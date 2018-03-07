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 Происшествия, Общество
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Все про:Харьковщина (1088) снегопад (613) лавина (71)

 "Это был шок! Ребенок был на полтора метра под снегом", - на Харьковщине спасли 12-летнюю девочку, попавшую в лавину на склоне оврага. ВИДЕО

На Харьковщине 12-летняя девочка провела больше часа под тоннами снега.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Светлана попала под снежную лавину в овраге вблизи своего поселка, где с подружками собиралась кататься с горки. Спасли девочку сообразительность ее подруги и профессионализм спасателей.

Снежная лавина сошла мгновенно, а единстенной свидетельницей происшествия стала подружка Светланы. Именно она позвонила родителям. Взрослые вызвали спасателей и общими усилиями удалось найти девочку и реанимировать ее.

"Это был шок! Ребенок был на полтора метра под снегом", - говорит один из местных жителей.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3054337
 
 
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Полінка-молодчинка! А Світланці швидкого одужання!
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Респект рятувальникам і маленькій україночці.
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Цю новину позавчора по всім каналам прогнали. Цензор тільки віддуплився.
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я вчора канали не дивився, і ,якби Цензор сьогодні не подав цю інфор, то я би і не знав. так, що для мене - якраз вчасно!
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Я взагалі телевізор не дивлюсь, тільки спорт інколи.
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Виявляється, ще є люди, які телевізор дивляться?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это был шок! Ребенок был на полтора метра под снегом", - на Харьковщине спасли 12-летнюю девочку, попавшую в лавину на склоне оврага. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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