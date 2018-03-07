EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1358  80
Материалы по теме:
Все про:гражданство (784) депортация (268) охрана (554) Порошенко (14423) Саакашвили (2619)

 Саакашвили о депортации из Украины: Скрутили руки, надели на голову какую-то кепку, прикидывались пограничниками, хотя это была личная охрана Порошенко

Экс-глава глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что из Украины его выдворили на частном самолете.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он поведал в интервью изданию "Медуза".

Саакашвили напомнил, что из Украины его вывезли на частном самолете: "Но, естественно, скрутили руки, почему-то надели на голову какую-то кепку, чтобы я не видел ничего. Причем (люди, которые выдворяли. - Ред.) прикидывались украинскими пограничниками, хотя это была личная охрана (Президента Украины. - Ред.) Порошенко и сотрудники охранной компании, которой владеет бизнес-партнер Порошенко (Игорь. - Ред) Кононенко".

Он отметил, что когда въехал в Польшу, поляки формально задали ему вопрос, не просит ли он политического убежища.

"Мой ответ был — нет. Я мог находиться на польской территории 15 дней, но сразу переехал в Голландию и получил там удостоверение личности, которое дает право работать и передвигаться по Европейскому союзу", - сообщил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я был так же, как и большинство, очарован перспективами, которые он мог принести в Украину, - Порошенко о реадмиссии Саакашвили

Также он добавил, что когда он въехал в Польшу, было поставлено условие.

"У Польши с Украиной есть соглашение по реадмиссии. Но поляки четко сказали, что реадмиссия возможна, если она будет добровольной, без применения какой-нибудь грубой силы, тем более какого-то вооруженного эскорта. Украинцы нарушили все эти соглашения, но поляки оказались перед фактом - я уже в Польше. Там меня встретили депутаты сейма, со мной общалось руководство министерства внутренних дел, госсекретарь министерства внутренних дел", - сказал Саакашвили.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3054338
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
личная охрана... подрозделение "посипака".
 показать весь комментарий
 
 
ну то порохловые посипаки..а на форумах -порохловые пососаки ))
 показать весь комментарий
 
 
Врет он все, в Украине каждого бомжа депортиртируют чартерным рейсом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор, ну что писать больше не чем? Превращаетесь в канал Ньюс Ван который отслеживает каждый пук и чих этого грузинского прохвоста!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зате активність форуму зашкалює...
 показать весь комментарий
 
 
Больше того, за любой честный пост про грузинского прохиндея или лушпайку отправляют в бан на несколько дней. Плавали, знаем. Вот истинное лицо псевдопатриотического сайта Цензор. На чью мельницу льете воду, г-н Бутусов?
 показать весь комментарий
 
 
Я такого не бачу- бо мене не відправляють, хоча і пишу свою думку про Міхо. Може ти слів не добираєш у своїх коментах?
 показать весь комментарий
 
 
А це що- дитячі фантазії чи конструктивна критика?
 показать весь комментарий
 
За тролінг, флуд та нецензурщину- так, відправляють. І вірно роблять.
 показать весь комментарий
 
А особливо злісних порушників - ще й деактивують ..У особливо злісних "рецидивістів" - на рахунку більш як по десятку деактивів.. Чи не так, Сашко? Саакашвілі про депортацію з України: Скрутили руки, наділи на голову якусь кепку, прикидалися прикордонниками, хоча це була особиста охорона Порошенка - Цензор.НЕТ 7544
 показать весь комментарий
 
 
Спитай адмінів- деактивують вони, лЁнчику.
 показать весь комментарий
 
очень,очень субъективно - все зависит от личной позиции админа ,а это не правельно в корне.То шо происходить здесь,просто шабаш российский троллей под прокси,это факт и позиция сайта формально соблюдая закон, при этом зарабатывая на этом. Но каждый для себя выбирает шо и как делать,просто кому не нравиться может сюда не заходить - шо ты и заметил сегодня - просто противно
 показать весь комментарий
 
Это хитрый план порошенка, по поиску себе приюта грузинском бомжом..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Если он грузинский прохвост - то кто ТЫ лижущий задницу объевшемуся шеколадом челу.
 показать весь комментарий
 
 
ЭТО КАК НУЖНО БОЯТЬСЯ СААКАШВИЛИ, ШОБЫ СНАЧАЛА ПО БЕСПРЕДЕЛУ ЛИШИТЬ ЕГО УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА ЗАТЕМ ВЫГНАТЬ ЕГО ИЗ СТРАНЫ

И ТЕПЕРЬ КОГДА ЕГО ДАЖЕ НЕТ В СТРАНЕ, ПОСЫЛАТЬ НА ТЕМЫ О НЕМ СВОИХ ПАРАЗИТОВ ОБЩЕСТВА - УБЛЮДКОВ ПОРОХОБОТОВ ПИСАТЬ О НЕМ В ОСКОРБИТЕЛЬНОМ ТОНЕ.

