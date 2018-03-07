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Все про:Великобритания (1654) отравление (865) Россия (68290) Скрипаль (1)

 Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times

Предполагаемое отравление Сергея Скрипаля - бывшего двойного агента спецслужб РФ - с его дочерью на британской территории расследуется как покушение на убийство, связанное с Россией.

Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве и контрразведке Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Читайте: Сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018 в РФ из-за отравления Скрипаля, - премьер Джонсон

Собеседники в правоохранительных органах страны сообщили изданию, что первоначальные улики по делу свидетельствуют о том, что это "профинансированная государством попытка убийства", и эта версия сейчас рассматривается как основная.

Полиция и MI5, однако, говорят и о других версиях - попытке геополитических соперников РФ "скомпрометировать" ее и путинский режим, либо что это был частный конфликт.

Вчера глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон примет "жесткие меры", если будет установлена причастность РФ к этому делу. Кремль утверждает, что не понимает, кто стоит за инцидентом, и предлагает "помощь в расследовании".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3054334
 
 
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предатель есть предатель..... наказание смерть.
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Князь Володимир по відношенню до слов`янської віри теж був зрадником, Тельман зрадив Німеччину в очах німців, про росіян по відношенню до українців взагалі казати нема що.
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- Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлёт ему живого русского. Вилли будет на нём ездить, как на лошадке.(с)
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То вже не вперше москалі травлять на туманному альбіоні неугодних хуйлу людей то дуже серйозний промах англійських спецслужб.
Потрібно робити висновки та більш жостко перевіряти та щимити кацапів
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У мене два питання щодо вибуху на Броварському проспекті. Один до спікерів МВС i Авакова. Другий до громадян України. Перше риторичне (все одно у відповідь брехати будуть), друге по суті.
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1) Зараз в кожній патрульній машині повідомляється що у підірваному авто знаходитився працівник Служби Безпеки України, а кидав гранати колишній "беркутівець", а зараз сержант полиции Полку особливого призначення Іващенко Володимир Юр'євіч. За попередніми данімі вiн чинів опір працівникам СБУ й кинув 2 гранати. Зараз оголошен у розшук. Також повідомляється щоб б були обережні - у нього цілий рюкзак зброї і вибухівки. ПИТАННЯ: чи не ті це гранати і вибухівка які ваші "беркута" підкинули в наметове містечко? і чого мовчимо? Розповідати казки про добровольців ви можете, а то що ваші беркута побили людей похилого віку і жінок в наметовому таборі (а зараз з гранатами взагалі становлять небезпеку для громадян) мовчите?
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2) Питання до громадян. Чи розумієте ви що нам всім як і навесні 2014 потрібні захист від незаконного насильства, грабежів і підривів які здійснюють тiтушки і аваківці в погонах? І (точно як і навесні 2014) нас ніхто не захистить крім нас самих? Хлопці з "сміливою сотні", ветерани добробатов, ЗСУ та майданівці зараз формують Сили Оборони України. Це захист від свавілля для громадян і допомога країні на випадок вторгнення. Не витрачайте час на обурення, виходьте на зв'язок. Найпростіше - через мою личку в фб або на сторінці Рух "Визволення"
---------------
Ну і ласкаво просимо в нову реальність (90-е відпочивають).© Семен Семенченко
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цинізм даної ситуації. Якби нападник був з числа колишніх атовців чи добровольців, то нам би такі люди, як Артем Шевченко чи Зорян Шкіряк вже б через 10 хвилин після вибуху розповіли все, приплівши ледве не замах на президента, повалення влади, роботу на путіна й т.д.
Але якщо справа стосується працівника поліції, а особливо колишнього "беркутівця" вони чомусь мовчать.
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это предвыборная кампания хуйла-запугать унизить уничтожить..щас метро и дома в ход пайдут-срассия она такая.....ср-ан-ой опой мир пугать....
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Дураша, надай допомогу в покаранні російських вбивць Литвина!
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Так Литвин же живий, прізвище того розвідника - Литвиненко. Що, цікаво, і Литвиненко і Скрипаль явно українські прізвища.
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Шось британська розвідка мишей не ловить.
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Во время теракта на Дубровке ("Норд-Ост") ФСБ тоже кучу людей (130 заложников) составом на основе фентанила отравила. Еще и отказались сказать врачам чем (это могло бы спасти много жизней). И Скрипаля фентанилом травонули.
Совпадение? Не думаю!
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Таких собак 17 000 по Криму бігають, де риби набрати.
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Ты звэрь или мордвин?Почему боишься своей тряпки?
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РАБссию предали около 700 офицеров КГБ,СВР,ФСБ,ГРУ и прочих структур.Наибольшую пользу Западу принесли три ОЛЕГА : Пеньковский,Гордиевский и Калугин.
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Найбільшу принесли ті, кого не встановили, подивись як фуйло рашку під плінтус загнав.
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ты прав.3 триллиона долларов в западных банках,это сверх Штирлиц
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Мало того, офіційна доктрина "перекачувати гроші на захід за корисні копалини, які належать всьому народу це вундервафля, можу тільки уявити, щоб хтось запропонував Сталіну тримати радянські гроші на заході. Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння екс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times - Цензор.НЕТ 2844
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полковник Олег Гордиевский слил инфу и досье на 350 Крыс СССР за бугром.
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Проковтнуть, чи не проковтнуть британці знов???
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Скрыпаля обменяли на группу кацаПсинсой рОзведчицы Анны Чапман в США в 2010 году.Теперь эта тварь на Ютубе ведет говнянные передачки
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Ні "марсіани" його траванули - а ви виразіть глибоке занепокоєння і хуйлу чемпіонат Світу по футболу організовуйте!!!
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Судя по тому, что территорию вблизи супермаркета дегазировали, несколько полицейских получили отравление, да и еще по нескольким другим признакам, можно предположить, что Скрипаля с женой травили более серьезным нежели фентанил. Вполне возможно и новичком-#

