 Британская разведка считает Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля, - The Times

Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве и контрразведке Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

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Собеседники в правоохранительных органах страны сообщили изданию, что первоначальные улики по делу свидетельствуют о том, что это "профинансированная государством попытка убийства", и эта версия сейчас рассматривается как основная.



Полиция и MI5, однако, говорят и о других версиях - попытке геополитических соперников РФ "скомпрометировать" ее и путинский режим, либо что это был частный конфликт.



Вчера глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон примет "жесткие меры", если будет установлена причастность РФ к этому делу. Кремль утверждает, что не понимает, кто стоит за инцидентом, и предлагает "помощь в расследовании".



Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.



Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.