Цели этого самопиара могут быть разными:
у кого-то это разоблачение секретных тюрем СБУ,

у кого-то - финансирование из украинского бюджета активов московского миллионера и экс-зама главы оккупационной администрации Крыма,

у кого-то это создание каких-то "национальных жен",

кто-то изображает украинского фашиста.

Вариантов море. Главное, все при деле.

Светлана Самборска
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Хм.Власть преследует своих патриотов, которые не понимают, почему во время войны у нас работает представительство гестапо. Тут , скорее, вопрос - почему власть не закрывает такое представительство
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на крысме сегодня:1. Пилотки не заржавеют! Оккупанты провели очередной военный шабаш для детей в Судаке "Мы - наследники победы - 2018" https://twitter.com/KrimRt/status/971036913980276738 (фото).
2. В Севастополе оккупанты вчера торжественно встретили из Сирии очередную партию убийц сирийских женщин и детей. Как же низко ты пал, Севастополь, за последние 4 года. Отмоешь ли ты когда-нибудь свои руки, залитые кровью? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971121598236430337 (фото-скрин). Тем временем, продолжая уничтожать мирное население Сирии, российские оккупанты тоже несут потери во славу царя и шубохранилищ его ОПГ https://ru.krymr.com/a/29084572.html . Ну, а российские оккупанты и пропагандоны до сих пор удивляются тому, что украинцы, против которых россия пятый год ведет войну, не скорбят по российским убийцам https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971333669959892992 (скрин).
3. Семью Ларьковых из Феодосии - Константина, Инну и 4-летнюю Арину, пропавших 23 февраля, нашли убитыми в поселке Героевское под Керчью. Супругов расстреляли, а девочку утопили. Задержан убийца 1989 года рождения. Им оказался сотрудник "УФСИН" - "Управление федеральной службы исполнения наказаний" оккупантов http://kafanews.com/novosti/143064/propavshuyu-semyu-iz-feodosii-nashli-ubitymi-pod-kerchyu_2018-03-07
4. Хотели захватить Крым без жертв? А сколько людей уморили оккупанты за 4 года? Сколько детей уморили отсутствием медицины, разгулом преступности, беспределом своих карателей? Сколько умерло потому, что не выдержало сердце жить заложником орды? Жертвы есть… и много.
5. Россия продолжает уничтожать все, что работало до оккупации. Добрались и до стоматологии: "У дочки в 10 лет появился в коренном зубе маленький кариес. Зашла в регистратуру записать к детскому стоматологу-терапевту. И на мой вопрос я получила ответ, что ЗАПИСЬ НА АВГУСТ. А как быть эти 5 месяцев?", "Нас так же записали. Ребенку было 2,5 года. Кариес. Пока очередь подошла, сказали, что серебрить уже нет смысла. Слишком запущено. Еще бы, полгода очередь ждать. Частники деток не принимают" https://twitter.com/KrimRt/status/971358590371008517 (скрин).
6. В Гардемаринске, похоже, зреет ночь длинных ножей. Скоро будут вырезать понаехавших "соотечественников" из лаптеландии. Такой животной ненависти город-геморрой никогда, ни к кому и ни к чему не испытывал. Даже к украинскому языку! По ссылке около 4000 сообщений ненависти между севастопольскими ватниками и понаехавшими https://twitter.com/KrimRt/status/971317750890147841 (скрин).
7. Бюджетники пожаловались на мизерные зарплаты и скотское к себе отношение, обвинив во всем "ялтинские власти". А помните, как предатели, насмотревшись зомбоящик, предвкушали высокие российские зарплаты? Судя по комментариям к жалобному посту, все всё понимают: "Нашему правительству насрать на всех!!!!", "За учителей и врачей обидно, в натуре", "Поддерживаю", "А при чем тут ялтинские власти? Им сказали на боеголовки для Флориды скинуться. Не обсуждается. Выделили из горбюджета", "Скотское отношение ко всему и ко всем", "А когда мост достроят, ещё меньше будут или вообще не будут! Деньги потраченные возвращать как-то надо", "Я тоже возмущен. Воспитатели со стажем более 20 лет сейчас получают такие копейки", "Голосуйте за путина… 18 лет стабильно и уверенно в…", "Царь хороший, это бояре плохие", "Вы не понимаете, люди!!! Это назло пиндосам и америкосам", "Зато как говорят по телевидению, какие большие зарплаты у нас в Крыму у учителей. Как это надоело вранье!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971113148982988800 (скрины).
8. Средний размер зарплат в Крыму в прошлом году вырос на 6%. Такие данные приводит "Крымстат". Неблагодарная Ялта снова комментирует: "Граждане, что вы так возмущаетесь? Порадовались бы лучше, что россия создала ракету с ядерным двигателем. По крайней мере, мультик про неё", "Брехня!!! Я там работала. Компьютерные программки все высчитывают. Эх, статистика-брехушка", "И сколько теперь среднегодовая зарплата в Крыму стала? 6200, что ли? Если средняя была в курортный сезон 12000 (летом), а зимой выгоняют в отпуск за свой счет до весны!", "Где выросли? У чинушек? Хватит смешить народ! Средняя зарплата от 9 до 15 тысяч. Мне часто приходится общаться с людьми. Отнюдь не сладкая жизнь!", "А расходы на сколько выросли? Кто ответит?", "Очередное вранье. Хотя бы просто молчали" https://twitter.com/KrimRt/status/971353527552536579 (скрин).
9. Моя знакомая из Керчи шла (даже бежала, вылупив глаза) на "референдум" не из-за любви к рашке или ненависти к Украине. Она рассчитывала на высокую зарплату… Но уже через полгода после аннексии разочаровалась. Сейчас говорит, что "Крым - это все-таки Украина".
10. Севастополь. Все банкиры Швейцарии рыдают от зависти перед недостижимым эталоном банковской системы Крыма в оккупации: "Хочу в Чёрный список добавить банк РНКБ, которому насрать на людей. Один банкомат на Ревякина, который деньги выдаёт через раз. Там вечно нет денег или по тех. причинам не работает. Был на Охотской банкомат. Убрали - он глючил и с карточек снимал баланс, а наличку не выдавал. Такой большой район и один банкомат. Это жесть. Люди должны ехать на Малашку и стоять в очередях, чтобы снять деньги. Сыну дала карточку. Дитё полчаса в очереди простояло на Малашке. Слов нет, одни эмоции. Анон" https://twitter.com/KrimRt/status/971057289925836802

