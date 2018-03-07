 В 2017 году уровень плановой вакцинации вырос вдвое, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в ходе селекторного совещания заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Уровень плановой вакцинации фактически вырос вдвое по сравнению с 2016 годом. В 2017 году, согласно плановому календарю прививок, было вакцинировано, в частности, 93% детей в возрасте до 1 года и 90% детей в возрасте до 6 лет ", - сказал он.

По словам вице-премьер-министра, именно низкий уровень вакцинации в прошлые годы стал основной причиной вспышки кори в Украине. "В дальнейшем этого нельзя допускать", - подчеркнул он, обращаясь к участникам совещания.

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Розенко подчеркнул, что в 2018 году все области будут обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) в полном объеме.

"На сегодняшний день остаток вакцин по всей Украине из предыдущих поставок составляет 195 тыс. доз и 220 тыс. доз вакцин КПК прибыли в Украину в конце февраля и сейчас активно развозятся по регионам. Таким образом, мы обеспечим области вакциной в полном объеме", - отметил он.

Розенко сообщил, что вакцину уже получили Киев и Киевская область, Житомирская, Одесская, Львовская, Винницкая, Закарпатская, Николаевская, Ивано-Франковская, Ривненская, Черновицкая, Волынская, Херсонская, Тернопольская, Хмельницкая, Кировоградская и Черкасская области.

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В ближайшее время, по его словам, запланирована или уже осуществляется доставка вакцин в восточные и центральные регионы Украины - это Харьковская, Полтавская, Запорожская, Днепровская, Сумская, Черниговская, Донецкая, Луганская области.

"Безусловно, в течение года мы выполним все обязательства по поставкам вакцин согласно графику", - подчеркнул Розенко, отметив необходимость усиливать информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации.

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