ПОРОХОБОТКА!!! ПОПРОСИ СВОЕГО ХАЗЯИНА, ПУСТЬ НЕ ПОСЫЛАЕТ ФЕРМУ ПОРОХОБОТОВ НА ТЕМЫ О СААКАШВИЛИ, И ТОГДА ВАМ БУДЕТ СПОКОЙНО.

ВЕДЬ, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЕСЛИ ЧЕЛЛОВЕКУ НЕ НРАВИТСЯ ТЕМА, ОН ЕЕ НЕ ПОСЕЩАЕТ.

А У ТЕБЯ ПОЛУЧАЕТСЯ: ПРИШЛА СЮДА ВОЗМУЩАТЬСЯ, КОГДА МОЖЕШЬ СПОКОЙНО ПОЙТИ ОТСЮДА .....

ПОНЯТНО, ШО ХАЗЯИНУ ПОРОХОБОТОВ и ПОРОХОБОТАМ - НЕ НРАВЯТСЯ ТЕМЫ О СААКАШВИЛИ

ПОСКОЛЬКУ ОНИ ВИДЯТ СУЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МИХО И НЕ ХОТЯТ - ЕДИНЕНИЯ и УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО СТОРОННИКОВ.

НО, ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ, ШО ЦЕНЗОР ДОЛЖЕН ПОД МИНСТЕЦЯ ПОДСТРАИВАТЬСЯ.

И ТЕ ФУФЛОВЫЕ ЛАЙКИ, НАСТАВЛЕННЫЕ ПОД ТВОИМ БРЕДОМ, ФЕРМОЙ ВАШИХ ПОРОХОБОТОВ, ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ - НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ УБЕЖДЕНИЕМ.
 показать весь комментарий
 
 
Навіть доїсти в ресторані не дали, бідненькому. А їв би в наметі поряд з тими, кого ти на протест покликав- то може і не скрутили б...
 показать весь комментарий
 
 
а давайте поговоримо про законність цього дійства відносно Саакашвілі?
 показать весь комментарий
 
 
Украина не для слабых...слабых она в Ростов или на пасеку шлет...ну а кой кого на@уй
 показать весь комментарий
 
 
А давай- польськи прикордонники порушили закон?

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Источник: https://censor.net.ua/n3054338
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а давай- хто депортував Саакашвілі до Польші? особиста охорона порошенка? вона мала на це право?
 показать весь комментарий
 
 
гарна відповідь...... головне правдива і достойна ....
 показать весь комментарий
 
 
Я ненавиджу брехню. І поважаю чіткі формулювання, що відповідають дійсному стану речей.
 показать весь комментарий
 
 
то чого ти прямо не кажеш,що порошенко енд компані вкрали людину і вивезли за межі держави! я не брешу чи може навпаки?
 показать весь комментарий
 
 
Ще раз запитаю- польські прикордонники ОФІЦІЙНО прийняли вкрадену людину?
 показать весь комментарий
 
 
а ти про це в пороха спитай. як і про офіційність вкрадення людини. і про правомірність дій особистої охорони порошенко. добре? так я питав про законність дій особистої охорони порошенка. що скожеш?
 показать весь комментарий
 
 
УСЕ, що стосується Саакашвілі, відбувалося у межах чинного законодавства України. Як на мене, законом скористуватися як дишлом лише в одному випадку- при наданні йому громадянства України. І в цьому 100% провина Порошенко. Не впевнений, що юридична провина- та фактична точно!
 показать весь комментарий
 
 
що саме противно- в межах чинного законодавства це все і не відбувалося. між іншим позов до суду від Саакашвілі вже є.
 показать весь комментарий
 
Ага..вин сам попросився..бо там аж 400 кг безхозные по кладовкам валяются
 показать весь комментарий
 
Зайдя через задний проход, глупо надеялся быть выплюнутым..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Миха, не кизди ради Бога. Лучше уж честно расскажи, что еще пару лимонов доларей на дорожку получил, хотя требовал три. Еще лимон выбивать приедешь?
 показать весь комментарий
 
 
Та ему половину аргентинский бандероли пообещали...такшо ему года на 4 фатит
 показать весь комментарий
 
 
Надо было сначала подержать его года 3 в Украинской тюрьме за нарушение границы, а потом уже депортировать.
 показать весь комментарий
 
 
это были зелёные эльфы Санта-Клауса, и транспортировали с колпаком на голове в летающих санях, запряженных оленями, прямо в Польшу.
 показать весь комментарий
 
 
Я таки дико извиняюсь, но шо то я на видео кепочки таки не видел. Как этого поца за волосы держали видел, а кепочки таки нет. Кепочка - невидимка? Или так штырит Михуила?
 показать весь комментарий
 
