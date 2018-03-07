 Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мне иногда кажется и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали", - заявил Путин.
"Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и так решительно. Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем", - уверен Путин.
"Мне непонятно, в какой форме это будет сделано, но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", - сказал президент России.
Напомним, в 2014 году страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
Если нет, то я вам скажу - этот домен, мусоросборник еще почище ".ру", это демен совка (Soviet Union)
ах как рашка мечтает о нашем наступлении! а потом обосреться как всегда )))
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей , иллюзий!»
- Жюль Мишле французский историк (1798 -1874 гг.)
Ты - другой!!! И не ПУТАЙСЯ возле нас.
це невиліковна хвороба головного мозку:
володар імперіїболезнь Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание,
одна из распространенных форм деменции, «старческого слабоумия»
с хY%лом всё понятно -болезня.
а с остальными миллионами рашасвиноты что ?
а в Украине откуда столько рыгабыдла хY%ляцкого,
которое сексоту фэсэбэшному "параша" денно и нощно анус полирует ?
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Піндоси і бендеровці у всьому винні.
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
Факт, что рашка напала и есть агрессором и оккупантом, установленный в т.ч. и ООН, не заменяют никакие картинки.
А тут раз - и за Крым не получилось глаза закрыть у мирового сообщества. И даже не война на Донбассе это не позволила, а сбитый Боинг.
Вот так, сцарь ни хренов...
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- Салтыков-Щедрин ***
«Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации - в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. Я могу сказать твердо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина - самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле...».
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Альфред Кох ***
"Идиотизм - это настойчивое повторение одних и тех же действий с надеждой получить при этом разные результаты".
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- Эйнштейн.******
Це все про х%йло.
https://crimeaua1.wordpress.com/2018/03/04/novosti-kryimnasha-vyipusk-1204-za-04-03-2018-segodnya-okkupantyi-delayut-to-chto-vsegda-delali-na-zahvachennyih-territoriyah/
"Вольдемар, бери Крим, а я тобі за це дуже корисних санкцій відсиплю.
у мене корисних санкцій на всю вашу кремлівську п"здобратію хватить"
але щось пішло не так
Плешивый уже такую пургу гонит, сам понимая - недолго этому дешевому фраерку осталось танцевать.