 "Я на самом деле считаю, что там все наши", - Путин фактически признал поставки российских боеприпасов на Донбасс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом говорится в фильме телеведущего Владимира Соловьева "Миропорядок 2018".

"Сегодняшнее руководство Украины говорит мне, что от поступающих из России боеприпасов гибнут военнослужащие украинской армии. Я когда об этом думаю, на меня это производит сильное впечатление. Я считаю на самом деле, что там все наши. Но мне всегда хочется спросить, от каких снарядов и пуль гибнут мирные граждане Донбасса. Надо говорить о том, как прекратить все это, как добиться мира, а не о боеприпасах", - сказал Путин.

Говоря о событиях Евромайдана, Путин заявил, что на Западе "должны были понимать", что это происходит рядом с российской границей, а в Украине много людей, которые связывают себя с Россией.

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"Ради чего все это сейчас происходит? Ради нищеты? Ради нелегальной работы с использованием туристических виз?" - заявил он.

Напомним, в этом же фильме Путин заявил, что Москву могли сознательно подвести к аннексии Крыма.