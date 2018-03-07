 Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times

Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве и контрразведке Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
Собеседники в правоохранительных органах страны сообщили изданию, что первоначальные улики по делу свидетельствуют о том, что это "профинансированная государством попытка убийства", и эта версия сейчас рассматривается как основная.
Полиция и MI5, однако, говорят и о других версиях - попытке геополитических соперников РФ "скомпрометировать" ее и путинский режим, либо что это был частный конфликт.
Вчера глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон примет "жесткие меры", если будет установлена причастность РФ к этому делу. Кремль утверждает, что не понимает, кто стоит за инцидентом, и предлагает "помощь в расследовании".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.
Потрібно робити висновки та більш жостко перевіряти та щимити кацапів
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1) Зараз в кожній патрульній машині повідомляється що у підірваному авто знаходитився працівник Служби Безпеки України, а кидав гранати колишній "беркутівець", а зараз сержант полиции Полку особливого призначення Іващенко Володимир Юр'євіч. За попередніми данімі вiн чинів опір працівникам СБУ й кинув 2 гранати. Зараз оголошен у розшук. Також повідомляється щоб б були обережні - у нього цілий рюкзак зброї і вибухівки. ПИТАННЯ: чи не ті це гранати і вибухівка які ваші "беркута" підкинули в наметове містечко? і чого мовчимо? Розповідати казки про добровольців ви можете, а то що ваші беркута побили людей похилого віку і жінок в наметовому таборі (а зараз з гранатами взагалі становлять небезпеку для громадян) мовчите?
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2) Питання до громадян. Чи розумієте ви що нам всім як і навесні 2014 потрібні захист від незаконного насильства, грабежів і підривів які здійснюють тiтушки і аваківці в погонах? І (точно як і навесні 2014) нас ніхто не захистить крім нас самих? Хлопці з "сміливою сотні", ветерани добробатов, ЗСУ та майданівці зараз формують Сили Оборони України. Це захист від свавілля для громадян і допомога країні на випадок вторгнення. Не витрачайте час на обурення, виходьте на зв'язок. Найпростіше - через мою личку в фб або на сторінці Рух "Визволення"
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Ну і ласкаво просимо в нову реальність (90-е відпочивають).© Семен Семенченко
Але якщо справа стосується працівника поліції, а особливо колишнього "беркутівця" вони чомусь мовчать.
Совпадение? Не думаю!
Которым отравили московского банкира Кивилиди в 90х.
Один из пострадавших правоохранителей до сих пор находится в больнице.
Вместе с бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, в больницу с признаками отравления попали также двое правоохранителей, которые расследовали дело
Об этом написал журналист ВВС Том Симондс на своей странице в Тwitter.
"Двое офицеров, которые занимались вероятным отравлением в Солсбери, вчера обратились в больницу с незначительными симптомами, сообщили в полиции. После получения медицинской помощи были выписаны из госпиталя", - говорится в сообщении.
Позже журналист уточнил, что один из пострадавших правоохранителей до сих пор находится в больнице.
Как сообщал ранее Рупор, в Великобритании отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его жену.
Смотрите, что творится сейчас на мокшанских СМИ Что то жареным только что запахло.
http://www.tvc.ru/news/show/id/133854/?utm_source=news.yandex.ru&utm_content=RSS&utm_campaign=yandex
http://www.ntv.ru/novosti/1988881/