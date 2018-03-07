 Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования по Курченко С.В.", - написала она.

В частности, по ее словам, Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, а именно - завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

Нанесенные в результате преступной деятельности Курченко убытки превышают 14 млрд грн.

Санкция наиболее тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.





