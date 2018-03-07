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Все про:Крым (19593) оккупация (6495) Путин (23597) санкции (6571)

 Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин, говоря об оккупации Крыма в 2014 году, заявил, что "кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Читайте: "Крым. Как это было": документальный фильм о не изменивших присяге украинских военных доступен к свободному просмотру

"Мне иногда кажется и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали", - заявил Путин.

"Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и так решительно. Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем", - уверен Путин.

Также Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения об оккупации Крыма Россией.

"Мне непонятно, в какой форме это будет сделано, но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", - сказал президент России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение следующих нескольких недель мы должны продвинуться вперед по санкциям против России, - министр финансов США Мнучин

Напомним, в 2014 году страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Источник: https://censor.net.ua/n3054341
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
путін визнав що він лох, що американці його переграли, внушили йому що в Україні зараз можна захопити території, а це виявилось неправдою і путін і росія потрапили в смертельний капкан. А в капкані неможливо виграти "в довгу", а можна тільки подохнути!
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то він мімікрує, у слові хуйло у нього 4 помилки! Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8164
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не гони пургу, никакой зачистки не будет.
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по любому. там же торговые партнеры лолы и мышыбратский адиннарот с обрезными.
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А знаете что означает домен .su?!
Если нет, то я вам скажу - этот домен, мусоросборник еще почище ".ру", это демен совка (Soviet Union)
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Взагалі то домен su мав би бути антиросійським, хоча і антиукраїнським також.
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а вы проверьте кто выдал лицензию на печать подобной чепухи, я думаю не удивитесь.
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Я навіть не відкривав посилання, так, логічно дивлюсь, адже насамперед росія винуватець розпаду СРСР.
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перед тем как постить подобные новости смотри кто их шлепает:


ах как рашка мечтает о нашем наступлении! а потом обосреться как всегда )))
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нужно быть без сознания, что бы это сделать.
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«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей , иллюзий!»
- Жюль Мишле французский историк (1798 -1874 гг.)
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Яснопонятно! То есть тезис фашистов мол это было волеизъявление "крымского народа" уже изменился. Появился кто-то третий кто "пододвинул" кого-то к тому что рейх оккупировал территорию Украины.
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"волеизъявление" підкинули, це не фуйло . Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8053
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оно с самого начала лепетало так..." не мы это начали.... нас вынудили.".! многохдов очка такая...
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Бли-и-н.. Так это Обама, хитрый негр, царя нае2ал?
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Ничто не ново под Луной... Сколько раз, когда кого-то берут за одно место, уже звучала избитая фраза :- Это не мое! Мне это подкинули!
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Це не він, це піндоси Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8946 , ніколи злочинець не визнає свою провину.
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Конечно ,просто заставили это все сделать,америкосы,кто же еще! А выигрыш в этом всем конечно будет за вовой,главный приз которого гробик ! И еще место в истории,как ничтожества,вора и убийцы!
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Ветошью прикинулся ботоксный покидьок.Попал на развод.Думал мине.Развал и деградация орды-вопрос времени.
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ублюдок, ты свое еще отгребешь, как гитлер
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"я думаю, что мы все равно в долгую выиграем", - уверен Путин" - в долгую китайцы выиграют..., тупой ты удмурт...
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Он собрался играть вдолгую 😣. Для него это игра.
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Так Це була пастка? Мовило Хуйло- попався КРЫСА?
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Нууу, кто то. Ты, дедушка вова, ты так и скажи - бес попутал. А психиатры в Гааге разберутся, какой бес именно тебя попутал. Елс или анчутка.
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Оказывается - это какой-то Барабашка Путина обманул. А на месте Крымчан - я бы очень испугался о его желании выиграть " в долгую"..... Догадываетесь, Крысчане что вас ждёт и насколько ?? Тут уж не камни с неба, а намного всё хуже. Кстати - Донбассянам И Луганчанам Раша уже предложила переселяться в Сибирь, может и вы подумаете? Раше нужен был Крым, а Крысяне - нет....
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Взагалі то рашці потрібна була Україна, і вони з радістю обміняють донбасят та кримчан на справжню Україну.
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Ну так ведь с Украиной - не получилось.. В Одессе - тоже начали орать про " Русский мир" - так убежали с обгорелыми жопами.. Не везде идиотов большинство....
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Так тому і крутиться як вужик на пательні, нащо йому ті "півстаканаінапляж".
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А ещё - в Одессе на 9 мая два придурка решили поездить по центру на "виллисе" с триколорной тряпкой.... Так им - чуть глаз на жопу не натянули и заставили тряпку снять... Хтось свідомо нас посунув до такої межі, - Путін про окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8530 Поищи в Ютубе ...
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И эти дебилы называют себя нашими братьями???
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Чистосердечное признание Путина об захвате части Украины это такая тактика вроде как оправдание на смягчение...Пора начинать судить этого мокшанского дурака .... Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1192
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Га-га-га!!!! Он еще не понял или сделал вид, что не понял КТО!!! его подвинул к этой черте. Гы-гы-гы-гы!!! И про долгую. Вы в долгую долго хекать не сможете! Для вас это игра, а ДЛЯ НАС!!!! всех нас - это человеческие жизни, которые ты, тварь никогда оценить не сможешь.