 
Дай Бог , быдлоте, достичь грузинских результатов.. Саакашвили о депортации из Украины: Скрутили руки, надели на голову какую-то кепку, прикидывались пограничниками, хотя это была личная охрана Порошенко - Цензор.НЕТ 171
 показать весь комментарий
 
 
Провести навчання НАТО та отримати безвіз і Джавеліни?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сам факт,что кто-то может вас взять и сделать с вами все что угодно...Вас устраивает,украинцы ? Это реально ,правильно ? Без суда,без свидетелей... Вы такого правосудия хотели после Майдана ?
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, все так и есть ))).
Зубожиння таке зубожиння ))).
 показать весь комментарий
 
 
Что такое, пёсик кремлёвский, твоего месию обосравшегося зацепили?
 показать весь комментарий
 
Михеил Саакашвили заявил, что из Украины его выдворили на частном самолете.


Самолёт - хорошо,
Пароход хорошо,
Паровоз - хорошо,
И трамвай - хорошо,
И троллейбус - хорошо,
И метро - хорошо,

И ишак - хорошо,
И верблюд - хорошо,

А олени лучше!
(песенка аленя Михо в исполении Кола Бельды).
 показать весь комментарий
 
 
Грузинчика в трусиках к самолету прибили ... ко-ко-ко ... личная охрана ... ко-ко-ко ))).
 показать весь комментарий
 
 
якщо у Міхо на очах була кепка і Міхо нічого не бачив, то звідки Міхо знає,
що то були за прикордонники і яким його літаком вивозили?
він же нічого не бачив. бо на очах кепка Саакашвілі про депортацію з України: Скрутили руки, наділи на голову якусь кепку, прикидалися прикордонниками, хоча це була особиста охорона Порошенка - Цензор.НЕТ 5349
 показать весь комментарий
 
 
капец у михи приход - оно весь свой наркоманский бред по новой повторяет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
барыга уже раскрылся "во всей красе" Особенно с коррупционным судом и электроэнергией в Крым.За ложь и мошеничество заслуживает по законам военного времени
 показать весь комментарий
 
Миша проснулся пора нюхать кокс и делать ливоруцию!!!
 показать весь комментарий
 
 
и когда уже миху его западные друзья хоть чуть чуть поддержат...
 показать весь комментарий
 
 
Да, чё та как то слабо поддерживают.
Полагаю, что "друзья" остерегаются, потому что Мишико "получил там удостоверение личности, которое дает право работать и передвигаться по Европейскому союзу" Источник: https://censor.net.ua/n3054338
Неохота "друзьям" становится следующими "объектами борьбы с коррупцией" бойкого бегуна по крышам...
 показать весь комментарий
 
 
Тут все ДАУНЫ , инфа 100%..
Хохлы думают что правительство Польши не знает что за шакалы повязали Мишу и привезли в Польшу?
Вот так просто лётают ерапланы незалежной по польшам без разрешений и даже не представившись властям Польши )))) Саакашвілі про депортацію з України: Скрутили руки, наділи на голову якусь кепку, прикидалися прикордонниками, хоча це була особиста охорона Порошенка - Цензор.НЕТ 1814
Идиоты думают , что польские доброжелатили не шепнули Мише , Кто его скрутил и доставил в Польшу , да и ваще , поляки тупые и даже более Саакашвілі про депортацію з України: Скрутили руки, наділи на голову якусь кепку, прикидалися прикордонниками, хоча це була особиста охорона Порошенка - Цензор.НЕТ 1814
 показать весь комментарий
 
Как Мишка-провокатор с закрытыми глазами определил что это охрана Порошенко?

Лично знает по запаху каждого охранника Порошенко?
 показать весь комментарий
 
Шоколадные трудятся в поте лица. Скоро вашего работодателя народ сократит! Ищите работу на России
 показать весь комментарий
 
 
Офшорник наплевал на законы и Конституцию Украины.
Для него Украина это его вотчина которую он нагибает и обкладывает налогами исключельно с одной алчной целью личного обогащения.
Если так поступают с экс президентом то вы можете представить что эти гоблины делают с малоизвестными гражданами Украины... так недавно соевые НКВедешники незаконно напали, жестоко избили и надругались над достоинством ветеранов войны демонстративно поставив их окровавленных в шеренгу на коленях (!) со связанными руками.
Неужели у нашего народа не осталось никого чувства совести и достоиства, неужели мы и дальше позволим гибридному коррумпированному президенту предателю творить этот беспредел и вытирать ноги об Конституцию Украины?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили о депортации из Украины: Скрутили руки, надели на голову какую-то кепку, прикидывались пограничниками, хотя это была личная охрана Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх