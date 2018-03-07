 Кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, - Путин об оккупации Крыма. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Мне иногда кажется и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали", - заявил Путин.

"Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и так решительно. Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем", - уверен Путин.

Также Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения об оккупации Крыма Россией.

"Мне непонятно, в какой форме это будет сделано, но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", - сказал президент России.

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Напомним, в 2014 году страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.