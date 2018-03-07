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 Региональное представительство Консультативной миссии ЕС в Украине EUAM открылось в Одессе

Представительство сосредоточит свои усилия на сферах правосудия и правоохранительных органов с целью укрепления доверия соответствующим органам со стороны украинского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Консультативная миссия была создана для предоставления помощи в процессе реформирования. Открытием третьего регионального представительства миссии и расширением нашей поддержки для Одессы мы подтверждаем преданность этому процессу", - отметил командующий гражданскими операциями миссий совместной политики безопасности и обороны ЕС Кеннет Дин.

Он также добавил, что представительство сосредоточит свои усилия на сферах правосудия и правоохранительных органов с целью укрепления доверия соответствующим органам со стороны украинского общества.

К.Дин подчеркнул важность продолжения реформ и борьбы с коррупцией, без которых невозможно развитие правоохранительной системы.

Со своей стороны глава Одесской обладминистрации Максим Степанов пообещал полную поддержку EUAM в регионе. "Ведь это нужно нам", - сказал он, добавив, что уверен в высокой эффективности работы представительства.

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В краткосрочной перспективе в Одессе будут работать около 20 сотрудников EUAM из числа международных и украинских экспертов.

Источник: https://censor.net.ua/n3054331
 
 
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