EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Происшествия
  293  3
Все про:ГПУ (8536) расследование (2219) суд (20636) Сарган (227) Курченко (436)

 Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: ООО "Лагуна-Рени", задействованное в "нефтянных сделках" Курченко, конфисковано в пользу государства, - Сарган

"Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования по Курченко С.В.", - написала она.

В частности, по ее словам, Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, а именно - завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

Нанесенные в результате преступной деятельности Курченко убытки превышают 14 млрд грн.

Санкция наиболее тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Смотрите также: Полиция и ГПУ изъяли у ранее судимого наркоторговца 146 кг трамадола на сумму свыше 10 млн грн, - Сарган. ФОТО

Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган 01
Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган 02
Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган 03

Источник: https://censor.net.ua/n3054469
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у его подельников Ложкина и Порошенко обыски будут?
 показать весь комментарий
 
 
Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган
======================================================================

И ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ШО В ХОДЕ ЭТОГО, ТИПА: РАССЛЕДОВАНИЯ "НЕОЖИДАННО" ВЫЯСНИТСЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ КУРЧЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННОГО МАЙДАНА СААКАШВИЛИ.

А ДЛЯ БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА СКАЖУТ, ШО В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕЖНЯЯ ВЕРСИЯ ПОДТВЕРДИЛАСЬ и ОБВИНЯТ ИХ В РАБОТЕ НА ФСБ РАСЕИ, КАК АХЕНТОВ КРЕМЛЬБЛЯ. Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган - Цензор.НЕТ 3765

ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ ПОЯВЯТСЯ, ТИПА: ФОТО-ФАКТЫ ОРУЖИЯ ПРИГОТОВЛЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА.

ТЕМ БОЛЕЕ У НАС ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ОДНА "ВЫСОКОПРОФЕССИАНАЛЬНАЯ" ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ПОДОБНЫХ ФЭЙКАХ

КОТОРАЯ ОДНО ВРЕМЯ, ЕЖЕДНЕВНО, НАХОДИЛА НЕСКОЛЬКО СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ С НЕПРИМЕННОЙ ВЫКЛАДКОЙ ФОТО......................

КСТАТИ, ШОТА УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО НЕ СЛЫШНО ОТ НИХ О НАХОЖДЕНИИ НОВЫХ СХРОНОВ С ОРУЖИЕМ и БОЕПРИПАСАМИ..

ПЕРЕСТАЛИ, ТИПА: РАБОТАТЬ? Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган - Цензор.НЕТ 1193
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган
 
 
 
 
 
 вверх