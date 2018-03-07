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 Политика Украины
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 Ракетный комплекс "Гром" для ВСУ может быть продемонстрирован заказчику в действии в конце 2019 года, - глава Госкосмоса Дегтяренко

В ракетно-космической отрасли Украины планируют начало проведения летных испытаний нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром" разработки ГП "КБ "Южное" им.Янгеля" (Днепр) в интересах ВСУ на конец 2019 года

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Работы ведутся и над ракетой, и над всем комплексом. Они ведутся, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы: возникают и технологические сложности, и финансовые сложности, и у исполнителей и у заказчиков. Тем не менее, мы рассчитываем, что к концу следующего года уже удастся продемонстрировать (заказчику-ИФ) этот комплекс в действии", - рассказал П.Дегтяренко.

Он акцентировал, что создание нового ракетного комплекса ведется Украиной с соблюдением всех без исключения международных ограничений и режимов в части дальности действия этого ракетного вооружения.

"Когда т.н. диванные эксперты начинают говорить, что он (ОТРК. - Ред.) может выходить за эти параметры (дальности. - Ред.), то это не более чем досужие домыслы непосвященных людей", - сказал П.Дегтяренко.

"Это примерно тоже, когда говорят, например, что Dreamliner Boeing-737 может летать на 15 тыс. км. Да, может, но при этом он должен высадить половину пассажиров: в технике все очень сильно взаимосвязано", - отметил он.

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Сроки поставок нового ОТРК "Гром" в ВСУ зависят, в том числе, от темпов продвижения проекта ВТС по созданию экспортной версии ОТРК в интересах инопартнера, подтвердил глава ГКАУ.

Оценивая по просьбе агентства ход продвижения программы ВТС с инопартнером, П.Дегтяренко отметил: "Нам грех жаловаться, инопартнер выполняет свои обязательства всегда в срок. Другое дело, что убедить его дать такие обязательства не всегда просто".

"Они очень хорошие переговорщики, мы очень ответственные исполнители… Это сотрудничество очень полезное для нас и положительное со всех сторон", - подчеркнул он.

"Гром" - оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения объектов, расположенных в оперативно-тактической глубине противника на расстоянии до 280 км от точки старта, а именно: огневых средств противника (батареи зенитно-ракетных комплексов, ракетные комплексы); самолётов и вертолетов на стоянках аэродромов; объектов противовоздушной и противоракетной обороны; командных пунктов и узлов связи

Источник: https://censor.net.ua/n3054347
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Да сейчас простыню накатает про нормальные темпы разработки ОТРК (естественно это 6-7 мес при его руководстве МО), ну и про перспективы лазерных рельсотронов заодно, которые массово должны бороздить космические просторы
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Короче еще два года потерпите, а там глядишь и война закончится или Рашка окупирует Украину и никто не узнает куда деньги ушли...
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Твои мозги уже оккупировали сожрали рептилоиды... пойди попроси у хуйла новые...
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Отлично....
Абсолютно новый комплекс..с новой ракетой..за столь короткое время...это отлично....
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как правило модернизация, но в нашем случае это наиболее рентабельный вариант.
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это порохобот, чего ты удивляешься? ☺️
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Начало разработки 2013-й год...учи матчать зрадобот...
а 1994-й это идея..которая не пошла никуда дальше идеи....
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А кто заказчик??
Так понятно кто - Саудовская Аравия

Работают сверх эффиктивно -
1. взяли укр бабки
2.использовали труд укр инженеров.
3.продали на экспорт через панамский слепой траст.
4.бабки оставили на панамском кошельке.

и так же -
1.танки для тайланда
2 рокеты стугна для .....
3.Бтр-4е для хренего знает кого.

рэзультат???
очередная тыща убитых укр солдат на фронте с амтаматами 1957 года выпуска.
и очереной лярд на панамском кошельке

доколе такое ???
революция гидности????

неа не слышали.
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Он просто обязан блеать до кремля доставать😠😠😠
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не добьет. от днепра до маацквабада где-то 800км, а он будет лупашить на 280км. и то он для поражения военной техники предназначен.
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Вот молодцы, через 2 года только покажут саудитам а о поставках в ВСУ вообще речи нет в ближайшие годы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРакетный комплекс "Гром" для ВСУ может быть продемонстрирован заказчику в действии в конце 2019 года, - глава Госкосмоса Дегтяренко
 
 
 
 
 
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