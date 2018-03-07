 В оккупированный Крым для участия в нелегитимных выборах прибывают неместные, - Джеппаров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

"Активисты отмечают, что в Крыму замечено много приезжих, в том числе не со славянской внешностью. Скорее всего будет много голосующих не по месту жительства, что поможет властям показать более высокую явку", - прокомментировал он ситуацию с приглашениями на нелегитимные выборы в АРК, в которых оккупанты рассказывают, как проголосовать не по месту жительства.

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Напомним, нелегитимные выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в оккупированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в оккупированном Крыму.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.