Ты - другой!!! И не ПУТАЙСЯ возле нас.
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Вот оно как,путин только что озвучил что является пешкой в чужой игре и от него ничего не зависит.
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Не "кто-то", а "что-то". І це невиліковна хвороба головного мозку: володар імперії.
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проще, Лидия, там всё гораздо проще :

це невиліковна хвороба головного мозку: володар імперії болезнь Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание,
одна из распространенных форм деменции, «старческого слабоумия»

с хY%лом всё понятно -болезня.
а с остальными миллионами рашасвиноты что ?

а в Украине откуда столько рыгабыдла хY%ляцкого,
которое сексоту фэсэбэшному "параша" денно и нощно анус полирует ?
.
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Ми не хотіли нас заставили а так би ми не не, ми любимо України ми бряття і один народ.
Піндоси і бендеровці у всьому винні.
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Будешь, тупин вовка, ещё сосать и сосать за Крым. Крым сейчас для рашки - начало конца самой рашки. Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7404
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"Мне иногда кажется и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали", - заявил карманник на суде...(А виновата была тётка, хранившая кошелёк не в трусах, а в сумочке...).
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…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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Мені цікаво, а кринашанє це чули? Ось яке воно "волєізьявлєніє"...Морячка, кажуть, вже немає серед живих, а то станцював би.
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тобто не було ніяких претензій , був закон про дружбу , і тут случай підвернувся, чому б не забрати при такому випадку , чисто по щурячому, сосідів даже злодії не грабують
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Та еще при Кучме дамбу на Тузлу начали насыпать... путин всегда мечтал оккупировать украинский Крым. Эта идея фикс - его конец...
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эти кокаинщикам как помазано в Украине
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Изгнаннный пинками с Цензора кацап. Кацап летит в спам.
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Ты заблудился.На срусайты раз два.
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Давай я тобі прізвища вбитих патріотів, а ти прізвища вбитих прихильників Януковича?
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Для petunya II валяются террористы. И каким боком тут нападение мордора на Украину и изменение государственных границ военной силой + принятие госдурой специальных бумажек ?
Факт, что рашка напала и есть агрессором и оккупантом, установленный в т.ч. и ООН, не заменяют никакие картинки.
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Ничего себе. Быстро. Всегда впечатляла бдительность админов Цензора.
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Будь бдителен.Твой новый ник так же быстро превратится в крестик)
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Отчего они так вас бдительно охраняют?
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Бутусов хорошо своих подопечных муштрует.
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От кацапского дерьма.В доме должно быть чисто.Ты же сливаешь за собой каки.Так и тут.Хотя может и не сливаешь.
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Я считаю плохо.Ты даже не должен успевать высунуть свои рога.Поэтому админам минус.
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Таки Да! А ведь Хуйло родила Уборщица-Великого Комбинатора,Махинатора..
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Вовка, так ты идиот, похлеще наших будешь? Оказуется не ты играешь, а тобой играют? Так ты пешка , а не ферзь? Пешка 15см шпилькокаблуковая?
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Да нет! Ты думал, что всех купил уже. Все ведущие политики называли тебя "другом". За Грузию обвинили саму Грузию. Нефть, газ - нескончаемым потоком шурует в Европу. Всё на мази!
А тут раз - и за Крым не получилось глаза закрыть у мирового сообщества. И даже не война на Донбассе это не позволила, а сбитый Боинг.
Вот так, сцарь ни хренов...
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- Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично.(c)
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В довгостроковій перспективі виграють - Китай наведе порядок на територіях колишньої РФ. Хтось свідомо нас посунув до такої межі, - Путін про окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4689
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))) Все так, тільки хуйло грав в свою гру і програв. Це стало відомо з визнанням референдума в Криму та приєднанням Криму до РФ. Все, що відбувалося далі і зараз відбувається є агонією РФ. Я був в той час в Севастополі і спостерігав за всим сам. Бачив блокаду Бельбека і блокпости з п'яних орків. У них були прикольні дубинки з забитими в них цвяхами. Усіх зупиняли і з вумним виглядом шатаючись перевіряли багажні відділення. Та смисл не в цьому. В мене тоді усі питали, що відбувається і що далі буде і я розповідав про те, що уже відбулося. Єдине я вважав, що усе закінчиться через 2 -3 роки, але я не знав, що хуйло купило майже усю еліту в Європі і Трампа на царство готував. Тим не менше нічого не змінилося в моїх поглядал. Просто агонія подовше стала. Кацапія розпадеться і нам будуть виплачувати репарації.
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«Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину»

.

