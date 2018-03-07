 Ракетный комплекс "Гром" для ВСУ может быть продемонстрирован заказчику в действии в конце 2019 года, - глава Госкосмоса Дегтяренко

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Работы ведутся и над ракетой, и над всем комплексом. Они ведутся, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы: возникают и технологические сложности, и финансовые сложности, и у исполнителей и у заказчиков. Тем не менее, мы рассчитываем, что к концу следующего года уже удастся продемонстрировать (заказчику-ИФ) этот комплекс в действии", - рассказал П.Дегтяренко.

Он акцентировал, что создание нового ракетного комплекса ведется Украиной с соблюдением всех без исключения международных ограничений и режимов в части дальности действия этого ракетного вооружения.

"Когда т.н. диванные эксперты начинают говорить, что он (ОТРК. - Ред.) может выходить за эти параметры (дальности. - Ред.), то это не более чем досужие домыслы непосвященных людей", - сказал П.Дегтяренко.

"Это примерно тоже, когда говорят, например, что Dreamliner Boeing-737 может летать на 15 тыс. км. Да, может, но при этом он должен высадить половину пассажиров: в технике все очень сильно взаимосвязано", - отметил он.

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Сроки поставок нового ОТРК "Гром" в ВСУ зависят, в том числе, от темпов продвижения проекта ВТС по созданию экспортной версии ОТРК в интересах инопартнера, подтвердил глава ГКАУ.

Оценивая по просьбе агентства ход продвижения программы ВТС с инопартнером, П.Дегтяренко отметил: "Нам грех жаловаться, инопартнер выполняет свои обязательства всегда в срок. Другое дело, что убедить его дать такие обязательства не всегда просто".

"Они очень хорошие переговорщики, мы очень ответственные исполнители… Это сотрудничество очень полезное для нас и положительное со всех сторон", - подчеркнул он.

"Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения объектов, расположенных в оперативно-тактической глубине противника на расстоянии до 280 км от точки старта, а именно: огневых средств противника (батареи зенитно-ракетных комплексов, ракетные комплексы); самолётов и вертолетов на стоянках аэродромов; объектов противовоздушной и противоракетной обороны; командных пунктов и узлов связи