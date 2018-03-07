 Суд разрешил ГПУ провести специальное досудебное расследование по беглому олигарху Курченко, - Сарган

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования по Курченко С.В.", - написала она.
В частности, по ее словам, Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, а именно - завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.
Нанесенные в результате преступной деятельности Курченко убытки превышают 14 млрд грн.
Санкция наиболее тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.
======================================================================
И ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ШО В ХОДЕ ЭТОГО, ТИПА: РАССЛЕДОВАНИЯ "НЕОЖИДАННО" ВЫЯСНИТСЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ КУРЧЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННОГО МАЙДАНА СААКАШВИЛИ.
А ДЛЯ БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА СКАЖУТ, ШО В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕЖНЯЯ ВЕРСИЯ ПОДТВЕРДИЛАСЬ и ОБВИНЯТ ИХ В РАБОТЕ НА ФСБ РАСЕИ, КАК АХЕНТОВ КРЕМЛЬБЛЯ.
ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ ПОЯВЯТСЯ, ТИПА: ФОТО-ФАКТЫ ОРУЖИЯ ПРИГОТОВЛЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА.
ТЕМ БОЛЕЕ У НАС ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ОДНА "ВЫСОКОПРОФЕССИАНАЛЬНАЯ" ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ПОДОБНЫХ ФЭЙКАХ
КОТОРАЯ ОДНО ВРЕМЯ, ЕЖЕДНЕВНО, НАХОДИЛА НЕСКОЛЬКО СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ С НЕПРИМЕННОЙ ВЫКЛАДКОЙ ФОТО......................
КСТАТИ, ШОТА УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО НЕ СЛЫШНО ОТ НИХ О НАХОЖДЕНИИ НОВЫХ СХРОНОВ С ОРУЖИЕМ и БОЕПРИПАСАМИ..
ПЕРЕСТАЛИ, ТИПА: РАБОТАТЬ?