 Саакашвили о депортации из Украины: Скрутили руки, надели на голову какую-то кепку, прикидывались пограничниками, хотя это была личная охрана Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он поведал в интервью изданию "Медуза".

Саакашвили напомнил, что из Украины его вывезли на частном самолете: "Но, естественно, скрутили руки, почему-то надели на голову какую-то кепку, чтобы я не видел ничего. Причем (люди, которые выдворяли. - Ред.) прикидывались украинскими пограничниками, хотя это была личная охрана (Президента Украины. - Ред.) Порошенко и сотрудники охранной компании, которой владеет бизнес-партнер Порошенко (Игорь. - Ред) Кононенко".

Он отметил, что когда въехал в Польшу, поляки формально задали ему вопрос, не просит ли он политического убежища.

"Мой ответ был — нет. Я мог находиться на польской территории 15 дней, но сразу переехал в Голландию и получил там удостоверение личности, которое дает право работать и передвигаться по Европейскому союзу", - сообщил Саакашвили.

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Также он добавил, что когда он въехал в Польшу, было поставлено условие.

"У Польши с Украиной есть соглашение по реадмиссии. Но поляки четко сказали, что реадмиссия возможна, если она будет добровольной, без применения какой-нибудь грубой силы, тем более какого-то вооруженного эскорта. Украинцы нарушили все эти соглашения, но поляки оказались перед фактом - я уже в Польше. Там меня встретили депутаты сейма, со мной общалось руководство министерства внутренних дел, госсекретарь министерства внутренних дел", - сказал Саакашвили.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.