- Салтыков-Щедрин ***

«Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации - в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. Я могу сказать твердо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина - самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле...».
.

Альфред Кох ***

"Идиотизм - это настойчивое повторение одних и тех же действий с надеждой получить при этом разные результаты".
.
- Эйнштейн.******
Це все про х%йло.
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"Я живу в Севастополе с самого рождения. Ни разу не уезжал более чем на полгода. Даже на флоте тут умудрился послужить, и в форме наблюдал, как мне казалось, агонию совка. За более чем сорок лет своего копчения неба в этом красивом городе всего два раза встречал и общался с людьми, которые жили тут до 1941 года. Первого встретил в очереди в стекло-пункт в конце 80-х. Тогда только начали возвращаться в Крым первые къырымлы, и все очень боялись этих "страшных татар". Говорили в очереди о том, что они будут мстить, забирать дома, есть наши продукты. На что седой дед обозвал всех идиотами и сказал, что после их депортации никогда Крым цветущим, изобилующим и счастливым больше не видел. Второго встретил в больнице, где я лечился. Этот дед рассказал про оборону города. Запомнил только то, что советские солдаты расстреливали местных мальчишек, когда они в районе ЖД вокзала пытались из-под брезента ночью сваленную под открытым небом пшеницу воровать, чтобы с голода не умереть. А еще рассказывал, как советы всех бросили, эвакуировав только больших шишек. Все остальные в Севастополь приехали уже после войны. Это я про местных, "референдум" и прочие сказки Венского леса. Сегодня оккупанты делают то, что всегда делали на захваченных территориях".
https://crimeaua1.wordpress.com/2018/03/04/novosti-kryimnasha-vyipusk-1204-za-04-03-2018-segodnya-okkupantyi-delayut-to-chto-vsegda-delali-na-zahvachennyih-territoriyah/
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)(уйло начинает вертеть жопой! С чего бы это вдруг?
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глаза у него стеклянные,очень нервничает,так что в ДОЛГУЮ не получится,экономика быстрее сдохнет.НО начинается тема откровений,значит дела фиговые.
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ага! так і було - ззаду стояв Обама, пхав Пиню в спину і казав:
"Вольдемар, бери Крим, а я тобі за це дуже корисних санкцій відсиплю.
у мене корисних санкцій на всю вашу кремлівську п"здобратію хватить" Хтось свідомо нас посунув до такої межі, - Путін про окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4252
але щось пішло не так Хтось свідомо нас посунув до такої межі, - Путін про окупацію Криму - Цензор.НЕТ 4252
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Этот окурок допи..елся до того, что признал факт манипулирования ним внешними игроками...или это он о других личностях и их голосах в его макитре ?
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Ну да! Украина ж сама спровоцировала давно планировавшуюся хуйлом операцию.
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Еще год-два и Европа сдуется. И санкции отменят и еще раньше разрешат СП2.
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Картографы виноваты - спровоцировали Путина.. Небыло бы Крыма на карте - он бы и не соблазнился.... Хтось свідомо нас посунув до такої межі, - Путін про окупацію Криму - Цензор.НЕТ 6271
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После 91-го года в России каждый, от кандидата наук до вечно пьяного зарыганного мужичонки, узнав,что ты с Украины, тут же заводил: "А вот Крым...А как же Крым?" Спрашиваю - а вас что, в Крым не пускают? Ездите туда каждый год, чувствуете себя королями. Нет, подавай им Крым. Теперь, оказывается, Путина "кто-то подтолкнул". Эту аннексию готовили с самого начала, а когда протолкнули в презы Янека,это стало лишь вопросом времени.
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Все! Как "оказалось" крысячье очко не железное и дедушка уже кладет под себя кирпичами. Надо найти виновного в крымском обсере... Найти... надо... Во! "Нас подвели к этому! Мы не не сами! Это пиндосы во всем виноваты!"
Плешивый уже такую пургу гонит, сам понимая - недолго этому дешевому фраерку осталось танцевать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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