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 В оккупированный Крым для участия в нелегитимных выборах прибывают неместные, - Джеппаров

Оккупанты в Крыму распространяют памятки о том, как проголосовать на незаконных выборах гражданам, не являющимися жителями полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

"Активисты отмечают, что в Крыму замечено много приезжих, в том числе не со славянской внешностью. Скорее всего будет много голосующих не по месту жительства, что поможет властям показать более высокую явку", - прокомментировал он ситуацию с приглашениями на нелегитимные выборы в АРК, в которых оккупанты рассказывают, как проголосовать не по месту жительства.

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Напомним, нелегитимные выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в оккупированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в оккупированном Крыму.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054346
 
 
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