11. В Алуште в недобанке РНКБ уже неделю нельзя снять деньги, а филиалы недобанка закрыты на якобы ремонт. Ватница, понаехавшая в Крым из Луганска, который считает "наваросией", подозревает, что это "издевательство над людьми создано для провокации перед выборами" https://twitter.com/KrimRt/status/971364990686040069 (скрины). Ситуация в Ялте аналогичная https://twitter.com/KrimRt/status/971352178181976064 (скрин).
12. На автостанциях Крыма оккупанты планируют установить не только заборы, но и металлодетекторы. Жители Ялты комментируют: "Да вы залатайте сначала там дорогу. Приезжаешь на вокзал, а думаешь, что в Донецке оказался", "Представил картину прохождения рамок летом. Вывернутые вещи туристов, карабины, крепёж, ремни и т.п. Ведь это всё металл, который будет пищать в рамке", "В поликлинике установили. А теперь их нет. С автовокзалом так же будет?", "Интересно, чем они помогают? Только не говорите о безопасности" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971338166996217856 (скрин).
13. Предателям в Севастополе оккупанты хотят вручить медали "Участник референдума", чтобы загнать вату на "выборы" путина. Говорят, что у них есть списки бегавших на оккупендум. А раз списки есть у них, то рано или поздно эти списки появятся и у нас. Но лучше, конечно, на лбу ватникам тату в виде "свастики" сделать - для правдоподобности https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971316703622844418 (скрин).
14. Судя по обилию рекламы, которую видишь и слышишь в Севастополе, взывающую посетить "выборы", "чиновников", отвечающих за явку, 19 марта будут тупо расстреливать.
15. Сегодня в почтовый ящик кинули аж пять приглашений!! Куда ни глянешь - везде эти гребаные наклейки с "выборами"!!
16. У нас в подъезде, не парясь, положили приглашения на "выборы" удобной стопочкой. Я утречком сгреб их, и вместе с мусором отправил по назначению.
P.S. Предатели, не забудьте "проголосовать" за продолжение банкета нищеты и безмолвного рабства. Вам за это даже медальку дадут… Она станет вашей личной "черной меткой".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Лица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут награждены.
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Правильное продолжение - ветеранов АТО (да просто украинцев) под улюлюканье расеян под камеры на колена поставили..., теперь и тех кто против гнезда ФСБ в Киеве нужно наказать.... Тварь ты конченная Петр Лексеевич, как и все твои мусорские подельники....
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Оно как то стыдно с таким свинным рылом говорить про розыск тех кто хочет выбросить из страны кацапскую падаль для того что бы наказать. Вот это я смотрю на этого тупого кабана и думаю :.нужен будет буксировочный тросс вешать это падло во время "стадиона Сантьяго Чили".. Ну его патрон - черножопая паскуда воровская - тоже уже отъело нехилое рыло ..Готовятся что бы веревки не выдержали..Второй раз не вешают..
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Лица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут привлечены к ответственности за хулиганство, - Крищенко