Которым отравили московского банкира Кивилиди в 90х.
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с дочерью отравили.Сына Скрыпаля отравили раньше на РАБссии.
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Sorry, с дочерью. Главное, что травили не анальгизирующим наркотиком, а нервно-паралитическим ОВ.
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лучшим разведчиком мира можно считать Олега Пеньковского,слил ракетное вооружение дохлого СССРА на Кубе и не только по полной программе.А точнее тот маршал СССР,который передал Пеньковскому весь арсенал дохлого СССРа Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння екс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times - Цензор.НЕТ 2857
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Британские офицеры сами чуть не умерли, расследуя отравление российского шпиона

Один из пострадавших правоохранителей до сих пор находится в больнице.

Вместе с бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, в больницу с признаками отравления попали также двое правоохранителей, которые расследовали дело
Об этом написал журналист ВВС Том Симондс на своей странице в Тwitter.
"Двое офицеров, которые занимались вероятным отравлением в Солсбери, вчера обратились в больницу с незначительными симптомами, сообщили в полиции. После получения медицинской помощи были выписаны из госпиталя", - говорится в сообщении.
Позже журналист уточнил, что один из пострадавших правоохранителей до сих пор находится в больнице.
Как сообщал ранее Рупор, в Великобритании отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его жену.
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Вот не пойму, почему не применяют старый добрый цианистый калий?
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Джугашвили отравили Синильной кислотой,паталогоанатом профессор который выявил кислоту, через сутки врезал дуба по неизвестной причине
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Лабораторию секретных ядов и препаратов создали в дохлом СССРе под руководством профессора Майрановского в 1937 году
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Как тут не вспомнить о Ким Чен Наме отравленном в феврале прошлого года
Смотрите, что творится сейчас на мокшанских СМИ Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння екс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times - Цензор.НЕТ 2309 Что то жареным только что запахло.

http://www.tvc.ru/news/show/id/133854/?utm_source=news.yandex.ru&utm_content=RSS&utm_campaign=yandex

http://www.ntv.ru/novosti/1988881/
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писателя Максима Горького и его сына тоже отравили,подсыпал в мармелад какую то дрянь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБританская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times
 
 
 
 
 
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