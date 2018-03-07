 Саакашвили о депортации из Украины: Скрутили руки, надели на голову какую-то кепку, прикидывались пограничниками, хотя это была личная охрана Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он поведал в интервью изданию "Медуза".
Саакашвили напомнил, что из Украины его вывезли на частном самолете: "Но, естественно, скрутили руки, почему-то надели на голову какую-то кепку, чтобы я не видел ничего. Причем (люди, которые выдворяли. - Ред.) прикидывались украинскими пограничниками, хотя это была личная охрана (Президента Украины. - Ред.) Порошенко и сотрудники охранной компании, которой владеет бизнес-партнер Порошенко (Игорь. - Ред) Кононенко".
Он отметил, что когда въехал в Польшу, поляки формально задали ему вопрос, не просит ли он политического убежища.
"Мой ответ был — нет. Я мог находиться на польской территории 15 дней, но сразу переехал в Голландию и получил там удостоверение личности, которое дает право работать и передвигаться по Европейскому союзу", - сообщил Саакашвили.
Также он добавил, что когда он въехал в Польшу, было поставлено условие.
"У Польши с Украиной есть соглашение по реадмиссии. Но поляки четко сказали, что реадмиссия возможна, если она будет добровольной, без применения какой-нибудь грубой силы, тем более какого-то вооруженного эскорта. Украинцы нарушили все эти соглашения, но поляки оказались перед фактом - я уже в Польше. Там меня встретили депутаты сейма, со мной общалось руководство министерства внутренних дел, госсекретарь министерства внутренних дел", - сказал Саакашвили.
Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
И ТЕПЕРЬ КОГДА ЕГО ДАЖЕ НЕТ В СТРАНЕ, ПОСЫЛАТЬ НА ТЕМЫ О НЕМ СВОИХ ПАРАЗИТОВ ОБЩЕСТВА - УБЛЮДКОВ ПОРОХОБОТОВ ПИСАТЬ О НЕМ В ОСКОРБИТЕЛЬНОМ ТОНЕ.
ПОРОХОБОТКА!!! ПОПРОСИ СВОЕГО ХАЗЯИНА, ПУСТЬ НЕ ПОСЫЛАЕТ ФЕРМУ ПОРОХОБОТОВ НА ТЕМЫ О СААКАШВИЛИ, И ТОГДА ВАМ БУДЕТ СПОКОЙНО.
ВЕДЬ, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЕСЛИ ЧЕЛЛОВЕКУ НЕ НРАВИТСЯ ТЕМА, ОН ЕЕ НЕ ПОСЕЩАЕТ.
А У ТЕБЯ ПОЛУЧАЕТСЯ: ПРИШЛА СЮДА ВОЗМУЩАТЬСЯ, КОГДА МОЖЕШЬ СПОКОЙНО ПОЙТИ ОТСЮДА .....
ПОНЯТНО, ШО ХАЗЯИНУ ПОРОХОБОТОВ и ПОРОХОБОТАМ - НЕ НРАВЯТСЯ ТЕМЫ О СААКАШВИЛИ
ПОСКОЛЬКУ ОНИ ВИДЯТ СУЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МИХО И НЕ ХОТЯТ - ЕДИНЕНИЯ и УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО СТОРОННИКОВ.
НО, ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ, ШО ЦЕНЗОР ДОЛЖЕН ПОД МИНСТЕЦЯ ПОДСТРАИВАТЬСЯ.
И ТЕ ФУФЛОВЫЕ ЛАЙКИ, НАСТАВЛЕННЫЕ ПОД ТВОИМ БРЕДОМ, ФЕРМОЙ ВАШИХ ПОРОХОБОТОВ, ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ - НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ УБЕЖДЕНИЕМ.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Источник: https://censor.net.ua/n3054338
Зубожиння таке зубожиння ))).
ПНХ
Самолёт - хорошо,
Пароход хорошо,
Паровоз - хорошо,
И трамвай - хорошо,
И троллейбус - хорошо,
И метро - хорошо,
И ишак - хорошо,
И верблюд - хорошо,
А олени лучше!
(песенка аленя Михо в исполении Кола Бельды).
що то були за прикордонники і яким його літаком вивозили?
він же нічого не бачив. бо на очах кепка
Полагаю, что "друзья" остерегаются, потому что Мишико "получил там удостоверение личности, которое дает право работать и передвигаться по Европейскому союзу" Источник: https://censor.net.ua/n3054338
Неохота "друзьям" становится следующими "объектами борьбы с коррупцией" бойкого бегуна по крышам...
Хохлы думают что правительство Польши не знает что за шакалы повязали Мишу и привезли в Польшу?
Вот так просто лётают ерапланы незалежной по польшам без разрешений и даже не представившись властям Польши ))))
Идиоты думают , что польские доброжелатили не шепнули Мише , Кто его скрутил и доставил в Польшу , да и ваще , поляки тупые и даже более
Лично знает по запаху каждого охранника Порошенко?
Для него Украина это его вотчина которую он нагибает и обкладывает налогами исключельно с одной алчной целью личного обогащения.
Если так поступают с экс президентом то вы можете представить что эти гоблины делают с малоизвестными гражданами Украины... так недавно соевые НКВедешники незаконно напали, жестоко избили и надругались над достоинством ветеранов войны демонстративно поставив их окровавленных в шеренгу на коленях (!) со связанными руками.
Неужели у нашего народа не осталось никого чувства совести и достоиства, неужели мы и дальше позволим гибридному коррумпированному президенту предателю творить этот беспредел и вытирать ноги об Конституцию Украины?