Тысячи убитых украинцев,десятки тысяч покалечены, а барыги-олигархи от власти свою дружбу с торговыми партнерами выставляют как "Россотрудничество" между Украиной и агрессором фашисткой россией. Одна надеждана УДА, УПА, ... иначе Украины не будет ...
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Я первый в списке, кого убьет эта власть, а кто будет второй, третий ... последнее интервью Музычко

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Избили защитников Украины, защитили резидентов ФСБ. Получается Киев уже захвачен рашкой. Киевляне, вы спите, а вы уже под оккупацией!
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Привлечь не значит наказать.И то что говорит этот мусор не гарантирует ответственности потому что наказание определяет суд.А пообещать не значит жениться. Лица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут привлечены к ответственности за хулиганство, - Крищенко - Цензор.НЕТ 517
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Мешают сотрудничеству с оккупантом... Вот же негодяи!
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Та їх нагородити за це треба! Навіть такий порохобот я к Олежко їх хвалить, бо вони знайшли там дуже цікаві документи... А фСБУ і не чухаються...
Miroslav Oleshko додав 5 нових світлин - з Миром Олешком та Mir Oleshko.
17 лютого о 22:51 ·
Про те, що він зрадник, я писав ще рік тому...
Сьогодні активісти С14 пішли до центру "Россотрудичество", культурного центру Росії у Києві.
Ще з часів КГБ, саме в таких центрах відбувалась вербовка людей російськими спецслужбами.
"Коли ми сьогодні увірвалися в цю структуру, яка займається пропагандою і вербовкою (тил для невоєнної розвідки Кремля), то один з переляканих паскуд намагався викинути У ВІКНО папку з паперами.
Хлопці її перехопили."
Одним із завербованих спецслужбами Росії, згідно інформації на паперах, виявився Максим Іваніщев, у якого в окупованому Криму процвітає бізнес.
Саме Іваніщев став найближчим до Михайла Саакашвілі, Лізи Богуцької, Семена Семенченка та Давіда Сакварелідзе. Член партії Руху нових сил.
Саме Іваніщев разом з іншими сепаратистами (https://youtu.be/BwdZ-0NSXDM) допомагав Саакашвілі перейти кордон.
По інформації з паперів ФСБ, Іваніщев погодився співпрацювати з росіянами.
Росіянам сподобалося, що він працює проти української влади.
Це ще один доказ, що головне завдання Кремля посунути сьогоднішню проукраїнську владу!
Про те, що Саакашвілі взяв у свою команду завербовану агентуру я писав ще рік тому, а ось тепер з'явилися факти!
p.s. Це вже третій агент російських спецслужб, наближений до Саакашвілі, першим був Панфілов:
https://oleshko.net/kak-specoperacija-saakashvili-i-fsb-pr…/
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112 КАНАЛ : Винницкие и Тернопольские воины АТО в знак протеста против силового разгона протестующих возле Верховной Рады вернули Порошенко боевые награды, которыми президент их наградил.
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Якісь сволочі напали на ФСБ в Україні під прикриттям. Українська влада зобов'язана традиційно покарати негідників. Бо там глядиш, ще й почнуть окуповану Україну звільняти від партнерфв, друзів-кремлінів!
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Уровни проникновения спецслужб России:
1. Российское посольство
2. Россотрудничество
3. РПЦ
4. Разнообразные русские землячества, казачки и т.д.
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Да, это высший уровень, выше только Порошенко
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Цей кнур є засланим козачком. Падла здала райвідділ поліції сепаратюгам.
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Революція гідності і реформи Лоліти : "Осіб, причетних до нападу на "Росспівробітництво", встановлено і буде притягнено до відповідальності за хуліганство", - Крищенко
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Питары,какое может быть Россотрудничество с окупантом? Вообще умом тронулись?
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Я, я гуд Петя, гуд! Хуйло буде тобі вдячне, Барига
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛица, причастные к нападению на "Россотрудничество", установлены и будут привлечены к ответственности за хулиганство, - Крищенко
 
 
 
 
 
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