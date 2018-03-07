 "Это был шок! Ребенок был на полтора метра под снегом", - на Харьковщине спасли 12-летнюю девочку, попавшую в лавину на склоне оврага. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Светлана попала под снежную лавину в овраге вблизи своего поселка, где с подружками собиралась кататься с горки. Спасли девочку сообразительность ее подруги и профессионализм спасателей.

Снежная лавина сошла мгновенно, а единстенной свидетельницей происшествия стала подружка Светланы. Именно она позвонила родителям. Взрослые вызвали спасателей и общими усилиями удалось найти девочку и реанимировать ее.

"Это был шок! Ребенок был на полтора метра под снегом", - говорит один из местных жителей.

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