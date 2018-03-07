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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5090) пенсионеры (597) пенсия (1703) военнослужащие (3496)

 За два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое, - Минобороны

Пенсионный фонд со второй половины марта начнет выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. Т.е., в апреле военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию за январь-апрель. Пенсии будут пересчитаны по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу — Минобороны, МВД и другие. Пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд", — говорится в сообщении.

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Для перерасчета пенсий военнослужащим (кроме лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел) будут учтены: оклад согласно должности, оклад согласно специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

При перерасчете пенсий лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться: оклад согласно должности, оклад согласно специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия, премия за январь 2016 года.

Пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии военнослужащим повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 грн.

"Таким образом, за два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн", - отметили в министерстве.

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При перерасчете пенсий также учтены требования Закона "О пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц" в части перерасчета пенсий бывшим работникам МВД в соответствии с законом "О Национальной полиции Украины". Пенсии им будет пересчитаны с 1 января 2016 года с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период. Т.е. с 1 января 2018 года они будут получать новые пенсии, а сумма за предыдущий период им будет выплачиваться начиная с 1 января 2019 года.

В целом пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. человек. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий.

Источник: https://censor.net.ua/n3054348
 
 
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Згідно діючого пенсійного законодавства військові пенсії мають бути перераховані вже з 1 січня і не в два рази а на більші суми, згідно з діючими окладами та виплатами на відповідних посадах в ЗСУ! Якщо комбриг отримує 20 тис. грн, то пенсіонер який пішов з такої посади має отримувати не 2000грн а 70% від окладу та додаткових виплат комбрига, тобто 14 тис. грн.
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Явно предвыборная "замануха". В стране только военные достойны повышения пенсии?
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только проголосуйте за нас какой тупой развод
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- «В награду за то, что в боях денщик проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника…», а тот в это время обчищал курятники в тылу. (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое, - Минобороны
 
 
 
 
 
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