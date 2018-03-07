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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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Все про:боеприпасы (1001) Путин (23597) Россия (68290) Донбасс (15650)

 "Я на самом деле считаю, что там все наши", - Путин фактически признал поставки российских боеприпасов на Донбасс

Президент России Владимир Путин фактически признал, что Россия поставляет боеприпасы на Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом говорится в фильме телеведущего Владимира Соловьева "Миропорядок 2018". 

"Сегодняшнее руководство Украины говорит мне, что от поступающих из России боеприпасов гибнут военнослужащие украинской армии. Я когда об этом думаю, на меня это производит сильное впечатление. Я считаю на самом деле, что там все наши. Но мне всегда хочется спросить, от каких снарядов и пуль гибнут мирные граждане Донбасса. Надо говорить о том, как прекратить все это, как добиться мира, а не о боеприпасах", - сказал Путин. 

Говоря о событиях Евромайдана, Путин заявил, что на Западе "должны были понимать", что это происходит рядом с российской границей, а в Украине много людей, которые связывают себя с Россией.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма. ВИДЕО

"Ради чего все это сейчас происходит? Ради нищеты? Ради нелегальной работы с использованием туристических виз?" - заявил он.

Напомним, в этом же фильме Путин заявил, что Москву могли сознательно подвести к аннексии Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3054349
 
 
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А в Білгородській області, Ростовській області та Краснодарському краї і взагалі по всій росії живуть етнічні українці, то може нам туди постачати боєприпаси???
Фільм Богдана Ступки - Кубанські казаки
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Какая разница преступник признался или нет при наличии железных доказательств
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рассчитывает на смягчение наказания за чистосердечное признание.
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Хуйло забыл упомянуть о том, что в ряде случаев "российские боеприпасы поступали на Донбасс" перелетая через границу параши с Украиной в виде ракет от "Градов" и т.п.
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"Ради чего все это сейчас происходит? Ради нищеты? Ради нелегальной работы с использованием туристических виз?" - заявил он.

Тут Петруха играет с ним в одной команде. Это благодаря нашему Петушиле тут не особо что возразишь.
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Це не так. Він знову заспівав про "мишебратья" і вважає наших військових теж своїми. Якийсь недолугий журналіст намагається маніпулювати такими коментарями до слів хУЙЛА.
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Это происходит ради свободы и независимости, но кацапскому быдлу это понять не дано.
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Карта этих "поставок": http://www.bbc.com/russian/features-38380335
"Я на самом деле считаю, что там все наши", - Путин фактически признал поставки российских боеприпасов на Донбасс - Цензор.НЕТ 7029
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Фуйло стає ще більш смердючим плаксивим лайном, зовсім не схожий на енергічного лідера, який закликав "мочити в сортірі", тобто стає схожим на рашку з хворобою Альцгеймера
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Да пох на него и его рассказки.
Один хрен кацапы уже завтра отрицают то, что говорили сегодня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я на самом деле считаю, что там все наши", - Путин фактически признал поставки российских боеприпасов на Донбасс
 
 
 
 
 
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